Das war der Handelstag, 04.10.24: Hervorragende US-Arbeitsmarktdaten lassen DAX 1% fester schließen

Die US-Indizes stehen heute unter erheblichem Aufwärtsdruck und gleichen einen Teil der Verluste vom Wochenbeginn aus. Der US500 liegt nur noch etwa 0,6 % von seinem Allzeithoch entfernt.

Der S&P500 ist heute um 0,8 % gestiegen, der Nasdaq100 um 1,0 % und der Russell2000 um über 1,5 %.

Technologiegiganten wie Amazon und Tesla verzeichneten besonders starke Gewinne. Es ist erwähnenswert, dass die Gewinnsaison an der Wall Street nächste Woche beginnt und solide Ergebnisse erwartet werden.

Die Europäische Union hat beschlossen, Zölle auf chinesische Elektrofahrzeuge zu erheben. Die Zollsätze variieren je nach Hersteller und liegen zwischen 7,8 % und 35,3 %. Tesla, das immer noch eines der beliebtesten Elektrofahrzeuge in China ist, hat mit 7,8 % die niedrigsten Zölle.

Die Aktien von Fluggesellschaften sind heute nach der Nachricht über die mögliche Insolvenz von Spirit Airlines in die Höhe geschossen. Am 21. Oktober läuft die Frist für die Umschuldung des Unternehmens ab, und wenn keine Einigung mit den Gläubigern erzielt wird, muss es möglicherweise ein Insolvenzverfahren nach Chapter 11 einleiten. Die Aktie von Spirit Airlines ist heute um fast 27 % eingebrochen. JetBlue, der Hauptkonkurrent von Spirit Airlines, ist um mehr als 15 % gestiegen.

Gute US-Arbeitsmarktdaten haben auch dazu beigetragen, dass die europäischen Indizes im Plus schlossen. Der DAX legte heute um 1 % zu, der CAC40 stieg um 0,85 %, der Stoxx Europe 600 um 0,4 % und der italienische FTSE MIB um 1,3 %.

Nach Gerüchten über eine mögliche Übernahme durch Tencent und die Familie Guillemot stieg Ubisoft heute um über 33 %. Damit hat das Unternehmen fast die Hälfte seiner Verluste im September wieder wettgemacht.

Die US-Arbeitsmarktdaten lagen deutlich über den Erwartungen. Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft erreichte 254.000, verglichen mit den erwarteten 150.000. Die Arbeitslosenquote sank auf 4,1 %, während sich das Lohnwachstum auf 4,0 % beschleunigte.

Aufgrund dieser Daten ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed auf ihrer Sitzung im November die Zinsen um 50 Basispunkte senkt, von zuvor geschätzten 33 % auf unter 10 % gesunken.

Als Reaktion auf die geringeren Erwartungen an Zinssenkungen sind die Anleiherenditen in die Höhe geschnellt. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen ist auf 3,97 % gestiegen (der höchste Stand seit Anfang August dieses Jahres), während die Renditen 10-jähriger deutscher Anleihen auf 2,2 % (+6,6 Basispunkte) gestiegen sind.

Neben den starken Gewinnen an der Wall Street erleben wir auch einen erstarkenden US-Dollar. Das Währungspaar EUR/USD ist unter 1,10 gefallen und hat damit seinen niedrigsten Stand seit Mitte August erreicht.

Gold wird wahrscheinlich seinen ersten wöchentlichen Rückgang seit vier Wochen verzeichnen, trotz erhöhter Risiken im Zusammenhang mit der Situation im Nahen Osten.

Die Welt bereitet sich auf einen möglichen israelischen Angriff auf die Ölinfrastruktur im Iran vor. Obwohl der Iran nur 1,5 % des weltweiten Angebots exportiert, kontrolliert er die Straße von Hormus, durch die täglich über 20 % des weltweiten Ölangebots, hauptsächlich aus Saudi-Arabien, transportiert werden. Brent-Öl ist um über 2 % gestiegen und nähert sich der Marke von 80 $ pro Barrel. Öl ist diese Woche um 10 % gestiegen

Die asiatischen Indizes sind wieder auf Wachstumskurs. Der Shanghai Composite legte um fast 3 % zu, während der Nikkei 225 um 2,5 % stieg. Nächste Woche kehrt China nach der Goldenen Woche an den Markt zurück.

Bitcoin erholt sich und legt heute um über 2 % zu und übersteigt damit die 62.000-Dollar-Marke, trotz der deutlichen Stärkung des US-Dollars.

