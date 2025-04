Das war der Handelstag, 03.04.2025: Trumps „Tag der Befreiung“ löst Abverkauf aus

Die US-Märkte erlitten den schlimmsten Abverkauf seit 2022, als Trumps umfassende Zollankündigung die Anleger schockierte. Der S&P 500 stürzte um 1,8 % ab (auf dem Weg zum größten Tagesverlust seit 2022), der techlastige Nasdaq 100 stürzte um 1,5 % ab und der Dow Jones um 2 % (ca. 1.248 Punkte).

Die europäischen Märkte verzeichneten starke Verluste: Der deutsche DAX stürzte um 3 % ab, der französische CAC 40 verlor 3 % und italienische Aktien erlebten die schlechteste Tagesperformance seit über zwei Jahren. Der gesamteuropäische STOXX 600 sank um 2,7 % auf den niedrigsten Stand seit Januar und liegt nun mehr als 7 % unter seinem Rekordschluss von Anfang März.

Präsident Trump führte am sogenannten „Tag der Befreiung“ umfangreiche „gegenseitige Zölle“ ein und verhängte einen universellen Zoll von 10 % auf alle US-Importe sowie höhere länderspezifische Abgaben. China muss mit zusätzlichen 34 % (insgesamt 54 %) rechnen, die Europäische Union mit 20 %, Vietnam mit 46 %, Thailand mit 37 % und andere Länder mit Zöllen zwischen 20 und 49 %. Die Umsetzung beginnt am 5. April für universelle Zölle und am 9. April für länderspezifische Erhöhungen.

Die Ölmärkte erlebten am Donnerstag einen heftigen Ausverkauf, als Rohöl den stärksten Einbruch seit 2020 verzeichnete, was auf den doppelten Schock durch die umfassende Zollankündigung von Präsident Donald Trump und die unerwartete Entscheidung der OPEC+, die Produktionssteigerungen zu beschleunigen, zurückzuführen ist. Die Futures für West Texas Intermediate (OIL.WTI) fielen um bis zu 7,4 % und notierten unter 67 $ pro Barrel, während die globale Referenzsorte Brent (OIL) um über 7 % einbrach und unter 70 $ rutschte.

Die Apple-Aktie fiel um 8 % und verlor 280 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung, da die Anleger die Auswirkungen der Zölle abschätzten. Etwa 85 % der iPhones werden in China hergestellt (und unterliegen Zöllen von 54 %) und 15 % in Indien (und unterliegen Zöllen von 26 %). Ein Analyst von Jefferies warnte, dass die Zölle den Nettogewinn von Apple im Geschäftsjahr 2025 um 14 % senken könnten, wenn keine Ausnahmen gewährt werden, während ein Analyst von Rosenblatt feststellte, dass dem Unternehmen Zollkosten in Höhe von 39,5 Milliarden US-Dollar entstehen könnten.

Der Bankensektor wurde hart getroffen, als der KBW Nasdaq Bank Index um über 8 % einbrach. Citigroup führte die Liste der Verluste der Großbanken an (-9,9 %), gefolgt von Bank of America (-9 %), während Goldman Sachs, Morgan Stanley und Wells Fargo alle zwischen 7,6 und 7,9 % verloren. Der Index ist nun seit Jahresbeginn um fast 12 % gesunken, was auf die anhaltende politische Unsicherheit zurückzuführen ist.

Einzelhandels- und Konsumgüteraktien brachen ein, wobei Five Below, Dollar Tree und Gap Verluste im zweistelligen Prozentbereich hinnehmen mussten. Nike und Walmart brachen ein, als die Zölle wichtige Produktionszentren trafen, während die Sportartikelhersteller Adidas und Puma beide über 11 % einbrachen, da ihre wichtigsten Beschaffungsmärkte von hohen Abgaben betroffen waren.

Pharmazeutische Aktien legten vorübergehend zu, da die Arzneimittelhersteller von den unmittelbaren Zöllen verschont blieben, wovon die großen Exporteure in Indien, Japan und Irland profitierten. AbbVie und Johnson & Johnson stiegen um etwa 2 % und trotzten damit dem allgemeinen Marktrückgang. Ein US-Beamter deutete jedoch an, dass für die Zukunft separate Zölle für den Pharmasektor geplant sind, wobei Trump voraussagte, dass Pharmaunternehmen „mit Macht in die USA zurückkehren“ werden oder „eine hohe Steuer zahlen müssen“.

Strategen der Bank of America warnten, dass die Zölle dem „Worst-Case-Szenario“ entsprechen und die Inflation in den USA um 1–1,5 % erhöhen könnten, während sie das BIP in ähnlicher Weise belasten und die Wirtschaft „an den Rand einer Rezession“ bringen würden. Die UBS schätzt, dass die Zölle das reale BIP im Jahr 2025 um 1,5–2 Prozentpunkte senken und die Inflation in Richtung 5 % treiben könnten.

Die Sorgen um einen Handelskrieg überschatteten die positiven Daten zu den Arbeitslosenanträgen, die in der Woche zum 29. März um 6.000 zurückgingen, was auf eine anhaltende Stabilität des Arbeitsmarktes vor dem mit Spannung erwarteten Bericht über die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft am Freitag hindeutet.

Die US-Notenbank steht vor schwierigen politischen Entscheidungen, da Händler nun vier Zinssenkungen in diesem Jahr einpreisen, da Rezessionssorgen die Inflationssorgen überwiegen. Der stellvertretende Vorsitzende der US-Notenbank, Philip Jefferson, erklärte, es bestehe „kein Grund zur Eile“, die Zinssätze anzupassen, und betonte, wie wichtig es sei, die kumulativen Auswirkungen von politischen Änderungen zu bewerten.

Der EIA-Bericht signalisiert ein höheres Wachstum der Erdgasspeicher, die um 29 Mrd. Kubikfuß (statt der geschätzten 27 Mrd. Kubikfuß) gewachsen sind. Dies führte zu einem Ausverkauf der NATGAS-Futures von über 1 %. Der Preis liegt jedoch immer noch über 3 % über dem gestrigen Schlusskurs.