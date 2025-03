Das war der Handelstag, 10.03.2025: Wall Street strauchelt, da Trumps Zölle Rezessionsängste schüren

Die US-Indizes stürzten am Montag ab: Der S&P 500 verlor 2,3 %, der Nasdaq 100 3,4 % und der Dow Jones Industrial Average 1,2 %, da die Anleger aus Angst vor einer durch die Unsicherheit über Handelszölle ausgelösten Rezession aus Aktien flüchteten.

Präsident Trump räumte in einem Interview mit Fox News eine „Übergangsphase“ ein, als er zu Rezessionsängsten befragt wurde, und signalisierte damit, dass er möglicherweise kurzfristige Marktschwierigkeiten für seine umfassenderen handelspolitischen Ziele in Kauf nimmt, die alle Gewinne der großen Indizes nach den Wahlen zunichte machten.

Mehrere Wall-Street-Firmen senkten ihre Wirtschaftsprognosen, wobei Goldman Sachs seine BIP-Prognose für 2025 von 2,4 % auf 1,7 % und Morgan Stanley seine Prognosen von 1,9 % auf 1,5 % senkte, und zwar unter Berufung auf „erheblich ungünstigere“ handelspolitische Annahmen.

Ökonomen prognostizieren ein langsameres Wachstum in Kombination mit anhaltender Inflation, was zu Stagflationssorgen führt. Goldman geht nun davon aus, dass die von der Fed bevorzugte Inflationsrate zum Jahresende bei 3 % liegen wird, was über den bisherigen Prognosen von 2 % liegt.

Technologiewerte führten den Marktrückgang an, wobei die „Magnificent Seven“-Megakapitalisierungen insgesamt um 5,3 % einbrachen und Tesla um mehr als 12 % auf den niedrigsten Stand seit vor der Wahl fiel, nachdem UBS sein Kursziel unter Berufung auf die nachlassende Nachfrage gesenkt hatte.

Bitcoin fiel unter 80.000 US-Dollar und liegt nun 27 % unter seinem Höchststand nach der Amtseinführung, trotz Trumps Pro-Krypto-Haltung. Die Anleger sind enttäuscht, dass die angekündigte strategische Bitcoin-Reserve nur Kryptowährungen umfassen wird, die bereits im Besitz der Regierung sind.

Der Volatilitätsindex VIX erreichte seinen höchsten Stand in diesem Jahr, da sich die Marktstimmung dramatisch verschlechterte. Laut einer AAII-Umfrage erwartet die Mehrheit der Einzelinvestoren nun einen Rückgang der Aktienkurse in den nächsten sechs Monaten.

Die Renditen für Staatsanleihen gingen zurück, wobei die 10-jährige Rendite um sieben Basispunkte auf 4,23 % fiel, da erwartet wurde, dass die Konjunkturabschwächung die Federal Reserve zu einer aggressiveren Zinssenkung zwingen würde.

Der WTI-Rohölpreis setzte seinen Rückgang auf ein Dreijahrestief fort und fiel um 1 % auf 66,40 $ pro Barrel, da Trumps Zollpolitik, die Produktionssteigerungen der OPEC+ und mögliche Friedensgespräche in der Ukraine die Energiemärkte unter Druck setzten.

Mohamed El-Erian erhöhte seine Rezessionsprognose von zuvor 10 % auf eine Wahrscheinlichkeit von 25–30 %, während die Wettmärkte nun eine Wahrscheinlichkeit von 40 % für eine offizielle Ausrufung einer Rezession bis zum Jahresende sehen.

