Das war der Handelstag, 18.10.23 🔴 Äußerungen von Fed-Bankern und der eskalierende Konflikt im Nahen Osten prägen die Stimmung 📌

Aktien, Indizes & Rohstoffe des Tages Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Rückgänge an der Wall Street haben sich zur Wochenmitte etwas verlangsamt, aber sowohl der US 500 als auch der US-100 notieren mehr als 0,70 % niedriger. Heute nach der Sitzung an der Wall Street werden die Ergebnisse von zwei wichtigen Technologieunternehmen veröffentlicht: Netflix und Tesla. Es wird erwartet, dass sich die Gewinne von Netflix trotz der Maßnahmen zur Einschränkung der Kontobeteiligung weiter verbessern werden, während Tesla nach den jüngsten Preissenkungen für Autos weiterhin mit schrumpfenden Margen rechnen muss. Der Dollar ist heute eine der stärksten Währungen, während auf der anderen Seite der Skala der Euro und der polnische Zloty Rückgänge verzeichnen. EURUSD fällt um die Marke von 1,0548, wo sich eine wichtige Unterstützung befindet, die durch die lokalen Tiefststände vom Februar und März dieses Jahres gebildet wurde. Der Dollar wird heute durch die aggressiven Kommentare der Fed-Mitglieder und die zunehmenden Spannungen zwischen Israel und Palästina gestärkt. Waller von der Fed bestätigte, dass die US-Wirtschaft weiterhin stark ist. Die Wirtschaftsdaten zeigen einen guten Arbeitsmarkt und eine Stabilisierung der Preissituation. Von Zinssenkungen ist jedoch noch nicht die Rede. Der Banker sagte jedoch, dass eine Anhebung nach wie vor im Bereich des Möglichen liege. Die Aktien von Morgan Stanley (MS.US) verlieren mehr als 7,0%, nachdem das Unternehmen enttäuschende Quartalsergebnisse vorgelegt hat. Die Bank meldete schwächere Erträge in der Vermögensverwaltung und insbesondere im Investmentbanking. Der Goldpreis stieg heute um bis zu 2 % und überschritt die Marke von $ 1.950 pro Unze angesichts der exaltierten Situation im Nahen Osten. Quelle: xStation5 von XTB US-Präsident Joe Biden besuchte heute Tel Aviv, Israel, wo er mit der Regierung und dem israelischen Präsidenten zusammentraf. Biden betonte die amerikanische Unterstützung und verurteilte die terroristischen Aktivitäten der Hamas-Kämpfer. Nach Angaben des Pentagons ist Israel nicht für die Bombardierung des Krankenhauses in Gaza verantwortlich, bei der zahlreiche Menschen ums Leben kamen. Biden kündigte Hilfe in Höhe von 100 Millionen Dollar sowohl für den Gazastreifen als auch für die Westgrenze an. Kryptowährungen geben angesichts der größeren Risikoaversion an den Märkten ihre Gewinne wieder ab. Bitcoin wird flach gehandelt, während Ethereum mit einem Plus von 0,50 % stärker zulegt. Das chinesische BIP fiel mit 4,9 % auf Jahresbasis höher aus als erwartet, gegenüber 4,5 % erwartet und 6,3 % zuvor. Auf Quartalsbasis betrug das Wachstum 1,3 % gegenüber 0,9 % erwartet und 0,8 % zuvor. Die guten Daten zeigen, dass die Sorgen um die Wirtschaft übertrieben schienen. Die US-Rohöllagerbestände sanken im Laufe des Tages um 4,5 Mio. BRK, ein stärkerer Rückgang als im API-Bericht angegeben. Der Ölpreis stieg heute stark an, gab die Gewinne aber später wieder ab. Brent verzeichnete vor 20 Uhr einen Anstieg um 1 %, der mit der Situation im Nahen Osten zusammenhing. Das Deutsche Kundeninstitut sucht bereits jetzt den beliebtesten CFD-Broker 2024. Unterstützen Sie XTB und bewerten Sie uns hier anhand unserer Services, Konditionen und unseres Angebotes. Die Umfrage dauert nur wenige Minuten:

