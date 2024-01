Das war der Handelstag, 19.01.2024 🔴Die Wall Street beendet die Woche auf neuen Allzeithochs 📈

Die wichtigsten Ereignisse des Handelstages Tops & Flops and den Börsen Aktien, Indizes & Rohstoffe des Tages Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die letzte Handelssitzung der Woche an den europĂ€ischen und US-amerikanischen MĂ€rkten verlĂ€uft positiv. Die Aktienindizes verzeichneten grĂ¶ĂŸtenteils intraday Gewinne, die weitgehend von einem "dovishen" makroökonomischen Umfeld und einer Erholung nach den RĂŒckgĂ€ngen in der ersten HĂ€lfte der Woche beeinflusst wurden. Der S&P 500 Index hat bereits fast 1% gewonnen und ist auf neue historische HöchststĂ€nde gestiegen. Auch der Nasdaq 100 hat ATH erreicht und verzeichnet einen Anstieg von 1,5%. Technologieunternehmen wie Google und Nvidia sind heute besonders erfolgreich. Nach sehr starken Ergebnissen im vierten Quartal 2023 und noch stĂ€rkeren Prognosen gewinnen die Aktien des Herstellers von Serverracks fĂŒr Rechenzentren, Super Micro Computer, mehr als 34%. Der KI-Trend bleibt weiterhin bedeutend fĂŒr den Nasdaq. Die StĂ€rke der Marktbullen heute wurde durch eine Kombination aus optimistischen Daten der University of Michigan, die auf einen schneller als erwarteten RĂŒckgang der Inflationserwartungen hinweisen, und anhaltendem Verbraucheroptimismus getrieben. Auch die Aussagen des Vorsitzenden der Chicago Federal Reserve, Austan Goolsbee, fielen im Vergleich zu frĂŒheren Fed-Vertretern recht "dovish" aus. Auf der anderen Seite hindern jedoch steigende Renditen von US-Staatsanleihen den bullischen Schwung auf dem Markt etwas. Derzeit preist der Geldmarkt ein, dass die Fed bei ihrem Treffen im MĂ€rz die Zinsen um 25 Basispunkte senken wird, mit einer Wahrscheinlichkeit von 45%. Die Daten sind jedoch nicht besonders optimistisch, da vor nur einer Woche die Werte 77% erreichten. BlackRock-Analysten und Ă€hnlich Fitch Ratings erwarten im Jahr 2024 drei Zinssenkungen der Fed um jeweils 25 Basispunkte. Auf dem Devisenmarkt sind der australische Dollar und der kanadische Dollar derzeit am besten performend. Auch bei WĂ€hrungspaaren, die mit dem US-Dollar verbunden sind, sehen wir betrĂ€chtliche ZuwĂ€chse. Der neuseelĂ€ndische Dollar und der Schweizer Franken stehen derzeit unter AbwĂ€rtsdruck auf dem breiten Markt. KryptowĂ€hrungen verzeichnen heute erneut eine schwĂ€chere Handelssitzung, wobei Bitcoin sich nahe 40.000 US-Dollar eingependelt hat. Die Sorgen auf dem Kryptomarkt stehen im Zusammenhang mit dem fortgesetzten Verkauf von BTC-Reserven durch den Grayscale-Fonds, der heute erneut fast 530 Millionen US-Dollar wertvolle Bitcoin auf Coinbase hinterlegt hat. Das US-Finanzministerium berichtete ĂŒber konstruktive GesprĂ€che in Peking. GesprĂ€che mit Vertretern des chinesischen Finanzsektors sollen fortgesetzt und regelmĂ€ĂŸig stattfinden. Quelle: xStation5 von XTB UND JETZT AUCH NOCH ZINSEN! Guthabenzinsen direkt auf dem Handelskonto.Â

