🟡 Goldpreis aktuell: Gold Prognose & Analyse – Wochenausblick KW 34/2026

Der Goldpreis beendete die abgelaufene Handelswoche stark bei 4.375,10 US-Dollar und verzeichnete erneut einen Wochengewinn. Für Gold deutet aktuell die technische Gold Prognose für die Kalenderwoche 34/2026 auf eine bevorzugte Tendenz nach oben hin, wobei die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario bei 60 % liegt.

📌 Goldpreis Key Takeaways (Das Wichtigste auf einen Blick)

Aktueller Stand: Der Goldpreis ging bei 4.375,10 USD aus dem Handel und hielt sich damit über den Marken der Vorwoche. Fast 0,8% beträgt die Wochen-Performance.

Gold Prognose für die neue Handelswoche: Die übergeordnete Tendenz wird als seitwärts/aufwärts bewertet (60 % Bull-Szenario vs. 40 % Bear-Szenario).

Wichtige Chartmarken: Erste Widerstände zeigen sich bei 4.387,60 USD, während die Marke von 4.373,00 USD als erste Unterstützung fungiert.

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► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 15.08.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick 🔴 Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

🔙 Goldpreis Rückblick: (10.08.2026 - 14.08.2026)

Der Goldpreis notierte zum Wochenstart am Montagmorgen bei 4.347,10 US-Dollar. Das Edelmetall lag damit 278,20 US-Dollar über dem Level am Montagmorgen der Vorwoche und 6,50 US-Dollar über dem Wochenschluss am Freitagabend.

Nach einem anfänglichen Rückgang am Montag stabilisierte sich der Kurs am Nachmittag und stieg bis in den späten Handel an. Dieser Kaufdruck setzte sich im Nachthandel zum Dienstag fort, bevor die Notierungen im Handelsverlauf wieder leicht abbröckelten. Nach erneuter Stabilisierung am Dienstagmorgen stieg das Edelmetall sukzessive weiter und markierte zur Wochenmitte sein Wochenhoch. Zwar konnte sich Gold aktuell längere Zeit über der Marke von 4.400 US-Dollar halten, doch der Abgabedruck drückte den Preis am Donnerstag zeitweise in den Bereich von 4.300 US-Dollar zurück. Im Freitagshandel zog der Goldpreis schließlich wieder spürbar an, schob sich zurück in den Bereich der 4.400 US-Dollar und beendete die Woche stark bei 4.375,10 US-Dollar.

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 15.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Wochenfazit: Sowohl das Wochenhoch als auch das Wochentief wurden über den Marken der Vorwoche formatiert. Gold konnte somit erneut einen Wochengewinn verzeichnen. Die Wochenrange war jedoch deutlich kleiner als in der Woche zuvor und lag auch unter dem Jahresdurchschnitt.

Rückblick auf unsere Vorwochen-Prognose: Unsere Erwartung auf der Oberseite (mit dem Überschreiten der 4.439,10 USD) hat sich von der Bewegung her zwar eingestellt, das Anlaufziel bei 4.442,10 USD wurde jedoch (knapp) nicht erreicht. Auf der Unterseite hingegen passte das Setup perfekt: Der Rücksetzer unter 4.318,90 USD lief exakt an unser nächstes Anlaufziel bei 4.316,50 USD.

Goldpreis Performance: prozentuale Entwicklung Woche, Monat, Jahr

📊 Wichtige Kursmarken für den Goldpreis: Unterstützungen & Widerstände

Für eine treffsichere Gold Prognose sind die aktuellen Chartmarken essenziell.

🔼 Gold Widerstände

(Resistance) 🔽 Gold Unterstützungen

(Support) 4.387,60 4.373,00 4.475,70 4.356,80 4.515,80 4.319,20 4.595,10 4.306,80 4.623,30 4.282,00 4.718,70 4.147,10 4.773,30 4.145,20 - 4.130,90 - 4.026,40

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres Gold Setups:

Intraday-Marke: 4.496 und 4.220

Tagesschlussmarken: 4.594 und 4.077

Break1 Bull (Wo-Schluss): 2.491

Break2 Bull (Mo-Schluss): 1.977

Boxbereich: 6.153 bis 2.941

Range: 5.777 bis 2.491

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033: 11.222 bis 1.045

📉 Gold Chartcheck & Technische Analyse

Daily-Chart (Tageschart)

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 15.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart wird deutlich, dass sich der Goldpreis nach anfänglichen Schwierigkeiten vom 61,8 % Retracement lösen konnte. Nachdem die SMA20 (aktuell bei 4.174,10 USD) zunächst ein dickes Brett war, löste sich das Edelmetall dynamisch nach Norden. Der Kurs stieg problemlos über die SMA50 (4.145,20 USD) sowie über das 50,0 % Retracement, über das sich Gold in der vergangenen Handelswoche festsetzen konnte.

Prognose: Das Chartbild hat sich aufgehellt. Auch wenn die Aufwärtsdynamik in den letzten Handelstagen nachgelassen hat und Gold den Anstieg konsolidiert, ist nun entscheidend, dass der Preis zügig in Richtung der SMA200 (4.515,80 USD) läuft. Ein Überschreiten der SMA200 sowie des knapp darüber liegenden 38,2 % Retracements (per bestätigtem Tagesschluss) würde das Tageschart wieder klar bullisch stimmen. Sollte sich Schwäche zeigen, könnten die eng beieinander liegenden SMA20 und SMA50, die zuletzt ein harter Widerstand waren, als solide Unterstützungen dienen.

