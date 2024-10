Die Sitzung am Mittwoch an den europäischen Aktienmärkten endete mit gemischter Stimmung. Der deutsche DAX schloss die Sitzung mit einem Minus von fast 0,33 %, während der französische CAC40 um 0,05 % zulegte und der polnische WIG20 dem Angebotsdruck widerstehen konnte und mit einem Plus von 0,08 % schloss. Die Aufwärtsbewegung wurde heute durch den Hang-Seng-Index verlängert, obwohl einzelne chinesische Unternehmen, die an der Wall Street notiert sind, diesen Optimismus nicht mehr in diesem Ausmaß zeigen.

An der Wall Street dominierten die Bären. Der einzige Index, der im Tagesverlauf zulegt, ist der Nasdaq (+0,1 %). Der schlechteste Performer ist derzeit der Russell 2000, der um 0,22 % nachgibt. Obwohl die Stimmung am US-Aktienmarkt recht schwach ist, ist der VIX-Index um 1 % gesunken

Der S&P 500 konnte sich nicht erholen und verzeichnet in der zweiten Hälfte der Sitzung einen leichten Rückgang. Die von Tesla gemeldeten geschätzten Lieferungen enttäuschten die Anleger heute mit 462.890 gegenüber 463.897 erwartet. Die Produktion lag jedoch über den Prognosen. Tesla verliert heute rund 3% Produktion von 469.796 Fahrzeugen gegenüber 465.828 prognostizierten Fahrzeugen Modell 3/Y Auslieferungen 439.975 gegenüber 435.920 prognostizierten Auslieferungen Andere Modelle Produktion 26.128 gegenüber 17.640 prognostizierten Fahrzeugen

Humana verzeichnet einen Rekord-Ausverkauf von 15 %, der auf die geringere Nachfrage nach der Rentenversicherung des Unternehmens zurückzuführen ist. Die Aktien von Nike verlieren fast 7 % an Wert, als Reaktion auf enttäuschende Umsätze und eine Rücknahme der Jahresprognosen; nicht geholfen haben dabei verbesserte Margen und eine positive Überraschung beim Nettogewinn

Auf dem Devisenmarkt bleibt der japanische Yen das Thema Nummer eins, der gegenüber dem Dollar bereits um fast 1,8 % nachgibt, und zwar auf Intraday-Basis, nachdem der neue japanische Premierminister Ishiba gemäßigte Äußerungen gemacht hat.

Fed-Mitglied Barkin kommentierte dies wie folgt: „Ich beobachte genau, wie sich niedrigere Zinssätze auf den Verkauf von Eigenheimen und Autos auswirken, um zu sehen, ob die Nachfrage das Angebot übersteigt. 50 Basispunkte Zinssenkung, die als Medianwert der Projektionen der Fed-Entscheidungsträger für den Rest des Jahres angegeben werden, würden auch die Zinsen etwas abschwächen."

Ein Mangel an gemeinsamer Ausrichtung kennzeichnet auch den Edelmetallmarkt heute, wo wir auf der einen Seite einen Anstieg der Silberpreise um 0,6 % und auf der anderen Seite einen Rückgang der Goldpreise um 0,5 % sehen.

ADP-Beschäftigungsveränderung außerhalb der Landwirtschaft in den USA (September): Aktuell: 143.000; Prognose: 124.000; Zuvor: 89.000. Wir sehen heute eine Stärkung des Dollars, was sich in einem Rückgang des Eurodollars um 0,2 % zeigt; stärkere Arbeitsmarktdaten stützten die Renditen

Die Ölpreise fallen und machen einen Teil der Gewinne nach der gestrigen Rallye zunichte. Israel hat bisher nicht auf den Angriff des Iran reagiert, obwohl das Weiße Haus und die israelischen Streitkräfte noch immer eine militärische Reaktion in Betracht ziehen. Das Kartell OPEC+ hat sich laut WSJ darauf geeinigt, die Produktionskürzungen im Dezember zu lockern. Darüber hinaus gab die OPEC bekannt, dass die Organisation mit Russland, Kasachstan und dem Irak zusammenarbeitet, um die Überproduktion der Vergangenheit auszugleichen. Der Ölpreis steht auch aufgrund der höher als erwarteten US-Lagerbestände unter Druck.

US-Rohöllagerbestände: +3,8900 Millionen Prognose: -1,500 Millionen; zuvor: -4,471 Millionen Destillat: -1,284 Millionen (geschätzt: -2,000 Millionen; zuvor: -2,227 Millionen) Cushing: +840 Tausend (zuvor +116 Tausend) Benzin: +1,119 Millionen (geschätzt +200 Tausend; zuvor -1,538 Millionen)

Weizenkontrakte stiegen heute um mehr als 2 %, unterstützt durch die Eskalation im Nahen Osten, Wetterprämien und die Dürre in der Schwarzmeerregion, in Russland und in den Ebenen im Süden der USA.

Die Stimmung auf dem Kryptowährungsmarkt bleibt schwach und Bitcoin wird bei 61.500 US-Dollar gehandelt.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.