Das war der Handelstag, 04.02.25: Nasdaq und Edelmetalle gewinnen angesichts schwächelnden US-Dollars 🗽

Die Stimmung an der Wall Street bleibt in der zweiten Hälfte des Handels uneinheitlich, obwohl die Futures auf die wichtigsten US-Benchmarks einen Großteil der zuvor durch die Zölle verursachten Verluste wettgemacht haben. Der S&P 500 -Futures-Kontrakt notiert leicht unter der Nulllinie, der Dow Jones ist um 0,3 % gefallen, während der Nasdaq 100 um 0,35 % gestiegen ist. Nach der US-Sitzung gehören Alphabet (GOOGL.US) und AMD (AMD.US) zu den Unternehmen, die ihre Quartalszahlen bekannt geben werden.

Das Währungspaar EURUSD ist um fast 0,4 % gestiegen, da der US-Dollar schwächer wird, was auf die erneute Hoffnung auf eine günstige Lösung in den laufenden Handelsgesprächen zwischen den USA und China zurückzuführen ist. Es besteht weiterhin die Hoffnung, dass eine Einigung erzielt werden kann, was möglicherweise zu einer Rücknahme der Zölle zwischen den beiden Volkswirtschaften führen könnte. Unterdessen sind die Renditen von US-Staatsanleihen sowohl bei 2-jährigen als auch bei 10-jährigen Anleihen leicht gesunken.

US JOLTS Job Openings (Dezember): 7,6 Mio. (Prognose 8 Mio., zuvor 8,098 Mio.) US-Fabrikbestellungen MoM (Januar): -0,9 % (Prognose -0,8 %, zuvor -0,4 %) Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen

Die chinesischen Indizes Shanghai Composite und Hang Seng sind um über 2 % gestiegen, was auf den Optimismus im Zusammenhang mit den raschen Fortschritten chinesischer Technologieunternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz zurückzuführen ist. Aktien wie Alibaba , JD.com und Pinduoduo gehören zu den größten Gewinnern, nachdem sie in den letzten Tagen beeindruckende KI-Durchbrüche erzielt haben.

Die Rohölpreise sind um 1 % gestiegen, nachdem der ehemalige US-Präsident Donald Trump damit gedroht hat, Druck auf den Iran auszuüben, um die iranischen Ölexporte vollständig zu stoppen und das Atomprogramm des Landes auszusetzen.

Gold ist um 1 % gestiegen und hat mit 2.840 $ pro Unze ein neues Allzeithoch erreicht, während Silber um mehr als 2 % gestiegen ist und von der Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Handelskrieg und einem schwächeren US-Dollar profitiert, der auf die Nachrichten der neuen US-Regierung reagiert hat.

Die Volatilität an den Agrarmärkten ist heute erhöht, wobei die meisten Rohstoffe Gewinne verzeichnen. ICE-Zucker-Futures sind um fast 2,5 % gestiegen, CBOT-Weizen um 1,8 % und Mais-Futures um 1,4 %. Unterdessen sind Kakao -Futures um über 1 % gesunken.

Bitcoin ist um fast 2 % gesunken, bleibt aber nahe der 100.000-Dollar-Marke, nachdem es vor wenigen Stunden noch bei 93.000 Dollar lag. Auch kleinere Kryptowährungen sind rückläufig, wobei Polygon und Polkadot um über 7 % und TRUMP Token um mehr als 10 % gefallen sind.

Laut einem S&PGR-Bericht könnten anhaltende US-chinesische Zölle Risiken für die globale Expansion von Technologieunternehmen darstellen. Unterdessen kündigte Panama an, dass es nach Gesprächen mit den USA kurz davor steht, ein Abkommen mit einem in Hongkong ansässigen Unternehmen, das im Panamakanal tätig ist, aufzukündigen.

Der US-Außenminister bestätigte, dass das Land nicht vorhabe, Waffenlieferungen an Israel einzustellen. Darüber hinaus erklärte US-Präsident Zelensky, dass die Ukraine bereit sei, den USA Zugang zu Seltenerdmetallen und anderen strategischen Ressourcen zu gewähren, wie von Donald Trump gefordert. SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.