Aktienkurse steigen nach Handelsabkommen zwischen den USA und Großbritannien : Der S&P 500 springt um 1,4 % auf 5.686 Punkte, der Dow Jones gewinnt 1,4 % (über 500 Punkte) auf 41.523 Punkte und der Nasdaq führt mit einem Anstieg von 1,8 %, da die Anleger die Ankündigung eines „Durchbruchs“ bei den Handelsgesprächen durch Präsident Trump feiern.

Trump stellt Handelsabkommen mit Großbritannien vor , das einen Basis-Zollsatz von 10 % beibehält, gleichzeitig den Marktzugang für amerikanische Agrarexporte verbessert und 100.000 in Großbritannien hergestellte Fahrzeuge zu einem niedrigeren Satz von 27,5 % zulässt. Handelsminister Lutnick merkte an, dass der Zoll „Einnahmen in Höhe von 6 Milliarden Dollar generieren wird“.

Bitcoin überschreitet zum ersten Mal seit Februar die 100.000-Dollar-Marke und stieg um bis zu 4 % auf 100.900 Dollar, da der Optimismus hinsichtlich Trumps Handelsposition und die anhaltende Akzeptanz durch Unternehmen, die die Kryptowährung seit Jahresbeginn um über 8 % nach oben getrieben haben, weiter zunahmen.

Coinbase kündigt große Übernahme an: Die größte US-Kryptowährungsbörse hat sich bereit erklärt, die Krypto-Optionsplattform Deribit für 2,9 Milliarden Dollar zu kaufen. Dies ist eine der bedeutendsten Transaktionen in der Geschichte der Branche und ließ die COIN-Aktien um mehr als 4 % steigen.

Öl erholt sich dank Handelsoptimismus : Der WTI-Rohölpreis stieg um fast 3 % auf fast 60 USD pro Barrel und erholte sich damit von den jüngsten Verlusten, nachdem die OPEC+ vereinbart hatte, die Fördermenge ab Juni um mehr als 400.000 Barrel pro Tag zu erhöhen.

Gold behält seine Attraktivität als sicherer Hafen und notiert bei 3.316,04 US-Dollar nach einem Anstieg um 2,3 % trotz anhaltender Handelssorgen zwischen den USA und China trotz Trumps Abkommen mit Großbritannien. Damit setzt es seinen beeindruckenden Anstieg von 26 % in diesem Jahr fort, nachdem es im April einen Rekordstand von rund 3.500 US-Dollar erreicht hatte.

Bank of England senkt Zinsen aufgrund von Handelskriegsängsten Die Bank of England senkte die Zinsen von 4,5 % auf 4,25 %, wobei Gouverneur Andrew Bailey vor den Auswirkungen von Trumps Handelspolitik auf die Wirtschaft warnte, gleichzeitig aber feststellte, dass ein Handelsabkommen zwischen Großbritannien und den USA „ausgezeichnet“ für die Wirtschaftsaussichten wäre.

Handelsgespräche mit China in Sicht , da Finanzminister Scott Bessent sich auf ein Treffen mit chinesischen Vertretern an diesem Wochenende vorbereitet, obwohl Trump angedeutet hat, dass er seine 145-prozentigen Zölle nicht als Vorbedingung für Verhandlungen senken werde: „Im Moment kann man nicht höher gehen. Der Satz liegt bei 145 %, also wissen wir, dass er sinken wird.“

Britische Fluggesellschaft verpflichtet sich zum Kauf von Boeing-Flugzeugen mit Plänen zum Erwerb von Boeing-Flugzeugen im Wert von 10 Mrd. USD im Rahmen des Handelsabkommens zwischen den USA und Großbritannien, wobei die konkrete Fluggesellschaft noch nicht bekannt ist, was den Aktienkurs von Boeing um 3,1 % steigen ließ.

Fed hält Zinsen angesichts der Handelsunsicherheit unverändert und belässt ihren Leitzins bei 4,25 % bis 4,5 %, wobei Fed-Chef Jerome Powell eine abwartende Haltung signalisierte und die durch Trumps Zollinitiativen verursachte wirtschaftliche Unsicherheit hervorhob.

Goldkontrakte verlieren heute 1,8 % und fallen auf rund 3.300 US-Dollar, wobei sie gleichzeitig die psychologische Unterstützungstür testeten. Die Anleger reduzieren ihre risikoscheue Strategie, was sich im Verkauf von als sicherer geltenden Vermögenswerten widerspiegelt.

Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen steigen auf rund 4,378 % und damit um mehr als 10 Basispunkte seit Beginn der Sitzung. Ein Anstieg der Renditen ist auch bei deutschen Anleihen zu beobachten, die wieder über 2,5 % geklettert sind. DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.