Forex Aktuell: UK-Wirtschaft schrumpft überraschend - GBPUSD Prognose bleibt unter Druck

Die britische Wirtschaft ist im April 2026 um 0,1% geschrumpft. Laut den jüngsten Daten des Office for National Statistics (ONS) handelt es sich um den ersten monatlichen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts seit August 2025. Für Anleger, die den Bereich Forex Aktuell verfolgen, liefern die Zahlen wichtige Hinweise für die weitere Entwicklung des Pfunds und die GBPUSD Prognose.

► GBPUSD ISIN: GB0031973075 | WKN: 720088 | Ticker: GBP/USD

Der Rückgang entsprach zwar den Erwartungen der von Reuters befragten Ökonomen, markiert jedoch eine deutliche Trendwende gegenüber dem Wachstum von 0,3% im März. Positiv bleibt der Blick auf die letzten drei Monate: Bis April 2026 legte das reale BIP um 0,7% zu und zeigt damit, dass die britische Wirtschaft mit einer soliden Ausgangslage in die aktuelle Krise gestartet ist.

Quelle: XTB Research auf der Grundlage von Daten des ONS und von Bloomberg.

Nahostkonflikt belastet britisches Wachstum

Der wichtigste Auslöser für die Wachstumsabschwächung ist der anhaltende Konflikt zwischen dem Iran und den USA, der inzwischen die Marke von 100 Tagen überschritten hat. Die faktische Blockade der Straße von Hormus - einer der wichtigsten Handelsrouten für Öl und Rohstoffe - hat globale Lieferketten erheblich beeinträchtigt und die Energiepreise deutlich steigen lassen.

Als Nettoimporteur von Energie ist Großbritannien besonders anfällig für solche Schocks. Die stark gestiegenen Kraftstoffpreise führten dazu, dass Verbraucher ihre Ausgaben reduzierten und damit die zuvor positive Konjunkturdynamik abbremsten. Gleichzeitig meldeten Unternehmen aus Industrie, Großhandel und Transportwesen rückläufige Umsätze sowie steigende Produktionskosten.

Dienstleistungen belasten die Wirtschaft

Die einzelnen Wirtschaftssektoren entwickelten sich im April unterschiedlich:

Dienstleistungssektor

Der Dienstleistungssektor verzeichnete einen Rückgang von 0,2% und war damit der größte Belastungsfaktor für das BIP. Besonders stark betroffen waren die Bereiche Kunst, Unterhaltung und Freizeit, die um 9,1% einbrachen. Hintergrund waren zahlreiche abgesagte Sportveranstaltungen im Nahen Osten, die sich negativ auf britische Unternehmen auswirkten.

Bauwirtschaft

Der Bausektor legte lediglich um 0,1% zu. Das Wachstum wurde ausschließlich durch Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten getragen, die um 0,6% stiegen. Neue Bauprojekte gingen dagegen um 0,3% zurück.

Industrieproduktion

Die Industrieproduktion stagnierte bei 0,0%. Zwar stieg die Produktion im verarbeitenden Gewerbe um 0,4%, unterstützt durch einen kräftigen Anstieg der Pharmaproduktion von 4,2%, doch schwächere Leistungen im Versorgungssektor kompensierten diese Gewinne vollständig.

Stagflationsrisiken nehmen zu

Die schwächeren Konjunkturdaten erhöhen die Sorgen vor einer Stagflation - einer Kombination aus schwachem Wachstum und hoher Inflation. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Wachstumsprognose für Großbritannien im Jahr 2026 bereits von 1,3% auf 0,8% gesenkt.

Zusätzlicher Druck könnte im dritten Quartal entstehen, wenn die staatlich regulierte Energiepreisobergrenze um 13% angehoben wird. Dies würde Haushalte und Unternehmen weiter belasten und die Inflation erneut antreiben.

Für die Bank of England entsteht dadurch ein schwieriges Spannungsfeld. Einerseits bleibt der Inflationsdruck hoch, andererseits könnten weitere Zinserhöhungen das Risiko einer Rezession erhöhen.

Quelle: XTB Research auf Basis von Bloomberg-Daten.

Forex Aktuell: Auswirkungen auf das britische Pfund

Nach Veröffentlichung der BIP-Daten verlor das Pfund Sterling zunächst rund 0,2% gegenüber dem US-Dollar, da Anleger ihre Erwartungen an weitere Zinserhöhungen reduzierten. Im weiteren Handelsverlauf profitierte das Pfund jedoch von einer allgemein steigenden Risikobereitschaft an den Finanzmärkten und einem schwächeren US-Dollar.

Trotz der schwachen Konjunkturdaten rechnen die meisten Marktteilnehmer weiterhin damit, dass die Bank of England den Leitzins bei 3,75% belassen wird. Einzelne Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses könnten sogar für eine weitere Zinserhöhung stimmen, um den anhaltenden Energiepreisschock zu bekämpfen.

GBPUSD Prognose: Wichtige Marken im Fokus

Technische Analyse GBPUSD

Die GBPUSD-Prognose bleibt kurzfristig verhalten. Das Währungspaar notiert aktuell leicht im Plus, bewegt sich auf Tagesbasis jedoch weiterhin innerhalb eines lokalen Abwärtstrends und konsolidiert im Bereich von 1,34158.

Besonders wichtig sind die exponentiellen gleitenden Durchschnitte:

EMA 30 bei 1,34226

EMA 100 bei 1,34372

Beide Durchschnittslinien fungieren derzeit als wichtige Widerstandszone. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marken könnte die GBPUSD Prognose deutlich aufhellen.

Nach der Erholung von der Unterstützung bei 1,3330 hat der Verkaufsdruck zuletzt nachgelassen. Der RSI-Indikator (14) notiert bei 49,5 und signalisiert damit ein neutrales Marktumfeld.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

GBPUSD Prognose: Bullishes und bearishes Szenario

Bullishes Szenario:

Ein Anstieg über EMA 30 und EMA 100 könnte den Weg in Richtung 1,3500 und darüber hinaus eröffnen.

Bearishes Szenario:

Scheitert der Ausbruch an den Widerständen, könnte GBPUSD erneut die Unterstützung bei 1,3330 testen. Ein Bruch dieser Marke würde die Abwärtsbewegung beschleunigen.

Fazit: Forex Aktuell und GBPUSD Prognose

Für Anleger im Bereich Forex Aktuell bleiben die Entwicklungen in Großbritannien und im Nahen Osten entscheidend. Die schwächeren BIP-Daten erhöhen die Risiken für die britische Wirtschaft, während die Inflation die Bank of England weiterhin unter Handlungsdruck setzt.

Die GBPUSD Prognose bleibt kurzfristig neutral bis leicht negativ, solange das Währungspaar unter den wichtigen gleitenden Durchschnitten notiert. Die nächsten geldpolitischen Signale der Bank of England dürften den weiteren Trend maßgeblich bestimmen.

SO SEHEN SIEGER AUS!