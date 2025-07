Das Preisverhältnis von Gold zu Silber sinkt. Was bedeutet das für die Metalle?

Gold und Silber haben in den letzten 10 Jahren spektakuläre Gewinne erzielt. Vor nicht allzu langer Zeit übertraf der Anstieg der Goldpreise in den letzten zehn Jahren sogar die Rendite des S&P 500 Index, doch der Index konnte seine Herausforderungen meistern und neue historische Höchststände erreichen. Dennoch lag die Rendite des Goldmarktes in den letzten 10 Jahren bei etwas über 190 %, mit einem Anstieg von 27 % in diesem Jahr, während der Silbermarkt seit Jahresbeginn um 152 % gestiegen ist, mit einem Anstieg von 21 %. Der S&P 500 Index wuchs im gleichen Zeitraum um fast 200 % bzw. nur 6 % in diesem Jahr.

Natürlich sollte man nicht vergessen, dass solche starken Renditen bei Edelmetallen ohne die Korrektur nach 2011, die mit den Erwartungen signifikanter Zinserhöhungen in den Vereinigten Staaten verbunden war, nicht möglich gewesen wären. Derzeit sieht die Situation völlig anders aus, da Gold sogar in einer Phase anhaltend hoher Zinsen durch die Fed zulegt. Das bedeutet, dass ein entscheidender Faktor für die Stärke des Goldes seine Rolle als sicherer Hafen ist. In den letzten Jahren haben viele globale Ereignisse Anleger dazu veranlasst, Schutz für ihr Vermögen zu suchen. Ebenso wichtig ist, dass auch die Zentralbanken sich denjenigen angeschlossen haben, die nach sicheren Häfen suchen, und sich aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Stabilität und Position des US-Dollars für eine stärkere Diversifizierung ihrer Reserven entschieden haben. Zu den führenden Käufern der letzten Jahre zählt die Polnische Nationalbank. In den letzten drei Jahren haben die Zentralbanken jährlich über 1000 Tonnen gekauft, was über 20 % der weltweiten Gesamtnachfrage nach Gold ausmacht. Es wird erwartet, dass 2025 ein weiteres Jahr sein wird, in dem die Nachfrage dieser Institutionen 1000 Tonnen übersteigt. Darüber hinaus sehen wir nach mehreren Jahren der Stagnation auch eine Rückkehr zu einer stärkeren Aktivität von ETF-Fonds. Anleger kaufen neue Anteile dieser Fonds, was ETFs dazu verpflichtet, physisches Gold auf dem Markt zu kaufen, wenn sie eine solche Absicherungspolitik verfolgen. Silber wird nicht von Zentralbanken gekauft. Es hat auch eine völlig andere Nachfragestruktur als Gold. Der überwiegende Teil der Silbernachfrage wird von der Industrie generiert, darunter zunehmend auch neue Technologien. Bei Silber beobachten wir seit mehreren Jahren ein deutliches Marktdefizit. Da nun auch das Anlagesegment aufwacht, ist mit einem noch größeren Defizit auf dem Markt zu rechnen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Da beide Rohstoffe als Edelmetalle wahrgenommen werden, ist ihre Korrelation recht hoch. Betrachtet man daher das Gold-Silber-Verhältnis, so lässt sich nach wie vor eine deutliche Unterbewertung des „billigeren” Metalls gegenüber dem „teureren” Metall feststellen. Das Gold-Silber-Verhältnis liegt derzeit bei 88, während der 10-Jahres-Durchschnitt bei 80 Punkten liegt. Darüber hinaus liegt der langfristige Durchschnitt bei 53 Punkten. Unter der Annahme stabiler oder steigender Goldpreise haben Silberpreise weiterhin ein erhebliches Aufwärtspotenzial. Dies wird auch durch die Tatsache belegt, dass Silber noch relativ weit von seinen historischen Höchstständen entfernt ist. Die historischen Höchststände von Silber wurden im Januar 1980 mit fast 50 US-Dollar pro Unze erreicht, als Bedenken hinsichtlich der Verfügbarkeit dieses Metalls aufkamen. Angesichts der Weiterentwicklung neuer Technologien und der wachsenden Investitionsnachfrage kann eine Wiederholung eines solchen Szenarios nicht ausgeschlossen werden. Das Preisverhältnis sinkt deutlich. Sollte sich der Goldpreis stabilisieren, das Preisverhältnis jedoch weiter auf seinen 10-Jahres-Durchschnitt fallen, würde dies bedeuten, dass ein kurzfristiges Ziel für Silber bei 40 bis 42 US-Dollar pro Unze liegen könnte. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB. Der Silberpreis hat sich in den letzten Jahren an die Volatilität des Goldpreises angepasst. Während weitere Anstiege des Silberpreises bei einer Konsolidierung des Goldpreises möglich sind, ist das beste Szenario für Silber ein anhaltender moderater Anstieg der Goldpreise. Übermäßige Anstiege des Goldpreises sind oft mit einem übermäßigen Marktrisiko verbunden, was angesichts der Nachfragestruktur von Silber nicht sehr günstig ist. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

