Das war der Handelstag, 16.01.25: Gewinne in ganz Europa, Verkaufsdruck auf Öl, NATGAS erholt sich

Die amerikanischen Indizes verzeichnen in der heutigen Sitzung leichte Korrekturen. Der S&P 500 ist um 0,2 % gefallen, der Dow Jones um 0,3 % und der Nasdaq 100 um 0,8 %.

Mehrere US-Banken meldeten starke Gewinne. Morgan Stanley sorgte mit besser als erwarteten Umsätzen, Anlageerträgen und Gewinnen pro Aktie für eine positive Überraschung, was zu einem Anstieg des Aktienkurses um fast 3 % führte.

Die europäischen Märkte beendeten die Sitzung im Plus. Der CAC 40 legte um 2 % zu, was auf die starke Performance von Unternehmen aus dem Modesektor zurückzuführen ist, nachdem Richemont (Eigentümer von Cartier) überraschend starke Verkaufszahlen gemeldet hatte. Der britische FTSE 100 verzeichnete ebenfalls solide Gewinne und stieg um 1,1 %.

Die Protokolle der letzten Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) deuten auf eine wachsende Zuversicht hin, dass die Eurozone bis 2025 zu ihrem Inflationsziel von 2 % zurückkehren wird. Stabile Inflationswerte im ersten Quartal könnten den Weg für eine Lockerung der Geldpolitik ebnen.

Die Inflation in Deutschland stieg im Dezember wie erwartet (2,8 %, Anstieg von 2,4 %).

Die Produktionsdaten aus dem Vereinigten Königreich blieben hinter den Erwartungen zurück. Die Industrieproduktion ging im November um 0,4 % m/m zurück (gegenüber Prognosen von 0,0 % m/m; zuvor: -0,6 % m/m). Das BIP wuchs im Jahresvergleich um 1,0 % (gegenüber einer Erwartung von 1,5 %; zuvor: 1,1 %) und stieg im Monatsvergleich um 0,1 % (gegenüber einer Prognose von 0,2 %; zuvor: -0,1 %). Auch die monatliche Preisdynamik zeigte eine Erholung (0,7 %, nach -0,7 %).

Der MPC hat die Zinssätze heute unverändert gelassen, wobei der Referenzzinssatz bei 5,75 % bleibt. Diese Entscheidung hatte nur geringe Auswirkungen auf den Markt und steht im Einklang mit der jüngsten Darstellung der Polnischen Nationalbank.

Die Einzelhandelsumsätze in den USA stiegen mit einem Plus von 0,4 % m/m etwas langsamer als erwartet (gegenüber Prognosen von 0,6 %; zuvor: 0,7 %).

Die Zahl der neuen Arbeitslosenanträge in den USA lag bei 217.000 und damit leicht über den Prognosen (Prognosen: 210.000; zuvor: 201.000). Diese Zahlen schwächen die Darstellung eines deutlich stärkeren Arbeitsmarktes in den USA etwas ab.

Die US-Gasvorräte sanken weniger als erwartet. Die wöchentlichen Bestandsveränderungen zeigten einen Rückgang von 258 Milliarden Kubikfuß (gegenüber Prognosen von -260 Milliarden). Als Reaktion darauf verlor NATGAS initial, aber mit Prognosen für extreme Kälte in den USA in der nächsten Woche stiegen die Preise in den letzten Stunden der Sitzung, sodass NATGAS nun um 2 % gestiegen sind.

Kryptowährungen hatten eine gemischte Sitzung. Die größten Gewinne wurden bei Ripple (+8,3 %) und Chainlink (+6,75 %) verzeichnet, während Bitcoin (-0,3 %) und Ethereum (-3,2 %) Verluste verbuchten.

Brent- und WTI -Rohöl verloren 2,5 % bzw. 1,7 % und gaben die gestrigen Höchststände angesichts von Spekulationen, dass Donald Trump die am Montag von der Regierung Joe Bidens verhängten Sanktionen gegen russisches Öl lockern könnte, wieder ab.

Auf dem Devisenmarkt verzeichnete der Dollar-Spot-Index eine leichte Korrektur (-0,08 %). Der japanische Yen verzeichnete die stärkste Erholung gegenüber dem Dollar (+0,75 %), während EUR/USD wieder über 1,03 (+0,12 %) kletterte. Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.