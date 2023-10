Die wichtigsten Ereignisse des Handelstages Tops & Flops and den Börsen

Aktien, Indizes & Rohstoffe des Tages Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Indizes an der Wall Street werden heute höher gehandelt, wobei Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq um 0,5 bis 0,7% und der Small-Cap-Index Russell 2000 um über 1,3% zulegen. Die europäischen Börsenindizes verzeichneten kräftige Zuwächse, die in vielen Fällen den größten Anstieg an einem Tag seit März darstellten. Der deutsche DAX stieg um fast 2%, der britische FTSE 100 um 1,8%, der französische CAC40 um 2% und der italienische FTSE MIB um 2,3%. Der polnische WIG20 stieg um fast 2,7%. Die positive Stimmung an den Märkten wurde durch Medienspekulationen genährt, wonach China neue Konjunkturmaßnahmen vorbereiten und ein höheres Haushaltsdefizit vorbereiten könnte, um die Wachstumsziele zu erreichen. Die US-Renditen sind im Tagesverlauf kaum verändert, die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen liegt bei 4,64% und damit mehr als 20 Basispunkte unter den jüngsten Höchstständen. Die Indizes der Wall Street und die europäischen Index-Futures gaben am Nachmittag einen Teil ihrer Gewinne/Höchststände wieder ab, nachdem die Hisbollah erklärt hatte, sie habe als Reaktion auf israelische Angriffe auf ihre Beobachtungsposten israelische Panzer mit Raketen beschossen. Fed Mitglied Bostic sagt, dass die US-Notenbank die Zinsen nicht mehr erhöhen muss. Die US-Großhandelsumsätze stiegen im August um 1,8% MoM (0,4% MoM, Monatsvergleich), während die Großhandelsvorräte um 0,1% MoM sanken (erwartet -0,1% MoM). Weizen fiel nach Berichten über eine solide US-Ernte und eine schwächere Inlandsnachfrage in Russland um rund 3%. Energierohstoffe werden heute etwas schwächer gehandelt - Öl fällt um 0,4% und die US-Erdgaspreise / NATGAS sind um 0,3% gesunken. Edelmetalle handeln schwächer - Gold fällt um 0,1%, Silber wird um 0,6% niedriger gehandelt und Platin fällt um 0,7%. EUR und GBP sind die G10-Währungen mit der besten Performance, während JPY und CAD am meisten nachgeben. Das Forexpaar GBPUSD brach über die Widerstandszone von 1,2235-1,2260 aus, die durch die obere Grenze der lokalen Marktgeometrie sowie frühere Preisreaktionen gekennzeichnet ist. Sollten die Bullen die Kontrolle behalten, könnte sich die Aufwärtsbewegung in Richtung des Widerstands bei 1,2460-1,2500 ausweiten.

