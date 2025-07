Das war der Handelstag, 10.07.2025: Kryptomarkt in Aufruhr, Bitcoin mit neuen Allzeithochs 💰

Die US-Aktienindizes verzeichnen heute moderate Gewinne. Der Russell 2000 führt die Aufwärtsbewegung mit einem Plus von fast 0,9 % an. Der Dow Jones legt um 0,6 % zu, der S&P 500 um 0,4 % und der Nasdaq um 0,2 %.

Der Quartalsbericht von Delta Air Lines war der Auftakt zur bevorstehenden US-Berichtssaison. Das Unternehmen übertraf die Umsatzerwartungen (15,51 Mrd. USD) und lag über den prognostizierten bereinigten Gewinn pro Aktie (2,10 USD gegenüber 2,07 USD). Aus Sicht der Anleger war die wichtigste Erkenntnis, dass Delta wieder eine Prognose abgegeben hat, nachdem diese aufgrund der Unsicherheit im Zusammenhang mit den Zöllen zuvor ausgesetzt worden war.

Das Kapital fließt heute aus Technologieaktien in andere Sektoren. Der Nasdaq 100 Future ist um 0,10 % gefallen, während der S&P 500 Future um 0,36 % gestiegen ist und der Small-Cap-Index Russell 2000 mehr als 0,96 % zugelegt hat.

Die europäischen Märkte zeigen ein gemischtes Bild. Der britische FTSE 100 und der Schweizer SMI führen mit Gewinnen von 1,2 % bzw. 1 %. Der französische CAC40 legt um 0,3 % zu, während der deutsche DAX um 0,4 % nachgibt und der italienische MIB40 1 % verliert.

Fed-Vertreter Musalem merkte an, dass die jüngsten Inflationstrends zwar moderat positiv sind, die Prognosen jedoch aufgrund neuer Zölle auf einen möglichen Anstieg hindeuten. Er betonte, dass die Inflationsrisiken bestehen bleiben und die vollen Auswirkungen der Zölle möglicherweise erst Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres sichtbar werden.

Die Renditen für US-Staatsanleihen steigen heute, insbesondere bei mittelfristigen Laufzeiten. Die Rendite für 10-jährige Anleihen stieg über 4,35 %, während die Rendite für 20-jährige Anleihen knapp unter 4,88 % blieb.

Am Devisenmarkt legt der australische Dollar um 0,6 % zu. Auch der neuseeländische Dollar verzeichnet mit einem Plus von 0,4 % eine deutliche Bewegung. Die schwächste G10-Währung ist heute der Schweizer Franken mit einem Minus von 0,4 %.

Edelmetalle legen heute überwiegend zu. Gold ist mit einem Plus von nur 0,1 % der schwächste Wert, während Palladium -Futures um 3,2 % steigen. Auch Silber klettert um 1,4 %.

US-Erdgas-Futures legen nach einem geringer als erwarteten Lageraufbau zu. Laut der EIA stiegen die Gasvorräte um 53 Milliarden Kubikfuß (Prognose: 60 bcf), was den Preis für Erdgas-Kontrakte stützte.

Donald Trump forderte die Fed erneut zu einer raschen Zinssenkung auf. Er verwies auf die Rekordhöhen der Technologieindizes und Kryptowährungen und hob insbesondere den Anstieg von Nvidia um 47 % seit der Ankündigung der Zölle als Beweis für die starke Marktdynamik hervor.

Bitcoin hat gerade mit 113.700 USD ein neues Allzeithoch erreicht. Am heutigen Tag stieg Bitcoin um 2,20 %, Ethereum um 1,75 % und die Gesamtmarktkapitalisierung der Altcoins um 1,92 %.

Die nächste Woche dürfte für die Gesetzgebung und Regulierung im Bereich Kryptowährungen entscheidend sein. Das US-Repräsentantenhaus hat die Woche vom 14. bis 18. Juli 2025 zur „Crypto Week“ erklärt.

Robinhood (HOOD.US) hat heute einen Staking-Service für Ethereum und Solana gestartet, der US-Nutzern ab nur 1 US-Dollar zur Verfügung steht. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS fĂĽr CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.