Die Fed senkt die Zinssätze wie erwartet um 25 Basispunkte auf 4,5 %, revidiert aber gleichzeitig ihre makroökonomischen Prognosen stark und deutet auf einen vorsichtigeren Ansatz bei ihren nächsten Schritten an

Die Fed rechnet im nächsten Jahr mit einer höheren Inflation von 2,5 %, sowohl für den regulären PCE als auch für den Kern-PCE. Die größere Unsicherheit über die Inflation und das Abrutschen des Ziels (die Zielerreichung wurde auf 2027 verschoben) führt zu einer höheren Einschätzung der künftigen Zinssätze. Die Fed rechnet mit zwei Zinssenkungen im nächsten Jahr auf etwa 4 % und zwei weiteren im Jahr 2026.

Die Fed hat ihre Prognose für das US-BIP leicht von 2 % im September auf 2,1 % angehoben und schätzt die Arbeitslosenquote mit 4,3 % niedriger ein als zuvor mit 4,4 % – beide Korrekturen haben einen deutlich restriktiven Ton

Powell zeigte sich während der Konferenz sehr restriktiv und wies auf die Notwendigkeit eines vorsichtigen Vorgehens bei den Zinssätzen hin, da die Gefahr einer erneut anziehende n Inflation bestehe. Seiner Ansicht nach könnte es in ein bis zwei Jahren noch dauern, bis das Inflationsziel erreicht ist

Als Reaktion darauf sehen wir eine deutliche Stärkung des Dollars. EURUSD fällt um mehr als 1 % und notiert unter 1,0400. Das Währungspaar schließt im Bereich der niedrigsten Niveaus seit 2022

Die Renditen 10-jähriger Anleihen stiegen in den USA auf 4,5 %. Die Renditen 10-jähriger und 2-jähriger Anleihen stiegen heute um 10 Basispunkte

Der Markt preist nun weniger als zwei Zinssenkungen im Jahr 2025 ein

Starke Rückgänge sind auch beim S&P 500 zu verzeichnen. Der S&P 500 verliert mehr als 0,8 % und testet den Bereich um 5970 Punkte, wodurch alle Gewinne aus dem Dezember zunichte gemacht werden. Nasdaq 100 und Russell 2000 verlieren mehr als 1 %

Unter den Unternehmen an der Wall Street waren die Sektoren Halbleiter ( Nvidia ) und Gesundheitswesen ( United Health Group ) heute die Sektoren mit der besten Performance; die Aktien von Heico , einem Hersteller von Teilen und Systemen für die Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, sind um fast 10 % gefallen.

Auch der Aktienkurs von General Mills schnitt schlecht ab; das Unternehmen senkte trotz eines besser als prognostizierten Berichts die Umsatzerwartungen und rechnet aufgrund umfangreicher Werbeaktivitäten mit sinkenden Produktmargen

Gold machte frühere Gewinne rückgängig und verlor mehr als 1,6 % und testete die Nähe von 2.600 $ pro Unze

Als Reaktion auf den stärkeren US-Dollar sehen wir auch einen Rückgang von Bitcoin , wo wir in Gefilde um 100.000 fielen. Die Aktien von Microstrategy verlieren jedoch weniger als 2 %

Die Rohöllagerbestände fallen heute um weniger als 1 Million Barrel, weniger als erwartet. Gleichzeitig steigen die Benzinvorräte um 2,3 Millionen Barrel (über den Prognosen), aber die Destillatvorräte fallen um 3,2 Millionen Barrel. Allerdings hat Rohöl heute frühere Gewinne begrenzt und WTI-Rohöl fällt unter 70 US-Dollar pro Barrel.

Die VPI-Inflation aus dem Vereinigten Königreich lag wie erwartet bei 2,6 % im Jahresvergleich und erholte sich von 2,3 % im Jahresvergleich. Die Kerninflation stieg etwas langsamer auf 3,5 % im Jahresvergleich von 3,3 % im Jahresvergleich. GBPUSD legte am Morgen zu, aber nach der Entscheidung der Fed sehen wir einen massiven Rückgang des Paares auf den niedrigsten Stand seit dem 27. November

Die endgültige Inflationsrate der Eurozone für November lag bei 2,2 % gegenüber 2,3 % in der vorherigen Messung; der Kern-Verbraucherpreisindex entsprach der vorherigen Veröffentlichung (2,7 % im Jahresvergleich)

Die Volatilität an den Märkten für Agrarrohstoffe ist heute begrenzt, mit Ausnahme von Kaffee und Kakao; Sojabohnen-Futures verloren fast 2 %. Kakao stieg heute um fast 6 % auf neue historische Höchststände, beflügelt durch die erwartete schwache und unter den Oktoberprognosen liegende Ernte in der Elfenbeinküste (ein Drittel der weltweiten Produktion). Die Märkte erwarten, dass das Land in der laufenden Saison 2024/25 1,9 Millionen Tonnen Kakao produzieren wird; das sind fast 10 % weniger als die ursprünglichen Prognosen der Regierung von etwa 2,1 bis 2,2 Millionen Tonnen im Oktober.

Offenlegung gemĂ€ĂŸ § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und EinschĂ€tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und BedĂŒrfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den FinanzmĂ€rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der FinanzmĂ€rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht fĂŒr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlĂ€sslicher Indikator fĂŒr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten ĂŒberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.