Das war der Handelstag, 30.05.2025: Wiederaufflammen der Handelsspannungen zwischen den USA und China

Die Wall-Street-Indizes schlossen die Woche und den Monat mit Verlusten. Der S&P 500 fiel um über 0,6 %, während der Nasdaq 100 um etwa 1 % nachgab.

Die Stimmung verschlechterte sich, nachdem der ehemalige Präsident Donald Trump seine Handelsrhetorik gegenüber China verschärfte und dem Land vorwarf, gegen die Genfer Verhandlungsvereinbarungen zu verstoßen. Es ist wichtig zu beachten, dass die zuvor von Trump verhängten Zölle bis zu einer neuen Entscheidung des Berufungsgerichts in Kraft bleiben. Die US-Regierung hat jedoch andere mögliche Zollinstrumente angekündigt, wie beispielsweise einen 15-prozentigen Zoll für 150 Tage oder eine 50-prozentige Erhöhung der aktuellen Zölle, falls eine Diskriminierung des US-Handels festgestellt wird.

Die jährlichen Inflationserwartungen der University of Michigan sind zum ersten Mal seit Dezember 2024 auf 4,2 % gesunken. Die Verbraucherstimmung hat sich ebenfalls verbessert (52,2 gegenüber 51,5 erwartet und 50,8 zuvor), bleibt aber nahe den Tiefstständen von 2021–2022.

Die PCE-Inflation in den USA fiel etwas stärker als erwartet und lag mit 2,1 % gegenüber dem Vorjahr unter den Erwartungen von 2,2 % und dem Vorwert von 2,3 %. Die Kerninflation sank wie erwartet von 2,7 % auf 2,5 % gegenüber dem Vorjahr. Die Inflation bleibt hoch, was die Haltung der Fed bei ihrer geldpolitischen Sitzung im Juni wahrscheinlich nicht ändern wird.

Die Aktien von Gap Inc. (GAP.US) fielen um 18 %, nachdem das Unternehmen geschätzt hatte, dass die Zölle den Umsatz um 250 bis 300 Millionen US-Dollar verringern würden, und eine schwache Nachfrage nach seinen kleineren (preisgünstigeren) Marken anführte.

Der US-Dollar versuchte während der heutigen Sitzung eine Erholung, wird jedoch weiterhin durch die Unsicherheit hinsichtlich der Zölle belastet. Das EURUSD -Paar ist im Mai den vierten Monat in Folge gestiegen. Das britische Pfund ( GBPUSD : +1,07 %) und die Währungen der Antipoden ( NZDUSD : +0,64 %, AUDUSD : +0,51 %) haben in diesem Monat gegenüber dem Dollar am stärksten zugelegt.

Gold schwankt im Mai nahe der Gewinnschwelle und liegt derzeit unter 3.300 USD pro Unze, nachdem es heute trotz erneuter Sorgen über die Handelsspannungen zwischen den USA und China 0,8 % verloren hat.

Europa beendete den letzten Trading-Tag des Monats mit gemischten Ergebnissen bei den wichtigsten Indizes. Der deutsche DAX stieg um 0,27 %, der britische FTSE100 gewann 0,64 % und der spanische IBEX35 legte um 0,25 % zu, während der französische CAC40 um 0,36 % nachgab.

Die Kakaopreise erholten sich heute nach mehreren Tagen mit Kursverlusten um mehr als 6 %. Angesichts der Unsicherheit hinsichtlich der Versorgung und Produktion für die Saison 2025/26 sind die Preise im Mai um etwa 12 % gestiegen und nähern sich wieder der Marke von 10.000 USD.

Die OPEC+ erwägt, die Produktion im Juli um mehr als 411.000 Barrel pro Tag zu erhöhen, was den Druck auf die Preise weiter erhöht. Brent-Rohöl ist heute um über 1,5 % gefallen.

Nächste Woche stehen wichtige Datenveröffentlichungen wie ISM und NFP an. Die jüngste Prognose der Atlanta Fed für das BIP der USA im zweiten Quartal zeigt ein Wachstum von 3,8 %, eine starke Erholung nach einem schwachen ersten Quartal.

Kryptowährungen bleiben weitgehend pessimistisch: Bitcoin fiel um 2,1 % auf 103.950 USD, Ethereum um 3,7 % auf 2.545 USD, und auch die Kontrakte für Graph (-11,8 %), Dogecoin (-10,7 %), Chainlink (-8,6 %) und Solana (-6 %) gaben nach.

