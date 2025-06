Das war der Handelstag, 12.06.2025: Dollar-Abwertungen aufgrund von Handelsunruhen, US-Aktien nach schwächerem PPI vorsichtig im Plus

Die US-Indizes erholen sich vorsichtig von den gestrigen Verlusten, nachdem die Produzentenpreise unter den Erwartungen lagen und Donald Trump sich positiv (wenn auch vage) zu den Verhandlungen mit China äußerte ( DJIA : +0,15 %, S&P 500 : +0,35 %, Nasdaq : +0,35 %). Eine Ausnahme bildet der Small-Cap-Index Russell 2000 , der seine Verluste um weitere 0,4 % ausbaute.

Donald Trump kritisierte erneut den Fed-Vorsitzenden Jerome Powell für die Beibehaltung der Zinsen auf dem aktuellen Niveau. Laut Trump ist die Inflation bereits ausreichend niedrig, und eine Zinssenkung um 2 Prozentpunkte könnte dem Bundeshaushalt jährlich rund 600 Milliarden Dollar an Zinszahlungen einsparen.

Die Oracle -Aktie stieg heute nach der Veröffentlichung der Unternehmensergebnisse um über 13 %. Oracle übertraf die Markterwartungen sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz. Das am schnellsten wachsende Cloud-Segment legte im Jahresvergleich um 52 % zu und erzielte einen Umsatz von 3 Mrd. USD.

Nach der Katastrophe von Air India fiel die Boeing -Aktie um über 4 %. Eine Boeing 787 stürzte kurz nach dem Start in der Nähe der Stadt Ahmedabad ab. An Bord befanden sich 242 Passagiere.

Die PPI-Inflation in den USA stieg im Mai wie erwartet um 0,1 % und lag damit bei 2,6 % im Jahresvergleich, während der Kernwert stärker als erwartet auf 3 % fiel (Prognose: 3,1 %, zuvor: 3,2 %). Der höhere Gesamtwert war hauptsächlich auf gestiegene Margen im Dienstleistungssektor zurückzuführen.

Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe blieb in dieser Woche mit 248.000 stabil (Prognose: 242.000).

Die europäischen Märkte gaben heute überwiegend nach. Der deutsche DAX schnitt mit einem Minus von über 0,7 % am schlechtesten ab. Auch der italienische IT40 (-0,3 %) und der breite STOXX Europe 600 (-0,3 %) mussten Korrekturen hinnehmen. Etwas besser war die Stimmung in Frankreich, wo der CAC 40 nur rund 0,1 % verlor. Der Schweizer SMI hielt sich in der Nähe des Vortagesschlusses, und der britische FTSE 100 beendete den Handelstag mit einem Plus von 0,2 %.

Der Anleihemarkt verzeichnete heute deutliche Kursgewinne. Die Renditen für US-Staatsanleihen fielen wieder auf rund 4,35 %, während die deutschen Renditen unter 2,5 % fielen. Diese Anleihebewegungen deuten auf eine Flucht in sicherere Anlagen angesichts des geringer als erwartet ausgefallenen Inflationsdrucks und der anhaltenden Spannungen im Nahen Osten hin.

Auf dem Devisenmarkt: Der Dollar gibt angesichts der anhaltenden Unsicherheit über den offiziellen Abschluss der Handelsgespräche nach dem Tag der Befreiung weiter nach ( USDIDX : -0,7 %). Sichere Währungen wie der Schweizer Franken ( USDCHF : -1 %), der Euro ( EURUSD : +0,8 %) und der Yen ( USDJPY : -0,7 %) legen am stärksten zu. Der kanadische Dollar hat alle Verluste, die er nach dem jüngsten Sieg von Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen erlitten hatte, wieder wettgemacht ( USDCAD : -0,5 % auf 1,36).

Auf dem Edelmetallmarkt legt Gold leicht zu und steigt um 0,8 % auf rund 3.382 USD pro Unze. Die Silberpreise bleiben stabil, während Platin einen starken Anstieg von 2,4 % verzeichnet.

