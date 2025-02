Das war der Handelstag, 05.02.25: Dollar macht zollbedingte Gewinne zunichte und stützt den Aktienmarkt 📄

Die US-Indizes bauten ihre Gewinne während der Kassasitzung aus und lagen am Ende des Tages um etwa 0,50–1,00 % im Plus. Spitzenreiter bei den Gewinnen war der Small-Cap-Index Russell 2000 , der um 0,76 % zulegte. Der Technologieindex legte unterdessen um 0,53 % zu, trotz des Verlusts von Alphabet von fast 7,5 %. Die Nvidia -Aktie stieg um über 3,5 %.

Die Gewinne an der Börse wurden durch einen stark schwächelnden Dollar unterstützt, der nun praktisch alle Gewinne vom Wochenbeginn zunichte gemacht hat, die durch die plötzliche Einführung von Zöllen auf Kanada, Mexiko und China verursacht wurden.

Die Aktien von Vishay Intertechnology stiegen um 7 %, trotz gemischter Quartalsergebnisse, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hatte, dass es eine stärkere Nachfrage nach Infrastrukturinvestitionen im Zusammenhang mit intelligenten Stromnetzen und KI-Rechenzentren verzeichnet.

Neben dem Dollar sind auch die Renditen von US-Anleihen rückläufig. Die 10-jährigen Anleihen fielen auf 4,41 %, während die 2-jährigen Anleihen auf 4,17 % fielen.

Das größte Interesse der Anleger galt heute Gold , das neue Allzeithochs erreicht und 1,00 % auf 2.870 $ pro Unze zugelegt hat.

Diese positive Stimmung auf dem Metallmarkt lässt sich auf mehrere Faktoren zurückführen, darunter die Schwäche des Dollars, der Rückgang der US-Anleiherenditen, die gemäßigten Kommentare von Fed-Vertretern und der nachlassende Inflationsdruck nach den ISM-Daten für den Dienstleistungssektor.

Heute haben wir auch den ersten wichtigen Arbeitsmarktbericht aus den USA erhalten – ADP (Januar): 183.000 gegenüber 150.000 prognostiziert und 122.000 zuvor (aktualisiert auf 176.000). Die Daten deuten auf eine nach wie vor sehr positive Stimmung unter privaten US-Unternehmen hin. Interessanterweise war nach der Veröffentlichung der Daten keine größere Reaktion beim Dollar zu beobachten, und die Aufmerksamkeit der Anleger verlagert sich nun auf den NFP-Bericht am Freitag.

Die US-amerikanischen ISM-Dienstleistungsdaten für Januar lagen bei 52,8 gegenüber einer Prognose von 54 und einem vorherigen Wert von 54,1. Der Preis-Subindex fiel deutlich. Der Preisindex fiel auf 60,1 gegenüber einer Prognose von 65,1 und einem vorherigen Wert von 64,4. Der Beschäftigungsindex stieg auf 52,3 gegenüber einem vorherigen Wert von 51,4. Der Index der Auftragseingänge fiel auf 51,3 gegenüber 54,2 im Vormonat.

Der zuvor veröffentlichte PMI-Dienstleistungsindex für Januar lag bei 52,9, was den Prognosen entspricht und leicht über dem Wert von 52,8 im Dezember liegt. Der endgültige Composite-PMI für Januar lag bei 52,7 gegenüber 52,5 erwartet und 52,4 im Vormonat.

Die europäischen Aktienmärkte verzeichneten überwiegend eine erfolgreiche Sitzung; die Indizes DAX und FTSE stiegen um 0,37 % bzw. 0,6 %. Die endgültigen PMI-Werte aus Deutschland und der Eurozone für Januar entsprachen praktisch den vorherigen Zahlen, was auf einen nach wie vor relativ starken Dienstleistungssektor und eine leichte Erholung des zusammengesetzten Index hindeutet.

Deutschland – PMI-Bericht Januar: Gesamt-PMI in Deutschland: 50,5; Prognose 50,1; vorher 48,0; Dienstleistungs-PMI in Deutschland: 52,5; Prognose 52,5; vorher 51,2;

Eurozone – PMI-Bericht Januar: Gesamt-PMI laut S&P Global: 50,2; Prognose 50,2; vorher 49,6; Dienstleistungs-PMI: 51,3; Prognose 51,4; vorher 51,6;

Auf dem Kryptowährungsmarkt ist die Stimmung deutlich schwächer. Die Anleger sind enttäuscht über den Mangel an klarer Unterstützung durch die Trump-Regierung. Andererseits ist es offensichtlich, dass die Integration von Kryptowährungen und Blockchain-Technologie in die Finanzwelt nicht über Nacht geschehen wird, aber viele der bisher unternommenen Schritte deuten auf eine vielversprechende Richtung hin.

Bitcoin ist heute um 0,60 % auf 97.200 $ gefallen, während Ethereum eine außergewöhnliche Stärke zeigt und um 0,55 % auf 2.750 $ zulegt. Kleinere Kryptowährungen haben es geschafft, einen Teil der Verluste vom Montag auszugleichen, stehen aber immer noch unter erheblichem Druck.

Barkin von der Fed erwartet für die nächsten 12 Monate einen weiteren deutlichen Rückgang der Inflation; er erklärte auch, dass nur eine Überhitzung der US-Wirtschaft zu Zinserhöhungen führen könnte, die er derzeit nicht sieht und von denen er nicht erwartet, dass die Fed sie anstrebt.

Brent-Rohöl (OIL) ist heute um fast 2 % gesunken, nachdem die US-Rohöllagerbestände laut EIA um über 8,66 Millionen Barrel gestiegen sind, gegenüber einer Prognose von 1,9 Millionen Barrel und einem vorherigen Wert von 3,46 Millionen Barrel . Auch die Benzinvorräte stiegen deutlich um 2,23 Millionen Barrel , verglichen mit einer Prognose von 210.000 und zuvor 2,95 Millionen .

Darüber hinaus steigt die Nachfrage nach Goldlieferungen von London in die USA (COMEX) aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Zölle zwischen den USA und europäischen Ländern weiter an. Silber profitiert ebenfalls von diesem Trend. SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.