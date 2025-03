Das war der Handelstag , 11.03.2025: Wall Street erholt sich aufgrund von Updates zur Ukraine, EURUSD steigt um 1 %, Krypto-Optimismus

Die amerikanischen Indizes begannen die Handelssitzung am Dienstag mit Rückgängen, aber die meisten Verluste wurden wieder wettgemacht, nachdem das US-Außenministerium und der Präsident der Ukraine einen Vorschlag für einen 30-tägigen Waffenstillstand und ein Abkommen über Seltenerdmetalle angekündigt hatten.

Nasdaq ist derzeit um 1,05 % gestiegen, S&P500 ist unverändert, DJIA verliert (-0,5 %) und Russell 2000 legt um 0,75 % zu. Der VIX -Index, der zunächst um über 5 % gestiegen war, ist nun um 2,7 % gesunken.

Apple (AAPL.US) führt die Verluste unter den Magnificent-7-Aktien an und ist derzeit um 2,6 % gesunken, da die Aktien aufgrund regulatorischer Bedenken und Verzögerungen bei der Umsetzung von Apple Intelligence AI unter Druck stehen.

Die europäischen Märkte bleiben einen weiteren Tag im Minus. Der Schweizer SMI -Index verzeichnete mit einem Rückgang von fast 2,5 % den größten Rückgang. Der deutsche DAX fiel um etwa 1,3 %, der französische CAC40 verlor 1,3 % und der britische FTSE 100 fiel um etwa 1,2 %. Interessanterweise zeigte sich der polnische Markt relativ widerstandsfähig, da der WIG20 -Index nur um 0,2 % fiel, obwohl er die Sitzung mit Gewinnen eröffnete.

EURUSD weitet seine Gewinne um 1 % aus, während USDCAD um 0,25 % steigt. Die stärkste G10-Währung ist die schwedische Krone ( SEK ), die gegenüber dem USD um 1,45 % aufgewertet hat.

Donald Trump hat den Handelsminister angewiesen, zusätzliche Zölle in Höhe von 25 % bis 50 % auf alle Stahl- und Aluminiumimporte aus Kanada in die USA zu erheben. Der Dollar legte nach dieser Ankündigung zu. Die neuen Zölle treten morgen in Kraft. Darüber hinaus kündigte Trump an, dass die Zölle auf importierte Autos ab dem 2. April deutlich erhöht werden, es sei denn, Kanada senkt andere Zölle.

Der JOLTS-Bericht zeigte, dass im Januar insgesamt 7,74 Millionen neue Stellen geschaffen wurden, was die Erwartungen von 7,63 Millionen übertrifft.

Edelmetalle verzeichneten eine starke Sitzung. Gold legte im Tagesverlauf um fast 1,15 % zu, während die Silberpreise um 2,7 % stiegen. Die Rohölkontrakte Brent und WTI legten um 0,52 % bzw. 0,45 % zu, während die NATGAS -Futures um 0,4 % fielen.

Die wichtigsten Kryptowährungen erholten sich. Bitcoin stieg auf über 80.000 US-Dollar (+4,7 % auf 83.000 US-Dollar), Ethereum legte um 4,5 % auf 1.950 US-Dollar zu, und auch andere Kryptowährungen verzeichneten starke Zuwächse: Dogecoin (+7,5 %), Solana (+6,6 %), Ripple (+6,4 %) und Chainlink (+6 %).

