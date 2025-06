Das war der Handelstag, 02.06.2025:Der schwache US-Dollar belebt Edelmetalle | NATGAS steigt um 6 %

Der S&P 500 und der Nasdaq 100 machen ihre früheren Verluste wett und verzeichnen in den letzten Handelsstunden an der Wall Street moderate Gewinne. Der S&P 500 steigt um 0,1 %, während der Nasdaq 100 fast 0,4 % zulegt. Der Dow Jones Industrial Average hingegen liegt kurz vor 20:00 Uhr immer noch um rund 0,4 % im Minus.

Sektoral gesehen schneiden Bergbauaktien , Ölaktien und der Halbleitersektor heute am besten ab, angeführt von steigenden Aktien von Broadcom und Nvidia . Während des größten Teils der ersten Handelssitzung im Juni verzeichneten die Märkte Rückgänge, die durch die Unsicherheit über die globale geopolitische Lage und erneute Sorgen über einen Handelskrieg ausgelöst wurden.

China und die USA beschuldigen sich gegenseitig, Vereinbarungen zur Zollsenkung verletzt zu haben, was möglicherweise den Weg für eine weitere Runde gegenseitiger hoher Zölle ebnen könnte.

Am Wochenende kündigte Donald Trump an, dass ab dem 4. Juni neue Zollerhöhungen von 50 % auf Aluminium und Stahl gelten werden, was von der Europäischen Union kritisiert wurde. Als Reaktion darauf stiegen die Aktien von US-Stahlherstellern wie Nucor und Steel Dynamics .

Am Wochenende kam es auch zu einer Reihe von Angriffen zwischen der Ukraine und Russland. Die Ukraine soll mehrere Dutzend russische Flugzeuge mit Drohnen zerstört haben, woraufhin Russland mit Raketenangriffen reagierte. Heute fand in Istanbul die zweite Verhandlungsrunde zwischen der Ukraine und Russland statt.

Die Handels- und geopolitischen Spannungen haben einen starken Anstieg der Goldpreise ausgelöst, die zeitweise um bis zu 2,5 % stiegen und sich der Marke von 3.400 USD pro Unze näherten – nur etwa 2 % unter dem historischen Schlusshoch und 4 % unter dem Allzeithoch. Gleichzeitig verzeichnet Silber einen Anstieg von fast 5 %.

Angesichts der Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Handelskrieg ist der US-Dollar unter erheblichen Verkaufsdruck geraten. Das Währungspaar EURUSD ist wieder über die Marke von 1,1400 gestiegen, den höchsten Stand seit dem 22. April.

Der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe ist trotz der Erwartungen einer Erholung von 48,7 auf 49,4 stark auf 48,5 gefallen. Der Preisdruck bleibt jedoch hoch, wobei der Preis-Subindex nahe 70 schwankt.

Die PMI-Indizes aus Europa lagen nahe den vorläufigen Werten. Der deutsche Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe fiel etwas schwächer aus, während der französische Index stärker ausfiel, sodass der Gesamtindex für die Eurozone unverändert bei 49,4 blieb.

Rohöl erholt sich heute um 2,7 % und verzeichnet zeitweise sogar einen Anstieg von über 4 %. Dies ist auf die verschärften geopolitischen Spannungen und die Entscheidung der OPEC+, die Fördermenge im Juli um 411.000 Barrel pro Tag zu erhöhen, zurückzuführen. Am vergangenen Freitag kam es zu einem erheblichen Abwärtsdruck aufgrund von Spekulationen, dass die OPEC+ die Produktion stärker als in den beiden Vormonaten erhöhen könnte.

Erd gas (NATGAS) verzeichnete einen bullischen Handelstag und liegt nun um fast 7 % im Plus, unterstützt durch Prognosen für extreme Hitze in den Vereinigten Staaten. In wichtigen Bundesstaaten mit hoher Nachfrage nach Klimaanlagen werden in den kommenden Tagen weit überdurchschnittliche Temperaturen erwartet.

