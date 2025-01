Das war der Handelstag, 02.01.25: Edelmetall-Futures steigen, Bitcoin klettert wieder über 95.000 $

Der amerikanische Aktienmarkt startet gemischt ins neue Jahr. Nach anfänglichen Gewinnen dominiert der Verkaufsdruck und drückt die Indizes in den negativen Bereich. Der S&P 500 ist um 0,6 % gefallen, der Nasdaq 100 um 0,7 % und der Dow Jones um 0,6 %.

Tesla verzeichnet stärkere Rückgänge und verliert heute nach der Veröffentlichung der Fahrzeugauslieferungsdaten für das vierte Quartal 2024 rund 7 %. Der Elektroautohersteller meldete enttäuschende Zahlen, die unter den prognostizierten 500.000 für das letzte Quartal des Jahres lagen, was zu einem erstmaligen Rückgang der jährlichen Auslieferungen um -1,1 % im Vergleich zum Vorjahr führte.

Andere Unternehmen der sogenannten „Magnificent Seven“ verzeichnen eine gemischte Bilanz. Apple ist nach der Ankündigung von Rabatten auf dem chinesischen Markt, um mit lokalen Smartphone-Herstellern zu konkurrieren, um fast 3 % gesunken, während Microsoft (-1,3 %) und Alphabet (-0,4 %) ebenfalls rückläufig sind. Nvidia und Meta hingegen sind um mehr als 1 % gestiegen.

Die Aktien von Carvana sind nach der Veröffentlichung eines Berichts von Hindenburg Research, in dem potenzielle schwerwiegende Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung behauptet werden, sehr volatil. Im frühen Handel fiel die Aktie um 11 %, stieg in der Spitze um fast 5 % an, steht aber nun wieder unter Verkaufsdruck und fiel um fast 2,5 %.

Die europäischen Märkte sind überwiegend positiv ins neue Jahr gestartet. Der britische FTSE 100 ist um fast 1,1 % gestiegen, der deutsche DAX um 0,6 %, während der französische CAC40 (+0,2 %) und der Schweizer SMI (+0,1 %) bescheidenere Gewinne verzeichnen.

Das neue Jahr bringt eine stabile Sitzung am US-Anleihemarkt mit sich, wobei die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen bei etwa 4,58 % liegen.

Der US-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe lag im Dezember mit einem Wert von 49,4 leicht über den Erwartungen von 48,3 (zuvor: 49,7). Dies deutet darauf hin, dass die Wirtschaftstätigkeit in den USA in besserer Verfassung ist als erwartet.

Auch der US-Arbeitsmarkt zeigte heute eine stärkere Leistung. Die Zahl der neuen Arbeitslosenanträge lag bei 211.000 (gegenüber einer Prognose von 222.000 und dem vorherigen Wert von 220.000).

Im Gegensatz zu den USA war bei den PMI-Werten für die großen europäischen Volkswirtschaften eine Stagnation zu beobachten. Der französische Produktions-PMI lag bei 41,9 (wie erwartet), während der deutsche bei 42,5 lag (ebenfalls wie erwartet).

Auf dem Devisenmarkt hat das britische Pfund heute am meisten zu kämpfen und verliert 1,2 % gegenüber dem Dollar und 0,3 % gegenüber dem Euro. Auch der Schweizer Franken verliert gegenüber dem US-Dollar an Wert, sein Wert ist um fast 0,6 % gesunken. Das Währungspaar USD/CHF erreichte seinen höchsten Stand seit Mai letzten Jahres.

Bei den Kakao -Futures ist eine Korrektur zu beobachten, die Preise sind um fast 2,5 % gesunken. Unterdessen steigen die Kaffeepreise und gewinnen 1,4 %.

Die DOE-Daten zu wöchentlichen Veränderungen der US-Rohöllagerbestände zeigten einen langsamer als erwarteten Rückgang. Die Lagerbestände sanken um -1,178 Millionen Barrel (gegenüber den erwarteten -2,4 Millionen). Der Bericht stoppte kurzzeitig den Anstieg der Ölkontraktpreise, aber später in der Sitzung kehrte WTI-Rohöl zu seinem Aufwärtstrend zurück und wird nun 2,2 % höher als der vorherige Schlusskurs gehandelt.

NATGAS hat frühere Gewinne leicht abgeschwächt und wird nun mit einem Anstieg von 1,4 % gehandelt.

Der Edelmetallmarkt verzeichnet eine Aufwärtsdynamik. Gold ist um 1,3 % gestiegen, Silber um fast 2 % und Platin um über 2,5 %.

