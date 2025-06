Das war der Handelstag, 16.06.2025: Wall Street steigt, Ölpreis fällt aufgrund von Hoffnungen auf eine Beruhigung des Konflikts im Nahen Osten

Trotz der ernsthaften militärischen Eskalation zwischen dem Iran und Israel am Wochenende steigen die weltweiten Aktienmärkte heute, da die Wall Street das Risiko einer weiteren Eskalation des Konflikts und einer Unterbrechung der Ölversorgung als gering einschätzt. Die Öl - und Goldpreise fallen, während Risikoanlagen wie Bitcoin und Aktien zulegen.

Die Märkte schätzen das Risiko einer Sperrung der Straße von Hormus angesichts der begrenzten militärischen Kapazitäten des Iran, seiner Exportinteressen, der erfolgreichen israelischen Operationen und der möglichen Unterstützung durch die USA als minimal ein. Der amerikanische Flugzeugträger USS Nimitz ist auf dem Weg in den Nahen Osten.

Die US-Indizes erholen sich heute deutlich. Der Nasdaq 100 führt mit einem Plus von fast 1,5 %. Starke Gewinne verzeichnet auch der Russell 2000 , der um 1,2 % zulegt. Der S&P 500 steigt um rund 1 %, während der Dow Jones um 0,9 % zulegt.

Die Ölpreise fallen von ihrem Eröffnungskurs von fast 77 Dollar pro Barrel auf 73 Dollar. Zwischenzeitlich sank der Preis für Brent-Rohöl sogar auf 70 Dollar, doch Berichte von Al Jazeera und Erklärungen aus Teheran lösten eine teilweise Erholung aus.

Medienberichten zufolge hat der Iran die arabischen Staaten gebeten, die USA davon zu überzeugen, Israel zur Unterzeichnung eines Waffenstillstands zu drängen. Sollte sich dies bestätigen, könnte Teheran zu Zugeständnissen im Atomabkommen bereit sein.

Andererseits dementierte Al Jazeera die „optimistischeren” Berichte des Wall Street Journal teilweise, und der Iran erklärte, er werde bald seinen größten Raketenangriff auf Israel durchführen.

Circle Internet Group steigt heute um über 15 %, nachdem der CEO am Wochenende das Potenzial und die Zukunft des Stablecoin-Marktes hervorgehoben hatte. Das Unternehmen hat sich seit seinem Börsengang mehr als verfünffacht und ein neues Allzeithoch erreicht.

Auch Sage Therapeutics verzeichnet starke Gewinne: Die Aktien des Unternehmens legten um mehr als 35 % zu, nachdem die Übernahme durch Supernus Pharmaceuticals bekannt gegeben wurde. Der implizite Angebotspreis pro Aktie liegt bei etwa 12 USD, was einem Aufschlag von 80 % gegenüber dem Wert der Aktie vor Bekanntgabe der Übernahme entspricht.

AMD führt heute die Gewinne im S&P 500 an, unterstützt durch optimistische Analystenkommentare von Piper Sandler und die Einführung seines neuen MI400-GPU-Chips, der in Zusammenarbeit mit OpenAI entwickelt wurde.

Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen erholen sich und steigen wieder über 4,4 %. In Deutschland sind die Anleihemärkte stabiler, die Renditen 10-jähriger Anleihen halten sich bei etwa 2,5 %.

An den Devisenmärkten legt der australische Dollar um rund 0,8 % zu, der neuseeländische Dollar um fast 1 %. Der Euro und der kanadische Dollar steigen beide um etwa 0,2 %. Der US-Dollar und der japanische Yen entwickeln sich unter den G10-Währungen mit einem Minus von jeweils rund 0,2 % schwächer.

Die Flucht in risikoreichere Anlagen treibt die Preise für Kryptowährungen in die Höhe. Bitcoin klettert wieder über 107.000 USD und legt heute um fast 3 % zu, während Ethereum um mehr als 5 % zulegt.

Unter den Edelmetallen zeigt Gold mit einem Rückgang von etwa 1,2 % die schwächste Stimmung. Silber bleibt stabil bei etwa 36,2 USD, während Platin um 2,2 % zulegt und sich damit teilweise von den Verlusten vom Freitag erholt.

Der NY Fed Manufacturing Index lag bei -16 gegenüber -6 Erwartungen und -9,2 zuvor. Die Auftragseingänge gingen deutlich zurück, jedoch stiegen die Stimmung und die Beschäftigung, während die Inflationserwartungen nachließen.

Die Anleger hoffen, dass die Golfstaaten im Falle eines deutlichen Rückgangs der iranischen Ölproduktion durch eine Erhöhung ihrer Produktion kompensieren könnten. Die Entschlossenheit der US-Regierung, die Energiepreise niedrig zu halten, dürfte ebenfalls zunehmen.

