Das war der Handelstag, 12.01.2024 🔴 Gemischte US-Bankenergebnisse, Bitcoin vertieft den „sell-the-fact“-Einbruch

Die Wall-Street-Indizes handeln heute weitgehend unverändert, nach gemischten Q4-Ergebnissen der US-Banken. Der S&P 500 und der Nasdaq handeln stabil, während der Dow Jones und der Russell 2000 jeweils etwa 0,3% fallen.

Europäische Börsenindizes beendeten das heutige Handeln höher - der deutsche DAX gewann 0,95%, der britische FTSE 100 stieg um 0,64%, der französische CAC40 legte um 1,05% zu, und der FTSE MIB fügte 0,73% hinzu. Der polnische WIG20 war mit einem Gewinn von 0,11% das Schlusslicht. WTI handelte höher, nachdem die USA und das Vereinigte Königreich Luftangriffe auf militärische Ziele im Jemen durchgeführt hatten, die mit den von Iran unterstützten Houthi verbunden waren. Die USA und das Vereinigte Königreich gaben an, dass die Angriffe Vergeltung für kürzliche Angriffe auf Handelsschiffe im Roten Meer seien.

Allerdings hat Öl alle Gewinne in der zweiten Tageshälfte wieder abgebaut und handelt nun niedriger. Edelmetalle gewannen, da die US- und UK-Angriffe im Jemen sichere Hafenströme verstärkten und der „dovishe" PPI-Bericht für Dezember den US-Dollar schwächte. Die US-PPI-Inflation beschleunigte sich von 0,8% auf 1,0% YoY im Dezember (erw. 1,3% YoY), während die Kerninflation von 2,0% auf 1,8% YoY nachließ (erw. 1,9% YoY) Bitcoin und andere Kryptowährungen setzten ihren zweitägigen Rückgang fort, nachdem die SEC Bitcoin Spot ETFs genehmigt hatte. Bitcoin handelt etwa 6% niedriger am Tag. JPY und NZD sind die besten Leistungsträger unter den wichtigsten Währungen, während EUR und GBP am meisten hinterherhinken. Das US-Energieministerium teilte in einer Erklärung mit, dass es bis zu 3 Millionen Barrel Öl für die strategische Erdölreserve nachfragt. Das britische BIP-Wachstum erreichte im November 0,3% MoM (erw. 0,2% MoM). Auf Jahresbasis expandierte die britische Wirtschaft um 0,2% YoY (erw. 0,1% YoY). Die britische Industrieproduktion war im November um 0,1% YoY niedriger (erw. +0,7% YoY). Die chinesische CPI-Inflation beschleunigte sich von -0,5% auf -0,3% YoY im Dezember (erw. -0,4% YoY), während die PPI-Inflation von -3,0% auf -2,7% YoY verbessert wurde (erw. -2,6% YoY). Die endgültigen spanischen CPI-Daten für Dezember zeigten eine Verlangsamung des Jahrespreiswachstums von 3,2% auf 3,1% YoY, im Einklang mit der vorläufigen Veröffentlichung. Die endgültigen französischen CPI-Daten für Dezember zeigten eine Beschleunigung der Kerninflation von 3,5% auf 3,7% YoY, im Einklang mit der vorläufigen Veröffentlichung.  BITCOIN vertieft den „sell-the-fact"-Einbruch nach der Genehmigung des Bitcoin-Spot-ETF durch die SEC. Die Kryptowährung handelt heute 6% niedriger und testet den 200-Perioden-Durchschnitt (lila Linie, H4-Intervall) und die bullische Trendlinie.

