Das war der Handelstag, 10.06.2025: Wall Street einen Schritt näher an Allzeithoch, während Gespräche zwischen den USA und China weitergehen

Die Aktienindizes an der Wall Street steigen weiter, da die Handelsgespräche zwischen China und den USA Fortschritte machen. Um 18:00 Uhr GMT stieg der S&P 500 um 0,4 %, während der Nasdaq 100 ähnliche Gewinne verzeichnete. Apple -Aktien erholen sich von den gestrigen Verlusten

US-Handelsminister Howard Lutnick erklärte vor einigen Stunden, dass die Gespräche „in eine gute Richtung gehen”. Die Verhandlungen wurden jedoch vorübergehend unterbrochen und sollen um 21:00 Uhr polnischer Zeit in London wieder aufgenommen werden.

Laut dem Wall Street Journal hat China aufgrund der Widerstandsfähigkeit seiner Wirtschaft eine starke Verhandlungsposition. Unterdessen warnt The Telegraph vor dem Risiko des langsamsten globalen Wirtschaftswachstums seit den 1960er Jahren.

Die Ölpreise bleiben trotz der Fortsetzung der Politik der Produktionssteigerung durch die OPEC+ stark. WTI-Rohöl testete heute 66 USD pro Barrel, fiel aber bis zum Ende der Sitzung wieder auf 65 USD zurück.

Die kurzfristigen Aussichten der EIA gehen von niedrigeren Ölpreisen in den kommenden Jahren aus und prognostizieren, dass die US-Ölproduktion im nächsten Jahr zum ersten Mal seit 2021 zurückgehen wird.

Erdgas-Futures fielen um über 2,5 % auf 3,51 USD pro MMBtu und setzten damit ihren Abwärtstrend fort, der am vergangenen Freitag von einem Niveau nahe 3,82 USD begonnen hatte.

Der US-Dollar zeigt nur minimale Schwankungen, wobei der EUR/USD -Kurs bei 1,142 unverändert blieb, obwohl die Geschäftsklimaindex der Eurozone (Sentix) über den Erwartungen lag.

In den USA überraschte der NFIB-Index zur Stimmung kleiner Unternehmen mit einem Anstieg auf fast 99 Punkte, während Prognosen von 96 und knapp unter 96 im April ausgegangen waren. Diese unerwartete Verbesserung der Stimmung beflügelte den Optimismus an den Märkten.

Bitcoin gibt leicht nach, von rund 110.000 USD auf 108.800 USD, obwohl die allgemeine Stimmung aufgrund der wachsenden Risikobereitschaft und der weltweiten Ausweitung der Geldmenge M2 weiterhin deutlich bullisch ist. Die Edelmetallmärkte zeigen nur geringe Volatilität, wobei Rückgänge überwiegen.

Kakaoterminkontrakte sind um fast 6 % auf 9.600 USD pro Tonne gefallen, da starke Regenfälle in Westafrika die Versorgungsängste lindern. Die ICE-Kakaovorräte haben ihren höchsten Stand seit über acht Monaten erreicht.

Fed-Chef Jerome Powell wird seine Amtszeit im Mai nächsten Jahres beenden. Zu seinen wahrscheinlichen Nachfolgern zählen der derzeitige Finanzminister Scott Besent oder das ehemalige Fed-Mitglied Kevin Warsh.

OpenAI, unterstützt von Microsoft , gab einen großen Deal mit Google Cloud bekannt, um sich KI-Rechenleistung zu sichern – ein überraschender Schritt angesichts der intensiven Konkurrenz zwischen den beiden Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz (Googles Gemini und OpenAIs ChatGPT stehen in direkter Konkurrenz zueinander). Die Alphabet -Aktie stieg heute um 2,0 %.

Die Aktien von Walt Disney (DIS) stiegen, nachdem das Unternehmen die vollständige Übernahme der Streaming-Plattform Hulu von Comcast für 438,7 Millionen Dollar abgeschlossen hatte. Die Disney-Aktie legte um 2,7 % zu.

