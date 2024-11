Das war der Handelstag, 14.11.24: US-Aktien verlieren an Momentum nach heißerern Inflationsdaten; DAX leitet Erholung ein

US-Aktien scheinen die Aufwärtsdynamik der letzten Wochen satt zu haben und bewegen sich ins Minus. S&P500 und Dow Jones notieren 0,3 % niedriger, Nasdaq 0,2 % und Small-Cap Russell 2000 1 %.

Im Gegensatz dazu haben die europäischen Märkte die Sitzung mit deutlichen Gewinnen abgeschlossen. Der deutsche DAX notiert 1,37 % höher, der französische CAC40 stieg um 1,32 % und der britische FTSE 100 legte um 0,5 % zu.

Der BIP-Bericht der Eurozone für das 3. Quartal entsprach den Erwartungen (0,9 % im Jahresvergleich, Prognose: 0,9 %, zuvor: 0,9 %).

Der Ton des EZB-Protokolls spiegelt eine sorgfältig ausgewogene Haltung wider. Während die EZB mehr Vertrauen in den Disinflationsprozess gewinnt, betont sie das Risikomanagement und behält einen datenabhängigen Ansatz bei, wobei sie besonders darauf achtet, sowohl ein Über- als auch ein Unterschreiten des Inflationsziels zu vermeiden.

Jeffrey Schmid, Präsident der Kansas City Fed, und Alberto Musalem, Präsident der St. Louis Fed, äußerten sich zur Geldpolitik der USA und deren Zukunftsperspektiven. Insgesamt waren die Reden der beiden Fed-Mitglieder recht vorsichtig, das Vertrauen der Fed in einen weiteren Inflationsrückgang hat sich wahrscheinlich nicht geändert, allerdings deuten die jüngsten VPI-Werte nicht auf eine „aggressive Zinssenkungsphase“ hin, da sowohl die Gesamt- als auch die Kerninflation immer noch höher sind.

Adriana Kugler, ein Mitglied des Federal Reserve Board of Governors, signalisierte heute, dass der Kampf gegen die höhere Inflation in den USA schwieriger werden könnte, weitere Zinssenkungen jedoch nach wie vor ein „Basisszenario“ seien.

Der US-amerikanische Erzeugerpreisindex (PPI) fiel höher aus als erwartet. Im Jahresvergleich stieg der PPI auf 2,4 % (erwartet wurden 2,3 %), der Kern-PPI kletterte auf 3,1 % (erwartet wurden 3 %) und der PPI ohne Lebensmittel/Energie/Transport stieg auf 3,5 % (zuvor 3,2 %).

Die US-Arbeitslosenanträge gingen stärker als erwartet zurück, was auf einen widerstandsfähigeren Arbeitsmarkt hindeutet (217.000 gegenüber prognostizierten 224.000; zuvor 221.000). In Verbindung mit dem höheren Erzeugerpreisindex stützen die heutigen makroökonomischen Daten eine vorsichtigere und „nicht überstürzte“ Darstellung der geldpolitischen Aussichten der Federal Reserve.

SMCI läuft Gefahr, von der Nasdaq dekotiert zu werden, wenn es bis zum 16. November keinen Compliance-Plan vorlegt.

Die Erdgasvorräte stiegen letzte Woche um 42 Milliarden Kubikfuß, über den erwarteten 39 Milliarden und höher als die vorherigen 69 Milliarden Kubikfuß. NATGAS ist auf dem besten Weg, heute 5,6 % zu verlieren.

Öl hat einen Teil der anfänglichen Verluste nach der Änderung der US-Lagerbestände der EIA wieder wettgemacht. Der Bericht zeigte einen unerwarteten Anstieg bei beiden Ölvorräten, jedoch waren Benzin und Destillate viel niedriger als erwartet. ÖL ist um 0,16 % auf 72,07 $ gestiegen, während ÖL.WTI um 0,27 % auf 68,08 $ zulegt.

Kryptowährungen kühlen sich nach der Rallye ab. Bitcoin fällt um 0,33 % und bleibt über 89.400 $, während Ethereum um 1,41 % auf 3130 $ fällt. Gold ist auf dem besten Weg, den Tag mit einem Minus von 0,17 % zu beenden, während Silber mit einem Tagesgewinn von 0,55 % über 30 $ bleibt.

