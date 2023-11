Das war der Handelstag, 14.11.2023 🔴Der US-Verbraucherpreisindex (CPI) gibt der Wall Street-Rallye neuen Auftrieb

Die wichtigsten Ereignisse des Handelstages

Tops & Flops and den Börsen

Die Wall Street-Indizes starteten den heutigen Handel höher und legten während der Kassasitzung weiter zu, nachdem schwächere als erwartete US-Verbraucherpreisdaten für Oktober die Hoffnung geschürt hatten, dass die Fed mit dem Anheben der Zinsen fertig ist. Die US-CPI-Daten für Oktober zeigten eine stärkere als erwartete Verlangsamung beim Gesamtmaßstab, von 3,7% auf 3,2% YoY (Erwartung 3,3% YoY), sowie einen unerwarteten Rückgang beim Kernmaßstab von 4,1% auf 4,0% YoY (Erwartung 4,1% YoY). Die Märkte erwarten nicht, dass die Fed in diesem Jahr die Zinsen erhöht, und preisen bereits fast 100 Basispunkte an Zinssenkungen für das nächste Jahr ein, wobei die erste 25-Basispunkte-Zinssenkung vollständig für Juni 2024 eingepreist ist. Der S&P 500 notiert 2% höher am Tag, der Dow Jones gewinnt 1,5%, der Nasdaq 100 legt um 2,3% zu, während der Small-Cap-Index Russell 2000 fast 5% zulegt. Europäische Börsenindizes handelten heute höher - der deutsche DAX stieg um 1,8%, der französische CAC40 legte um 1,4% zu, der britische FTSE 100 stieg um 0,2%, während der spanische IBEX um 1,7% zulegte. Der polnische WIG20 war der Top-Performer in Europa mit einem Gewinn von fast 5%. Laut einem Bloomberg-Bericht erwägt China ein Konjunkturpaket im Wert von 137 Milliarden US-Dollar, um den heimischen Immobilienmarkt zu unterstützen. Die zweite Veröffentlichung des BIP-Berichts für die Eurozone im dritten Quartal 2023 bestätigte die Werte aus der Flash-Veröffentlichung und zeigte eine Kontraktion von 0,1% QoQ. Die Internationale Energieagentur (IEA) erhöhte die Prognose für das globale Wachstum der Ölnachfrage für 2023 von 2,3 Millionen Barrel pro Tag auf 2,4 Millionen Barrel pro Tag. Die Prognose für 2024 wurde von 0,88 Millionen Barrel pro Tag auf 0,93 Millionen Barrel pro Tag erhöht. Die IEA sagte auch, dass die chinesische Ölnachfrage im September mit 17,1 Millionen Barrel pro Tag einen Rekordwert erreichte. Der deutsche ZEW-Lageindex stieg von -79,9 auf -79,8 im November (Erwartung -76,9), während der Erwartungsindex von -1,1 auf +9,8 sprang (Erwartung +5,0). Das britische Lohnwachstum verlangsamte sich von 8,1% YoY im September auf 7,9% YoY (Erwartung 7,3% YoY), während das Kernlohnwachstum (ohne Boni) von 7,8% YoY auf 7,7% YoY (Erwartung 7,7% YoY) zurückging. BoE Pill sagte, dass die Bank of England möglicherweise keine weiteren Zinserhöhungen vornehmen muss. Fed Barkin wiederholte, dass er nicht überzeugt ist, dass die Inflation einen reibungslosen Weg zu 2% einschlägt, und dass seiner Meinung nach mehr getan werden muss, um die Nachfrage und die Inflation einzudämmen. Fed Goolsbee sagte, dass der Schlüssel für weitere Fortschritte bei der Inflation im Wohnungsbau liegt. Er sagte auch, dass dieses Jahr den schnellsten nicht kriegsbedingten Rückgang der US-Verbraucherpreise in 100 Jahren sehen könnte, bei gleichzeitig weiterhin niedriger Arbeitslosigkeit. Kryptowährungen handeln heute niedriger - Bitcoin verliert 2,1%, Ethereum verliert 2,8%, und Dogecoin handelt 3,2% niedriger. WTI handelt unverändert, während die Preise für NATGAS um mehr als 4% fallen. Edelmetalle legen aufgrund der Schwäche des USD zu, wobei Gold 0,9% höher notiert, Silber und Palladium um mehr als 3% zulegen und Platin 2,4% hinzufügt. NZD und AUD sind die am besten performenden Hauptwährungen, während USD und CAD am meisten zurückbleiben. Der Small-Cap-Index Russell 2000 (US2000) ist heute der bestperformende Wall Street-Index und legt um fast 5% zu. Der Index brach heute über die obere Grenze des bärischen Kanals sowie die Widerstandszone von 1.780 Punkten aus. Quelle: xStation5 von XTB

