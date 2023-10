Das war der Handelstag, 17.10.23 🔴 Bären versuchen erneut, die Kontrolle an der Wall Street zu übernehmen

Die wichtigsten Ereignisse des Handelstages

JP Morgan hob die Prognose für das reale BIP-Wachstum der USA im dritten Quartal von zuvor 3,5 % auf 4,3 % an. Die 2-jährige Treasury-Rendite stieg heute um 10 Basispunkte auf 5,199% und damit auf den höchsten Stand seit 2006. Der Nasdaq-100 verliert heute 0,6%. Der S&P 500 und der Dow Jones Industrial Average verlieren 0,3%. Die USA werden die Exporte von KI-Chips nach China weiter einschränken. Nach dieser Information fallen die Aktien von Nvidia heute um 5,2%, obwohl das Unternehmen erklärte, dass dies in naher Zukunft keine negativen Auswirkungen auf sein Geschäft und seine Ergebnisse haben wird Starke US-Makrodaten zu Einzelhandelsumsätzen und Industrieproduktion schürten die Befürchtungen über weitere Zinserhöhungen der Fed. Der NAHB-Hausbauindex fiel mit 40 Punkten niedriger aus als erwartet, verglichen mit 44 Punkten im Vorfeld. und 45 vorher Fed Mitglied Barkin wies darauf hin, dass die derzeitige Fed-Politik restriktiv ist und die disinflationären Tendenzen trotz der jüngsten höheren Inflationswerte fortbestehen. Gleichzeitig sprach Barkin über die Möglichkeit einer Änderung der Politik aufgrund wirtschaftlicher Schocks nach dem Nahostkrieg Nach Angaben der Washington Post wird die US-Armee Marinesoldaten nach Israel entsenden. Das US-Verteidigungsministerium bestätigte, dass sich etwa 2.000 US-Militärs in erhöhter Bereitschaft befinden, dass aber noch keine Entscheidung über die Entsendung von Truppen getroffen wurde. Der Ölpreis verliert heute 0,7 %, was ein Zeichen dafür sein könnte, dass die Anleger weniger Angst vor dem Konflikt zwischen Israel und der Hamas haben und keine Eskalation erwarten. Darüber hinaus könnte der Einsatz von US-Soldaten im Nahen Osten ein Signal der Deeskalation sein. BofA sieht eine Verlangsamung der Kundenausgaben, erwartet aber keine Verluste aus bis zur Endfälligkeit gehaltenen Wertpapieren. Die Ergebnisse für das 3. Quartal fielen besser aus als erwartet und die Aktien der Bank of America notieren heute 3% höher Goldman Sachs verliert nach dem Q3-Bericht 1,5% - der Gewinn pro Aktie ist im Jahresvergleich um 33% gesunken. Der CEO der Bank, Solomon, sprach über die Schwäche im Verbrauchergeschäft und signalisierte negative Auswirkungen der Straffung in den nächsten zwei bis vier Quartalen Gleichzeitig gab der USDIDX seine anfänglichen Gewinne wieder ab und notiert nun 0,07% höher. EURUSD gewinnt heute 0,1% und die Bullen des Eurodollars durchbrechen heute den wichtigen Widerstand bei 1,06. Die Stimmung der Kryptowährungsanleger ist gemischt, aber Bitcoin wird immer noch bei 28.400 USD gehandelt. Morgen hat die SEC ihre zweite Frist für die Entscheidung über den BlackRock iShares Bitcoin Trust ETF

