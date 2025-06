Gold sich in der letzten Handelswoche bereits wieder über die SMA20 (aktuell bei 3.294,4 US-Dollar) schieben können. Im Tageschart ist erkennbar, dass sich das Edelmetall in den letzten Handelstagen nicht wesentlich von dieser Durchschnittslinie hat entfernen können. Es ging immer wieder aufwärts, die SMA20 hatte aber immer ihre Anziehungskraft. Zusätzlich zur SMA20 hat auch das 23,6 % Retracement auf der Unterseite gestützt. Das lässt sich aus dem Tageschart sehr gut herauslesen.

Gold Rückblick: (26.05.2025 - 30.05.2025)

Gold notierte am Montagmorgen bei 3.347,3 US-Dollar. Das Edelmetall lag damit 123,40 US-Dollar über dem Level am Montagmorgen der Vorwoche aber 13,30 US-Dollar über dem Wochenschluss am Freitagabend. Gold formatierte direkt am Montagmorgen das Tageshoch. Es ging von hier aus zunächst abwärts, wobei sich Gold bereits gegen Mittag stabilisieren und wieder erholen konnte, das Tageshoch aber nicht mehr erreicht hat. Am Dienstag stellte sich breite Schwäche ein. Das Edelmetall gab im Zuge derer bis an die 3.290/85 US-Dollar nach, konnte bis Mittwochmittag aber wieder Teile der Verluste kompensieren. Die Entlastungsbewegung wurde nachfolgend wieder abverkauft. Es ging dynamisch und mit Momentum abwärts. Die Schwäche setzte im Späthandel zunächst weiter fort. Gold gelang es sich im Rahmen des Frühhandels zu Donnerstag zu stabilisieren und wieder zu erholen. Die Erholungsbewegung, die am Donnerstagabend ausgelaufen ist, erreichte die 3.330 US-Dollar. Gold konnte das Level zunächst halten, gab am Freitag aber wieder Substanz ab. Es ging im Zuge dessen an und unter die 3.300 US-Dollar-Marke. Das Edelmetall ging bei 3.294,8 US-Dollar aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch wurde unter der Marke der Vorwoche formatiert, das Wochenhoch konnte deutlich über dem Level der Woche zuvor festgestellt werden. Nach einem deutlichen Wochengewinn in der Vorwoche konnte in der abgelaufenen Handelswoche nur ein Wochenverlust ausgewiesen werden. Die Range war deutlich kleiner als in der Vorwoche und den Handelswochen zuvor. Sie lag auch unter dem Jahresdurchschnitt.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 3.429,9 US-Dollar-Marke damit gerechnet, dass Gold an unser maximales Anlaufziel bei 3.432,1 US-Dollar anlaufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das maximale Anlaufziel wurde erreicht und überschritten. Das Setup hat damit nicht gepasst. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 3.275,5 US-Dollar-Marke unter unser maximales Anlaufziele auf der Unterseite bei 3.272,1 US-Dollar.

Gold-Widerstände 3.295,8 3.297,1 3.298,4 3.305,6 3.311,4 3.328,9 3.365,1

Gold-Unterstützungen 3.294,4 3.288,2 3.274,4 3.263,1 3.258,9 3.235,2 3.227,1 3.199,3

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres Gold Setups

Intraday-Marke 3.342 und 3.204

Tagesschlussmarken 3.445 und 3.134

Break1 Bull (Wo-Schluss) (2.491)

Break2 Bull (Mo-Schluss) (1.977)

Boxbereich 3.621 bis 2.996

Range 4.895 bis 2.491

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033

11.222 bis 1.045

Gold Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart

Wesentlich zu Wochenbeginn wird jetzt sein, dass sich Gold per Tagesschluss über der SMA20 halten und vor allem auch rasch nach Norden lösen kann. Erst wenn es das Edelmetall es schafft, einen Tagesschluss über der 3.362 US-Dollar-Marke zu formatieren, der am Folgetag bestätigt wird, kann die Aufwärtsbewegung als belastbar interpretiert werden. Sollten sich diese Kursmuster einstellen, so könnte es weiter aufwärts in Richtung der 3.400 US-Dollar-Marke bzw. an die 3.420 US-Dollar gehen.

