Das war der Handelstag, 07.01.25: Drop in Aktien vor allem aufgrund starker ISM-Daten; NATGAS fällt um 6 % 📌

Heute erleben wir an der Wall Street eine Umkehrung der positiven Stimmung von gestern. Die Anleger verkaufen Aktien als Reaktion auf die besser als erwarteten ISM-Daten und einen starken JOLTS-Arbeitsmarktbericht aus den USA

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sind die Indizes S&P 500 und Russell 2000 um 0,70 % gefallen, während der Nasdaq 100 um 1,33 % auf 21.490 Punkte nachgegeben hat. Die Rückgänge sind auf einen Kursverlust von 4 % bei Nvidia und einen Rückgang von 3 % bei Tesla -Aktien zurückzuführen. Die Schwäche im Halbleitersektor zeigt sich auch in einem Kursrückgang von 3 % bei den Aktien von Taiwan Semiconductors .

Der Dollar setzt seinen Aufwärtstrend nach einer kurzen Pause gestern fort. Der USDIDX -Index ist heute um 0,25 % gestiegen und erreicht 108,320 Punkte. EURUSD ist um 0,30 % auf 1,03580 gefallen, während USDJPY um 0,11 % auf 157,770 gestiegen ist.

Die US-amerikanischen ISM-Service-PMI- und JOLTS-Berichte übertrafen die Erwartungen, stärkten den US-Dollar und belasteten die Marktstimmung. US-amerikanischer ISM-Service-PMI (Dezember): 54,1 (Prognose: 53,5, vorher: 52,1) JOLTS-Bericht (November): 8,098 Mio. (Prognose: 7,74 Mio., zuvor: 7,744 Mio.)

Donald Trump betonte in seinem heutigen Interview alle seine Wahlversprechen, unterstützte die Leistung des Dollars und äußerte Bedenken hinsichtlich der protektionistischen Politik der USA.

Eine starke Verkaufsreaktion auf die Veröffentlichung wurde insbesondere durch den sehr hohen Wert des ISM-Preisindex ausgelöst, der auf den höchsten Wert seit Beginn (64,4; Prognose: 57,5, zuvor: 58,2) stieg und eine mögliche Rückkehr des Preisdrucks signalisiert.

Thomas Barkin von der Fed erklärte, dass die Fed weiterhin entschlossen sei, die Inflation auf ihr Ziel von 2 % zu senken, wobei die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2025 begrenzt seien.

Donald Trump sagte, die Politik der Fed sei derzeit zu restriktiv, aber der Dollar reagierte nicht auf seine Kommentare. EURUSD fiel um 0,2 % und fiel unter 1,04, während die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen um fast 6 Basispunkte auf 4,68 % stiegen.

Nach Trumps Rede in Mar-a-Lago geht der Prognosemarkt von Kalshi von einer 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit aggressiver Zölle gegen China innerhalb der ersten 48 Stunden nach Trumps Amtsantritt aus.

Nvidia-CEO Jensen Huang versicherte den Investoren, dass die Nachfrage weiterhin das verfügbare Angebot übersteigt und die Blackwell-Chip-Produktion planmäßig verläuft. Nvidia sieht auch erhebliche Chancen bei den sogenannten KI-Agenten, aber die Investoren nehmen heute Gewinne mit, was möglicherweise teilweise auf Bedenken hinsichtlich möglicher weiterer Exportbeschränkungen unter der neuen Regierung zurückzuführen ist.

Die Erdgas -Futures sind heute aufgrund der sinkenden Heiznachfrage in den Vereinigten Staaten um über 6 % gesunken. Rohöl legt sowohl bei Brent als auch bei WTI um etwa 1 % zu.

Auf dem Markt für Kryptowährungen beobachten wir starke Rückgänge, die weit über den Ausverkauf an den Aktienmärkten hinausgehen. Der Grund für diese Reaktion könnte die übermäßige Verschuldung des Marktes sein, der sich gestern in einer sehr optimistischen Stimmung befand, nachdem BTC wieder über 100.000 $ geklettert war. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist Bitcoin um 5,20 % auf 96.820 $ und Ethereum um 7,30 % auf 3.420 $ gefallen. SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