Einordnung Tageschart: Neutral

4-Stunden-Chart (4h)

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 15.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die SMA200 (4.130,90 USD) behinderte zuletzt die Aufwärtsambitionen beim Goldpreis. Auf der anderen Seite stützten die SMA20 (4.378,60 USD) und die SMA50 (4.319,20 USD) den Kurs bei Schwäche. Nach einer dynamischen Phase in der ersten Augustwoche oberhalb des 50,0 % Retracements fiel der Kurs zum Wochenschluss leicht unter die SMA20, wobei der Schlusskurs knapp darunter formatiert wurde.

Prognose: Kann sich das Edelmetall zu Beginn der neuen Woche rasch wieder über die SMA20 schieben und weiter ansteigen, ist das Chartbild bullisch zu interpretieren. Die übergeordneten Anlaufziele liegen dann bei 4.515 USD und 4.595 USD. Gelingt dies nicht, droht ein Rücksetzer bis zur SMA50 bzw. an das 50,0 % Retracement. Spätestens hier sollte das Edelmetall wieder drehen, um den laufenden Aufwärtstrend nicht in Frage zu stellen.

Einordnung 4h-Chart: Bullisch / Neutral

💡 Fazit & Gold Prognose für die neue Handelswoche

Experten-Kommentar von Jens Chrzanowski:

„Gold könnte nach der Konsolidierung der letzten Handelstage jetzt versuchen, die SMA200 zu erreichen. Geht es auf der anderen Seite per Tagesschluss unter das 50,0 % Retracement, so würde sich die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass es weiter abwärts bis an die SMA20 gehen könnte.“

Aktuelles TV-Interview mit Jens Chrzanowski bei ntv mit Friedhelm Tilgen zum aktuiellen Gold-Run:

Übergeordnete erwartete Goldpreis Tendenz für die KW 34 / 2026: Seitwärts / Aufwärts

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 40 %

Trading -Szenarien für den Goldpreis

Behalten Sie diese Marken im Auge, um optimal auf den Goldpreis aktuell reagieren zu können:

🟢 Long Setup (Gold Prognose bullisch)

Gold könnte zunächst versuchen, sich über der Marke von 4.375,10 USD zu halten. Gelingt dies, lauten unsere nächsten Anlaufziele auf dem Weg nach oben:

4.379,00 | 4.382,50 | 4.385,30 | 4.388,60 | 4.390,90 | 4.393,70 | 4.397,10 | 4.399,80 | 4.402,90 | 4.406,10 | 4.409,50 | 4.412,20 | 4.415,10 | 4.421,10 | 4.424,40 | 4.427,10 | 4.429,90 | 4.432,70 USD.

Über der 4.432,70 USD-Marke liegen weitere Ziele bei: 4.435,60 bis hinauf zu 4.490,90 USD.

🔴 Short Setup (Gold Prognose bärisch)

Sollte sich Gold aktuell nicht über 4.375,10 USD halten können, könnten sich Abgaben einstellen. Unsere Anlaufziele für den Short-Bereich:

4.373,40 | 4.469,10 | 4.466,50 | 4.462,70 | 4.459,80 | 4.456,50 | 4.452,90 | 4.449,60 | 4.446,10 | 4.443,00 | 4.440,50 | 4.437,90 | 4.336,80 | 4.334,50 | 4.331,70 | 4.328,50 | 4.325,30 | 4.322,10 | 4.318,90 USD.

Unter der 4.318,90 USD-Marke könnte der Goldpreis weiter abrutschen bis in den Bereich von: 4.316,50 bis 4.245,40 USD.

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❓ FAQ: Häufige Fragen zu Goldpreis, Gold Prognose & Chartanalyse (KW 34/2026)

Was ist die aktuelle Gold Prognose für die KW 34/2026? Die übergeordnete Erwartung für die Gold Preisentwicklung in der KW 34 ist „seitwärts/aufwärts“. Die Wahrscheinlichkeit für ein Bull-Szenario (steigender Goldpreis) liegt laut unserer Setup-Analyse bei 60 %, während das Bear-Szenario (fallender Goldpreis) eine Wahrscheinlichkeit von 40 % aufweist.

Wo liegen die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen beim Goldpreis aktuell? Der wichtigste erste Widerstand nach oben liegt bei 4.387,60 USD. Schafft es Gold darüber, winken Ziele bis 4.515,80 USD. Nach unten hin dient zunächst der Bereich um 4.373,00 USD als erste Unterstützung, bevor wichtigere Marken wie 4.319,20 USD in den Fokus rücken.

Wie ist das Chartbild von Gold (Daily/4h) einzuschätzen? Im Tageschart (Daily) gilt das Chartbild nach dem Überschreiten wichtiger Durchschnitte aktuell als neutral. Im kurzfristigeren 4h-Chart wird das Setup als bullisch / neutral gewertet, sofern sich Gold über der SMA20 halten kann.

Welche Bedeutung hat die Marke von 4.375,10 USD für das aktuelle Gold-Trading? Der Wochenschlusskurs von 4.375,10 USD ist entscheidend für das kurzfristige Trading in der KW 34. Kann sich der Kurs darüber behaupten, ist ein Long-Setup in Richtung 4.432,70 USD realistisch. Ein Rückfall unter diese Marke könnte ein Short-Setup aktivieren, mit Anlaufzielen in Richtung 4.318,90 USD.