Sollte die SMA20 / das 23,6 Prozent Retracement als Support nicht halten, so könnte darunter die SMA50 (aktuell bei 3.227,1 US-Dollar) noch eine weitere Unterstützung bieten. Im Chart ist erkennbar, dass diese Durchschnittslinie bei den letzten Rücksetzern eine gute Unterstützung gewesen ist. Das Tageschart würde sich eintrüben, wenn Gold unter die SMA50 zurücksetzt und nachfolgend auch den Kontakt zu dieser Linie verliert. Das könnte als Hinweis interpretiert werden, dass sich die Abgaben weiter in Richtung des 38,2 Prozent Retracement fortsetzen könnten.

Einordnung übergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch / neutral

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist zu erkennen, dass sich Gold nach einigen Schwierigkeiten wieder über die SMA200 (aktuell bei 3.297,1 US-Dollar) schieben konnte. Es ging etwas aufwärts, die SMA20 (aktuell bei 3.398,4 US-Dollar) hat zunächst als Support gehalten, wurde dann aber aufgegeben. Es ging unter die SMA200 als auch unter die SMA50 (aktuell bei 3.311,4 US-Dollar) zurück. Das Edelmetall konnte sich zwar zum Ende der letzten Handelswoche über alle drei Durchschnittslinien zurückschieben, allerdings hat die Dynamik nicht gereicht. Zum Wochenschluss ging es wieder unter alle drei Durchschnittslinien zurück.

Damit hat sich das Chartbild eingetrübt. Gold muss, um wieder Perspektiven auf der Oberseite zu haben, über alle drei Durchschnittslinien laufen. Die letzten Bewegungen sind alle verkümmert. Das Edelmetall muss mit Dynamik und mit Momentum über diese Linien kommen. Sollte dies gelingen, so ist es zwingend, dass es zügig weiter aufwärts an die 3.362 US-Dollar-Marke geht, um einen Fehlausbruch zu vermeiden. Sollte diese Bewegung gelingen, so könnte es weiter aufwärts an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden haben.

Gelingt der Move aber nicht und setzt sich Gold unter allen drei Durchschnittslinien fest, so würde sich die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sich in den kommenden Handelstagen Schwäche einstellen, die bis in den Bereich des 38,2 Prozent Retracement laufen könnte.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bullisch

Short Cut: Solange Gold im 4h Chart unter den drei Durchschnittslinien notiert, solange könnte sich weitere Schwäche ausdehnen. Als bullisch würde das Tageschart erst dann zu interpretieren sein, wenn sich das Edelmetall per Tagesschluss über der 3.362 US-Dollar-Marke festgesetzt hat.

Übergeordnete erwartete Gold Tendenz in der KW 23 / 2025: seitwärts / abwärts*

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 65 %

Einschätzung für die neue Gold Handelswoche

Long Setup: Gold könnte zunächst versuchen sich über der 3.294,8 US-Dollar-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele 3.296,7, bei 3.299,2, bei 3.302,3, bei 3.305,1, bei 3.308,8, bei 3.311,2, bei 3.314,1, bei 3.316,2, bei 3.318,9, bei 3.321,0, bei 3.323,4, bei 3.325,7, bei 2.328,3 und dann bei 3.330,5 US-Dollar gehen. Über der 3.330,5 US-Dollar-Marke könnte Gold unsere nächsten Anlaufziele bei 3.332,9, bei 3.335,0, bei 3.337,8, bei 3.340,1, bei 3.342,7, bei 3.345,2, bei 3.347,4, bei 3.349,8, bei 3.352,5, bei 3.354,3, bei 3.356,9, bei 3.358,8, bei 3.360,9, bei 3.363,1, bei 3.366,0, bei 3.368,8, bei 3.370,2, bei 3.373,5 bzw. bei 3.376,2 US-Dollar anlaufen.

Short Setup: Kann sich Gold nicht über der 3.294,8 US-Dollar-Marke halten, so könnte das Edelmetall unsere nächsten Anlaufziele bei 3.292,7, bei 3.289,7, bei 3.286,7, bei 3.284,2, bei 3.281,3, bei 3.278,8, bei 3.275,5, bei 3.272,1, bei 3.269,7, bei 3.267,0, bei 3.264,8, bei 3.262,1, bei 3.259,8, bei 3.257,1, bei 3.255,3, bei 3.252,9 und dann bei 3.249,8 US-Dollar anlaufen. Unter der 3.249,8 US-Dollar-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 3.247,6, bei 3.244,8, bei 3.241,4, bei 3.238,8, bei 3.235,9, bei 3.233,4, bei 3.230,2, bei 3.228,1, bei 3.225,9, bei 3.223,1, bei 3.220,4, bei 3.217,9, bei 3.215,1 bzw. bei 3.212,5 US-Dollar zu finden.

