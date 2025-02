Das war der Handelstag, 12.02.25: Wall Street, Gold und Bitcoin erholen sich nach US-Dollar Reversal

Die europäischen Indizes schlossen die heutige Sitzung im Plus. Der FTSE 100 und der CAC40 verzeichneten leichte Gewinne, während der deutsche DAX um über 0,5 % zulegte. In den USA begrenzen die Aktienindizes den Ausverkauf, der durch die höher als erwarteten VPI-Daten für Januar ausgelöst wurde. Der Dow Jones ist jedoch immer noch um 0,4 % gesunken, der S&P 500 verliert fast 0,2 %, während der Nasdaq 100 unverändert notiert. Die anfänglichen Gewinne wurden durch den US-Dollar-Index zunichte gemacht, der nun flach gehandelt wird, nachdem die Anleger nach Kommentaren von Vertretern des Weißen Hauses die Wahrscheinlichkeit eines Handelskrieges geringer einschätzten. Eine Erklärung des irischen Außenministeriums, das positive Neuigkeiten von Gesprächen zwischen hochrangigen EU- und US-Beamten übermittelte, unterstützte EUR/USD . Nach einem anfänglichen Rückgang von 0,5 % erholte sich das Paar um fast 0,4 % auf etwa 1,04.

Nach den US-Daten erwartet der Markt nun erst Ende 2025 Zinssenkungen der Fed, im Gegensatz zu früheren Prognosen, die eine Senkung bis September 2025 vollständig eingepreist hatten. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen stieg um über 9 Basispunkte auf 4,63 %, während die Renditen 2-jähriger Anleihen um 7 Basispunkte auf 4,36 % stiegen.

Die Aktien großer US-Rüstungsunternehmen wie Lockheed Martin und General Dynamics sind heute rückläufig und setzen damit die jüngsten Ausverkäufe fort. Die Anleger preisen die gestiegenen Chancen auf ein Friedensabkommen in der Ukraine ein, nachdem Donald Trump Telefongespräche mit Selenskyj und Putin geführt hat, die darauf hindeuten, dass bald Verhandlungen stattfinden könnten.

SMCI gewinnt nach optimistischen Prognosen für 2026 und der Zusicherung, dass ausstehende Finanzberichte rechtzeitig veröffentlicht werden, rund 5 % an Wert. Die Nasdaq-Börse verlängerte die Berichtsfrist des Unternehmens bis zum 25. Februar.

Brent-Rohöl (OIL) ist um mehr als 2 % gefallen, nachdem die wöchentlichen US-Rohöllagerdaten die Erwartungen übertroffen haben. Laut EIA-Bericht stiegen die Lagerbestände um 4,07 Millionen Barrel (im Vergleich zu einer Prognose von 3 Millionen Barrel). Erdgasverträge verzeichneten heute leichte Gewinne und stiegen um 1,5 %.

Auf dem Edelmetallmarkt erholten sich die Preise in der zweiten Hälfte der Sitzung nach volatilen Bewegungen, die durch Inflationsdaten ausgelöst wurden. Gold fiel an seinem niedrigsten Punkt um mehr als 1 %, ist aber inzwischen wieder über 2.900 $ gestiegen. Silber ist um über 1,3 % gestiegen, während Platin um 0,7 % zugelegt hat. Palladium ist mit einem Rückgang von etwa 0,5 % der schwächste Performer.

Unter den Agrarrohstoffen verzeichneten die ICE-Baumwoll-Futures die stärksten Zuwächse, während die CBOT-Sojabohnen-Futures mit einem Rückgang von fast 2 % die größten Verluste hinnehmen mussten.

Die Stimmung auf dem Kryptowährungsmarkt hat sich nach der Abschwächung des Dollars leicht verbessert. Bitcoin hat seinen früheren Rückgang umgekehrt und liegt nun wieder bei 97.000 US-Dollar. Polkadot und Binance Coin führen die Gewinne unter den wichtigsten Kryptowährungen an und stiegen um 8 % bzw. 6 %. Die heutigen US-Inflationsdaten kamen für die Märkte sehr überraschend und weckten Bedenken hinsichtlich einer weiteren Verzögerung potenzieller Zinssenkungen der Fed: US-Verbraucherpreisindex für Januar (im Jahresvergleich): 3,0 % (Prognose: 2,9 %, zuvor: 2,9 %)

US-monatlicher Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich): 0,5 % (Prognose: 0,3 %, zuvor: 0,4 %)

Kern-VPI im Jahresvergleich: 3,3 % (Prognose: 3,1 %, zuvor: 3,2 %)

Kern-VPI im Monatsvergleich: 0,4 % (Prognose: 0,3 %, zuvor: 0,2 %) Technologieaktien verzeichnen starke Gewinne, angeführt von Tesla und Alibaba ADRs. Im Halbleitersektor übertrifft Intel die Erwartungen, während im Softwarebereich Palantir, Salesforce und Applovin zu den Top-Gewinnern gehören. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen

