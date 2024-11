Die letzte Sitzung an den Finanzmärkten in dieser Woche ist geprägt von der weiteren Verwirklichung des Szenarios eines Sieges von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen.

Auf dem Devisenmarkt haben wir heute einen weiteren starken Rückgang des Euro gegenüber dem US-Dollar erlebt, der in seinem Ausmaß bereits mehr als 1 % erreicht hat.

Die Aktienindizes aus Europa schlossen die Sitzung im Minus, obwohl die US-Wall Street die zu Wochenbeginn erzielten Gewinne hält. Der S&P500-Index legte um 0,5 % zu, während der Russell 2000 um 0,45 % zulegte.

Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt hat sich im letzten Handel der Woche merklich verschlechtert. Die heutigen Rückgänge an den europäischen Märkten waren größtenteils auf stark überbewertete Aktien von Automobilunternehmen und Unternehmen aus dem Luxusgütersektor zurückzuführen.

Die Schwäche im Luxusgütersektor ist das Ergebnis schwacher Ergebnisse von Compagnie Financière Richemont, zu der unter anderem die Marken Cartier und Vacheron Constantin gehören. Der Umsatz im ersten Halbjahr entsprach nicht den Erwartungen der Analysten. Der Gewinn von Richemont ging im ersten Halbjahr zurück, da die Uhrensparte des Schweizer Luxuskonzerns unter der sinkenden Nachfrage in China litt.

Im Ausland setzte sich das Wachstum von Tesla fort, das heute bereits um mehr als 7 % zulegte. Das Unternehmen profitiert von den Wahlergebnissen, was angesichts Trumps Abneigung gegen den Elektroautosektor etwas überraschend sein mag. Der Markt scheint jedoch dem politischen Engagement von Elon Musk, der den republikanischen Kandidaten während des Wahlkampfs aktiv unterstützte, viel mehr Bedeutung beizumessen.

Fast 0,8 % verlieren heute Gold und fallen damit unter die psychologische Zone von 2700 $. Gleichzeitig verliert Silber mehr als 2,5 %.

Rohöl fiel um 2,7 %, nachdem die angekündigten neuen chinesischen Konjunkturprogramme die Anleger enttäuscht hatten. Denken Sie daran, dass China der weltweit größte Ölverbraucher ist, sodass der wirtschaftliche Hintergrund des Landes in einem linearen Verhältnis zur Gesamtnachfrage nach dem Rohstoff steht.

Auf dem Kryptomarkt hält die Aufwärtsdynamik heute an und treibt den Bitcoin auf neue historische Höchststände. Auch bei Ethereum sind beträchtliche Gewinne zu verzeichnen, das im Tagesverlauf um 2,5 % zulegt. Altcoins wie Polygon und Cardano legen im gleichen Zeitraum um fast 15 % zu.

