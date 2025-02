Die Anleger an der Wall Street handeln mit spürbarer Zurückhaltung, unbeeindruckt von der Veröffentlichung des FOMC-Protokolls. Der S&P 500 und der Nasdaq verzeichneten leichte Gewinne (+0,3 % bzw. +0,2 %), während der DJIA und der Russell 2000 weiterhin rote Zahlen schrieben (-0,32 % bzw. -0,53 %). Die Reaktion der Börse auf das jüngste Sitzungsprotokoll der Fed war positiv

Im Januar betonten Vertreter der Fed, dass Zinssenkungen verschoben werden müssten, bis sie ausreichend Vertrauen in einen anhaltenden Rückgang der Inflation hätten. Insgesamt kann das Protokoll als leicht aggressiv interpretiert werden, obwohl seit der Sitzung im Januar mehrere Faktoren aufgetreten sind, die einen gemäßigteren Ansatz begünstigen – darunter eine Deeskalation der Handelskriegsrisiken, ein Rückgang der Ölpreise und der schwächste US-Einzelhandelsumsatzbericht seit 2021.

Die europäischen Indizes verzeichneten einen deutlichen Rückgang, nachdem die Spannungen zwischen Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj eskalierten. Die wichtigsten Märkte verzeichneten starke Verluste: der deutsche DAX (-1,8 %), der französische CAC 40 (-1,17 %), der britische FTSE 100 (-0,62 %), der italienische FTSE MIB (-0,53 %), der spanische IBEX 35 (-1,63 %) und der Schweizer SMI (-0,74 %).

Isabel Schnabel von der EZB machte eine kämpferische Bemerkung und erklärte, sie sei „nicht sicher, ob die Geldpolitik in der Eurozone restriktiv bleibt“. Ihre Aussage senkte die Markterwartungen für Zinssenkungen im Jahr 2025 erheblich, sodass nur noch zwei statt drei vollständige Senkungen eingepreist sind. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im März liegt weiterhin bei 96 %.

Unterdessen sagte EU-Kommissar Maros Sefcovic, die Europäische Union werde gezwungen sein, auf die US-Zölle zu reagieren, betonte jedoch die Bereitschaft zum Dialog, insbesondere in Bezug auf die Regulierung der großen Technologieunternehmen.

Der US-Dollar setzt seine Aufwärtsbewegung fort, wobei der Dollar-Index ( USDIDX ) um 0,2 % gestiegen ist. USD/JPY ist um 0,25 % gesunken, da der japanische Yen wieder an Fahrt gewinnt. AUD/USD ist um 0,14 % gesunken und hat sich leicht erholt, nachdem die Nachricht von möglichen Handelsabkommen zwischen den USA und China die Befürchtungen eines Zollkriegs gemildert hat. EUR/USD ist um 0,3 % gesunken und verzeichnet damit die dritte Sitzung in Folge mit einem Rückgang gegenüber dem Dollar.

Erdgas ( NATGAS ) verzeichnete aufgrund der Prognosen für kaltes Wetter in den USA und des erwarteten höheren Heizbedarfs deutliche Zuwächse (+4 %). Die Rohölsorten Brent und WTI blieben während der Sitzung unverändert. Die neuesten Prognosemodelle von Maxar Technology zeigen, dass die Temperaturen in den zentralen und östlichen USA bis Anfang März aufgrund des arktischen Wetters kälter als erwartet sein werden

Bei den Agrarrohstoffen fielen die ICE- Baumwoll -Futures um fast 1,5 % auf 67 $ pro Kontrakt und führten damit die Verluste in diesem Sektor an. Mais gab einen großen Teil seiner Gewinne nach Vertragsverlängerungen wieder ab. Kaffee kontrakte verzeichneten leichte Gewinne.

Der Kryptowährungsmarkt versucht sich zu erholen, aber Bitcoin hat Schwierigkeiten, das Niveau von 96.000 $ zu halten. Trotzdem verzeichnen die meisten kleineren Kryptowährungen Gewinne von 2–6 %.

Gold verlor 0,3 % und lag bei fast 2.930 $ pro Unze. Silber fiel um über 0,5 %, während Palladium mit einem Rückgang von fast 1,8 % unter den Edelmetallen am stärksten betroffen war.

Die geopolitischen Spannungen nehmen zu, da Donald Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj kritisierte, mit dem Argument, die Ukraine solle Wahlen abhalten, und Selenskyj beschuldigte, für ein vom Weißen Haus vorgeschlagenes Friedensabkommen nicht die nötige öffentliche Unterstützung zu haben.

Die Aktien von Him's & Hers Health stiegen heute um fast 25 %, nachdem das Unternehmen die Übernahme von Trybe Labs angekündigt hatte, ein strategischer Schritt in Richtung KI-gestützter personalisierter Gesundheitsversorgung und Diagnostik. Die Aktien des Unternehmens sind seit Jahresbeginn um fast 200 % und im Jahresvergleich um erstaunliche 650 % gestiegen, was das starke Vertrauen der Anleger in seine langfristige Wachstumsstrategie widerspiegelt.

Die Aktien von Parsons (PSN.US) fielen um fast 11 %, obwohl das Unternehmen im vierten Quartal 2024 einen Rekordumsatz von 1,7 Milliarden US-Dollar (+16 % im Vergleich zum Vorjahr) verzeichnete. Zu den wichtigsten Gewinnkennzahlen gehört ein organisches Umsatzwachstum von 14 %, was acht Quartale in Folge mit zweistelligem Wachstum bedeutet. Der Nettogewinn stieg um 21 % auf 54 Millionen US-Dollar, während das bereinigte EBITDA um 14 % auf 147 Millionen US-Dollar stieg. Trotz solider Fundamentaldaten reagierten die Anleger negativ, was wahrscheinlich auf höher als erwartete Ausgaben oder eine schwächere Prognose zurückzuführen ist.

Star Bulk Carriers (SBLK.US), eines der größten US-amerikanischen Schüttgutfrachtunternehmen, stürzte um fast 10 % ab und näherte sich damit einem Mehrjahrestief. Der Ausverkauf folgte auf die Senkung des Kursziels für die Aktie durch Jefferies auf 21 US-Dollar, was auf wachsende Bedenken hinsichtlich der Aussichten für den Frachtmarkt hindeutet.

