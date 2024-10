Die Sitzung am Mittwoch an den europäischen Aktienmärkten brachte deutliche Gewinne. Der deutsche DAX schloss die Sitzung mit einem Plus von 1 % und der französische CAC40 mit einem Plus von 0,6 %. Der Modekonzern Kering legte nach der Bekanntgabe eines neuen CEO bei der Marke Gucci um fast 1,5 % zu

Das FED SItzungsprotokoll der letzten Sitzung deutete auf das Ausbleiben größerer Überraschungen hin, die sich auf die Volatilität des Devisenmarktes oder der Indizes auswirken könnten. Einige FOMC-Mitglieder sprachen sich für eine Senkung um 25 Basispunkte im September aus; die Fed zeigte sich sehr zuversichtlich, dass die Inflation trotz der soliden prognostizierten Gesundheit der US-Wirtschaft weiter sinken wird

Wall Street-Indizes steigen. Besonders hervorzuheben sind die Kontrakte auf den DJIA (US30), der um fast 0,9 % zulegte und sich mit fast 42.800 Punkten historischen Höchstständen näherte.

Die US-Großhandelsumsätze gingen im August unerwartet um -0,1 % gegenüber dem Vormonat zurück, gegenüber einer Prognose von 0,4 % nach einem Anstieg von 1,1 % im Juli

Kommentare von Collins, Logan und Bostic von der US-Notenbank deuten darauf hin, dass die Bank Inflationsrisiken erkennt und ihre Zinssenkungsprognosen möglicherweise lockern wird, wenn die eingehenden Daten dies rechtfertigen. Die politischen Entscheidungsträger sind jedoch weiterhin zuversichtlich, das Inflationsziel von 2 % zu erreichen

Der Dollar legt heute zu, was sich in einem Anstieg von mehr als 0,4 % beim USDIDX und einem Rückgang von fast 0,4 % beim EURUSD zeigt; die Renditen 10-jähriger US-Anleihen stiegen heute um mehr als 3 Basispunkte auf 4,07 %

Der VIX-Volatilitätsindex verlor heute mehr als 3 %, was auf die durchweg positive Stimmung an der Wall Street und den Rückgang der Ölpreise zurückzuführen ist

Die US-Rohöllagerbestände stiegen um 5,8 Millionen Barrel, was über der Prognose von 1,6 Millionen und dem vorherigen Wert von 3,89 Millionen liegt, während die Benzin- und Destillatbestände stark zurückgingen.

- Destillate: -3,124 Millionen (-1,754 Millionen geschätzt; -1,284 Millionen zuvor

- Cushing: +1,247 Millionen (zuvor +840.000).

- Benzin: -6,304 Millionen (Schätzung -1,000 Millionen; zuvor +1,119 Millionen)

- Auslastung der Raffineriekapazität: -0,90 % (Schätzung 0,00 %; zuvor -3,30 %)



Chinesische Index-Futures erholten sich leicht, nachdem berichtet wurde, dass die People's Bank of China die Ausgabe zusätzlicher Staatsanleihen in Betracht ziehen wird; JD.com und Alibaba verlieren immer noch in einer Größenordnung von bis zu 2 bis 3 %, was den gestrigen Ausverkauf noch verstärkt

Silber und Gold verzeichneten heute erneut einen Rückgang und verloren 0,8 % bzw. 0,5 %. Die Volatilität bei Agrarrohstoffen war heute sehr begrenzt, trotz der Besorgnis über eine Hurrikansaison in den USA, die sich auf das Wetter und die Ernten im Inland auswirken könnte. Kakao stach mit einem Plus von 4 % hervor

Die Vereinigten Staaten rechnen am 10. Oktober mit „unangemessenen“ Eskalationsmaßnahmen Chinas im Golf von Taiwan während chinesischer Marinemanöver.

Der Iran teilte mit, dass es keinen Krieg geben werde, wenn Israel nicht angreife, während jeder Angriff mit dem Abschuss „Tausender Raketen“ auf Israel beantwortet werde. Verteidigungsminister Galant teilte mit, dass ein israelischer Angriff tödlich und präzise sein würde, im Gegensatz zum Iran.

. Der israelische Präsident Netanjahu sollte heute Gespräche mit Präsident Biden und der stellvertretenden Premierministerin Kamala Harris führen. Zuvor wurde berichtet, dass die Reise des israelischen Verteidigungsministers Galant zum Pentagon abgesagt worden war. Der Iran hingegen nahm heute an Gesprächen mit Saudi-Arabien teil.

Die Stimmung auf dem Kryptowährungsmarkt ist schwach; Bitcoin verliert mehr als 1 % und rutscht unter 62.000 US-Dollar. Chainlink verliert fast 5 %.

