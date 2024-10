Am Donnerstag ist es so weit, dass vielerorts antizipierte und mit Spannung erwartete „Robotaxi“-Event von Tesla (Ticker: TSLA) steht an.

Das Tesla Robotaxi Event – was wird erwartet, was bedeutet das für die Aktie?

Während die einen das Potenzial für einen „iPhone“-Moment sehen, der Tesla und ganz besonders seine Aktie in den kommenden Monaten und Jahren signifikant steigen lassen könnte, sind andere skeptisch und es sind Headlines zu lesen wie „Robotaxi-Event - jetzt muss Musk liefern“ oder „Daran könnte Musks Billionen-USD-Wette scheitern“.

Doch: was ist Teslas „Robotaxi“-Event überhaupt?

Tatsächlich ist das gar nicht so klar. Was sich sagen lässt ist, dass ein Robotaxi, ein selbstfahrendes Taxi bzw. ein autonomes Auto ist, das für ein Mitfahrunternehmen betrieben wird. In Bezug auf Tesla ist davon auszugehen, dass ein solches auf Basis des Tesla Model 2 und basierend auf der FSD-Technologie betrieben würde.

Die nun für den 10.10. anberaumte Präsentation soll eine Demonstration der neuesten Version von Teslas FSD beinhalten, bei der es sich um Version 12.5 oder höher handeln dürfte.

Was darüber hinaus zu erwarten ist, steht in der Tat in den Sternen. Der Tesla-Analyst von Morgan Stanley, Adam Jones, stellte jüngst die Frage, ob Tesla eventuell sogar so etwas wie ein elektrisches Flugzeug oder Boot in Aussicht stellt oder auch eine Version des Tesla-Bot Optimus, der z.B. Burger in einem Tesla Diner serviert.

Was klar scheint ist, dass das Event in Los Angeles stattfinden wird, nach Bloomberg Informationen findet das Event im Warner Bros. Studio in Burbank statt.

Ausgehend hiervon scheint zu erwarten, dass man den Teilnehmern ermöglicht, in einem ‚Cybercab‘ auf einer geschlossenen Strecke mitzufahren, Tesla in Person von Elon Musk dann in Aussicht stellt, dass eine mögliche erste kommerzielle Einführung dann Ende 2025 oder 2026 erfolgt.

Spannend wird dann die Frage, wie Tesla sein „autonomes Ridesharing“ anbietet und ob es hier auf einen dualen Ansatz hinausläuft: wird es eine vollständig autonome app-basierte Cybercab-Lösung geben und/oder einen ‚überwachten‘ autonomen/FSD-Ridesharing-Service?

Besonders letztere Option wäre eine Überraschung, denn eine solche Lösung hatte Musk, zumindest öffentlich eher abgelehnt. Allerdings wäre denkbar, dass Musk hier mittlerweile umgeschwenkt wäre, denn: nach einem Vorfall im April dieses Jahres, wurde der Modus im Frühjahr bereits von "Full Self-Driving" (FSD) in "Full Self-Driving (supervised)" umgeändert und es wäre absolut realistisch davon auszugehen, dass die überwiegende Mehrheit der Fahrten und zurückgelegten Meilen im Tesla Mobility-Modell bis 2030 und in die frühen 2030er Jahre in die Kategorie FSD/überwachtes Ridesharing fallen dürfte.

Wie die Aktie schlussendlich reagiert, bleibt abzuwarten. Folgend auf die Deliveries vergangene Woche hielten sich die Abschläge in Grenzen und die Tesla Aktie hielt oberhalb der $235 Marke (orange), auf der Kehrseite aber auch unterhalb der 5-Tagelinie (schwarz), was den kurzfristigen Modus eher in Richtung Short wandern lässt und konkret ließe, fielen wir zurück unter $235.

Sollte durch das Robotaxi-Event ein bullisher Impuls geliefert werden, so liegt der Hauptfokus auf der Oberseite weiter auf der Region um $265/70 (rot), wo ein Bruch und Halten oberhalb den Weg in Richtung der $300 Region ebnen würde.

Tesla Chartanalyse – m30:

