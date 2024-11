Das war der Handelstag, 07.11.24: US-Aktien mit neuen Allzeithochs, europäische Aktien steigen und Krypto-Rallye setzt sich fort

US-Aktien werden mit leichtem Optimismus gehandelt. Der S&P 500 hat heute ein weiteres Allzeithoch erreicht, ist aber bereits leicht zurückgegangen und legt derzeit um 0,6 % zu. Der Dow Jones bleibt unverändert, der Nasdaq ist heute der bullischste Index und legt um 1,3 % zu, hauptsächlich aufgrund von Technologieaktien, während der Small-Cap-Index Russell 2000 die Sitzung im Minus abschließt (-0,25 %).

Auch die europäischen Märkte sind in einer mäßig guten Stimmung. Der polnische WIG20 ist mit seinen lang erwarteten Gewinnen (+3,1 %) führend, der deutsche DAX notiert 1,7 % höher und der französische CAC40 steigt um 0,75 %. Der britische FTSE 100 gibt jedoch nach und verliert 0,32 %.

Die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone sind im September leicht über den Erwartungen gestiegen (0,5 % gegenüber dem Vormonat, Prognose 0,4 %, zuvor 0,2 %)

Die Schwedische Reichsbank hat die Zinsen um 0,75 Basispunkte gesenkt, was den Erwartungen der Märkte entspricht (2,75 %, Prognose: 2,75 %, zuvor: 3,5 %). Laut der ersten Erklärung der Zentralbank könnten auch im Dezember und Anfang 2025 Zinssenkungen erfolgen.

Die Norges Bank hat den Leitzins nach der Sitzung vom 6. November unverändert bei 4,5 % belassen, wobei laut Gouverneurin Ida Wolden Bache erwartet wird, dass dieser Zinssatz bis Ende 2024 beibehalten wird.

Die Industrieproduktion in Deutschland lag im September mit -2,5 % gegenüber -1,0 % m/m niedriger als erwartet.

Chinesische Indexkontrakte, die die Performance der größten Unternehmen des Hang Seng Index widerspiegeln, legten heute um mehr als 5 % zu. Investoren erwarten, dass die höheren Zölle, die Trump wahrscheinlich gegen die chinesische Wirtschaft verhängen wird, die angekündigten Konjunkturmaßnahmen für die Wirtschaft stärker machen könnten als ursprünglich erwartet.

Chinas Exportwachstum erreicht mit einem Anstieg der Handelsbilanz auf 95,7 Mrd. US-Dollar ein 27-Monats-Hoch. Das exponentielle Wachstum der chinesischen Exporte hat dem Land geholfen, die schwache Inlandsnachfrage auszugleichen. Trumps Wahl stellt jedoch eine Bedrohung für diese Dynamik dar, da der designierte Präsident eine aggressive Zollpolitik verspricht.

Die Bank of England stimmte mit 8 zu 1 Stimmen für eine Senkung des Leitzinses um 25 Basispunkte auf 4,75 %, während der geldpolitische Ausschuss (MPC) ein Inflationsziel von 2 % anstrebt und gleichzeitig Wachstum und Beschäftigung unterstützt.

Rheinmetall legte heute um 6 % zu, da das Unternehmen mitteilte, dass es inmitten des Ukraine-Krieges ein Wachstum „wie nie zuvor in der Gruppe“ verzeichnet; das Unternehmen hob sein Rentabilitätsziel für das Geschäftsjahr 2024 an.

Die Zahl der Arbeitslosenanträge in den USA hat sich wie erwartet verändert: 222.000 gegenüber 221.000 erwartet.

Die Lyft-Aktie schoss in die Höhe, nachdem sie die Erwartungen übertroffen und eine strategische Partnerschaft für autonome Fahrzeuge angekündigt hatte.

Die norwegische Krone und der australische Dollar sind heute die stärksten Währungen und gewinnen 2 % bzw. 1,55 % gegenüber dem USD, der sich nach dem durch Trumps Sieg ausgelösten Anstieg nach den Wahlen abkühlt.

Energierohstoffe legten heute zu, wobei OIL.WTI (+1,06 %) anführt. OIL ist um 0,92 % höher, während NATGAS um 1,48 % nachgibt.

Kryptowährungen setzen nach der US-Präsidentschaftswahl ihre Rallye fort. Bitcoin legt um 0,88 % zu und bleibt über 76.000 US-Dollar, während Ethereum um 4,63 % auf 2860 US-Dollar steigt.

