Das war der Handelstag, 18.11.24: US-Märkte erholen sich, Ölpreise steigen und Tesla führt Tech-Gewinne an

US-Aktien verzeichnen nach Abschlägen in der Vorwoche wieder Gewinne. Der S&P500 legt um 0,43 % zu, der Nasdaq um 0,57 %, der Small-Cap-Index Russell 2000 um 0,31 % und nur der Dow Jones schließt die Sitzung mit einem Verlust von 0,15 % im Minus ab.

Die europäischen Indizes handeln ohne klare Richtung. Wir beobachten Verluste beim deutschen DAX (-0,11 %), beim italienischen FTSE MIB (-1,27 %) und beim polnischen WIG20 (-0,19 %), während der französische CAC40 um 0,12 % zulegt und der britische FTSE 100 um 0,57 % höher notiert.

Laut EZB-Direktor Stournaras ist eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im Dezember angemessen und es werden noch viele weitere folgen, sollte die Inflation weiterhin stetig und vorhersehbar auf das 2%-Ziel zurückgehen. Andererseits warnt das EZB-Direktoriumsmitglied, dass Trumps Zölle mittelfristig zu einer Rezession führen könnten.

Der EURUSD erholte sich von einer psychologischen Unterstützung von 1,0500, als die Dollar-Rallye nach der Wahl nachließ (derzeit bei 1,0589). Unter den anderen Währungen werteten NOK und AUD gegenüber dem USD am stärksten auf, GBP zeigt sich vor den britischen Inflationsdaten stark, JPY schwächt sich gegenüber dem USD um 0,3 % ab, da Ueda von der BoJ keinen genauen Zeitpunkt für künftige Zinserhöhungen angibt.

Johan Sverdrup-Ausfall treibt Ölpreise um 3 % in die Höhe. Der Vorfall hat sich auf die globalen Ölmärkte ausgewirkt, wobei die Brent-Rohöl-Futures um 2,98 % auf 73,06 $ pro Barrel stiegen, während das US-amerikanische Rohöl der Sorte West Texas Intermediate um 2,8 % auf 68,89 $ kletterte. Dieser Preisanstieg kommt inmitten der bestehenden Marktspannungen im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine-Konflikt. NATGAS legt um 3,8 % auf 2,92 $ zu.

Bitcoin durchbricht die 92.000-Dollar-Marke und testet trotz zweier Tage in Folge mit Nettoabflüssen aus ETFs erneut historische Höchststände; fällt nun wieder unter 91.000 Dollar. Kleinere Kryptowährungen im Aufwind; Tezos, Algorand und Stellar legen im Bereich von 20–40 % zu; Ethereum weiterhin unter 3.200 $

Gold erholt sich heute trotz eines anhaltend starken Dollars und steigender Renditen. Weltweit wird von einer erhöhten Goldnachfrage in Indien berichtet, insbesondere während der Hochzeitssaison. Umgekehrt ist die Schmucknachfrage in China seit Jahresbeginn zweistellig zurückgegangen. Der Preis ist um 2 % auf etwa 2.600 $ pro Unze gestiegen. Silber legt um 3 % zu und erreicht 31 $ pro Unze, während Palladium um 7 % steigt.

Jüngste Berichte über Überhitzungsprobleme in den neuen Blackwell-Server-Racks von Nvidia haben die Aktien des Unternehmens um 1,6 % fallen lassen

Die Tesla-Aktie legt um 5,6 % zu, nachdem berichtet wurde, dass das Übergangsteam von Donald Trump beabsichtigt, über das US-Verkehrsministerium einen bundesweiten Rahmen für die Regulierung selbstfahrender Fahrzeuge zu schaffen.

Boeing plant, im Rahmen seines umfassenderen Ziels, weltweit 17.000 Stellen abzubauen, über 2.200 Mitarbeiter in Washington und Oregon zu entlassen. Von den Entlassungen sind Hunderte von Ingenieuren und Produktionsmitarbeitern betroffen, was zu Bedenken hinsichtlich der erhöhten Arbeitsbelastung für die verbleibenden Mitarbeiter führt, da das Unternehmen nach einem kürzlichen Streik daran arbeitet, die Produktion des 737 MAX wieder aufzunehmen.

