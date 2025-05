Das war der Handelstag, 05.05.2025: Gold steigt aufgrund von Handelskriegsängsten, während Öl aufgrund der OPEC+-Produktionserhöhung fällt

Die Märkte geben nach historischer Hausse nach: Der Dow Jones 30 legte um 0,26 % zu, der Nasdaq 100 gab um 0,29 % nach und der S&P 500 fiel um 0,2 %, wodurch der längste Aufschwung des S&P seit etwa 20 Jahren zum Stillstand kam. Selbst positive Wachstumsdaten aus dem Dienstleistungssektor konnten die Stimmung der Anleger nicht aufhellen.

Trumps Zölle treffen die Unterhaltungsindustrie mit einer neu angekündigten 100-prozentigen Abgabe auf alle außerhalb der USA produzierten Filme, was die Medienaktien auf Talfahrt schickte. Netflix brach um 1,2 % ein, während Disney , Warner Bros Discovery und Comcast zwischen 0,7 % und 1,7 % verloren.

Goldpreise steigen aufgrund von Handelskriegsängsten und springen um 2,3 % auf 3.316,04 USD pro Unze, da Anleger angesichts der anhaltenden Handelsspannungen zwischen den USA und China nach sicheren Anlagen suchen. Obwohl Trump diese Woche mögliche Handelsabkommen mit einigen Ländern angedeutet hat, wird keine baldige Einigung mit China erwartet. Gold ist in diesem Jahr um 26 % gestiegen und erreichte im April einen Rekordwert von rund 3.500 USD.

Der ISM-Index für den Dienstleistungssektor für April fiel mit 51,6 Punkten deutlich höher aus als erwartet, die Erwartungen lagen bei 50,2 und der Vormonatswert bei 50,8. Der Preis-Teilindex stieg im April deutlich auf 65,1 Punkte, ebenso wie der Teilindex für Auftragseingänge, der 52,3 Punkte erreichte. Der Teilindex für die Beschäftigung bleibt unter 50 Punkten, liegt jedoch über den Erwartungen und über dem Vormonatswert.

Ölpreise setzen Abwärtsspirale fort : Der WTI-Rohölpreis fiel um 2,6 % auf unter 57 USD pro Barrel und verharrt damit nahe dem Vierjahrestief, nachdem die OPEC+ am Samstag vereinbart hatte, die Fördermenge ab Juni um mehr als 400.000 Barrel pro Tag zu erhöhen. Analysten warnen, dass die weltweiten Märkte mit einem Überangebot von 500.000 Barrel pro Tag konfrontiert sein könnten, was die Preise auf unter 50 USD drücken könnte.

Die Entscheidung der US-Notenbank steht bevor, da sich die Entscheidungsträger am Mittwoch treffen und erwartet wird, dass sie die Zinsen trotz des öffentlichen Drucks von Trump für Senkungen unverändert lassen werden. Die jüngsten starken Arbeitsmarktdaten haben der Fed eine Rechtfertigung für die Beibehaltung ihrer aktuellen Politik gegeben, obwohl die Auswirkungen der Zölle auf die Inflation weiterhin Anlass zur Sorge geben.

Der Dollar verlor heute auf dem breiten Markt, was mit den Handelsbedenken zusammenhing, aber am Ende des Tages war der Anstieg des EURUSD deutlich begrenzt. Das Paar wird um 1,13 gehandelt.

Große M&A-Aktivitäten beschleunigen sich : 3G Capital übernimmt Skechers für 9,42 Mrd. USD (28 % Aufschlag), Sunoco stimmt dem Kauf von Parkland Corp für 9,1 Mrd. USD zu, und es gibt Berichte, dass Shell eine mögliche Übernahme von BP prüft. Unterdessen plant Apple die erste Emission von Unternehmensanleihen seit zwei Jahren.

Warren Buffett gibt Nachfolgeplan bekannt : Berkshire Hathaway hat nach einer einstimmigen Entscheidung des Vorstands am Sonntag offiziell den stellvertretenden Vorsitzenden Greg Abel zum Nachfolger von Buffett als CEO mit Wirkung zum 1. Januar 2026 ernannt. Der 94-jährige Buffett hat diese Position seit 1970 inne.

Finanzminister verteidigt Trumps Wirtschaftsagenda : Scott Bessent erklärte gegenüber dem Milken Institute, dass Zölle, Steuersenkungen und Deregulierung „ineinandergreifende Teile eines Motors sind, der langfristige Investitionen in die amerikanische Wirtschaft ankurbeln soll“, und bezeichnete die US-Märkte als „antifragil“.

Taiwans Dollar steigt aufgrund von Handelshoffnungen und verzeichnet den größten Gewinn seit 1988, da Spekulationen aufkommen, dass die Behörden eine Aufwertung zulassen könnten, um ein Handelsabkommen mit den USA zu sichern, obwohl der US-Dollar-Index an den globalen Devisenmärkten um 0,3 % fiel.

Die Kryptowährungsmärkte geben nach, da Bitcoin um 1,5 % auf 94.100 USD fiel, während Ether um 1,4 % auf rund 1.800 USD nachgab und damit die jüngste Volatilität bei digitalen Vermögenswerten trotz ihrer starken Performance seit Jahresbeginn fortsetzte. HANDELN BEIM BESTEN CFD BROKER DEUTSCHLANDS!* Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

