Das war der Handelstag, 19.03.2025 : S&P 500 steigt um 1,7 %, da die Fed die Stimmung an der Wall Street antreibt

Die US-Aktienindizes machen die gestrigen Verluste wieder wett, was zum Teil auf eine leicht zurückhaltende Erklärung der Fed zurückzuführen ist. Der S&P 500 ist um 1,2 % gestiegen, während der Nasdaq um 1,5 % zulegte. Die Futures auf den CBOE Volatility Index (VIX) sind heute um fast 6 % gefallen.

Die Federal Reserve hat die Zinssätze wie erwartet unverändert gelassen, aber ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr deutlich von 2,1 % auf 1,7 % gesenkt. Die Fed hat auch ihre prognostizierte Arbeitslosenquote auf 4,4 % angehoben, während die Inflationsprognosen nach oben korrigiert wurden, obwohl das Ziel von 2 % voraussichtlich immer noch bis 2027 erreicht wird.

Die Fed hat zwar ihre Prognosen für Zinssenkungen in diesem Jahr nicht geändert und rechnet weiterhin mit zwei Senkungen, wies aber auch auf erhebliche Unsicherheiten in Bezug auf die Zukunft hin.

Die Fed wird das Tempo der Bilanzreduzierung ab April verlangsamen und den monatlichen Abfluss von Staatsanleihen von 25 Milliarden US-Dollar auf 5 Milliarden US-Dollar reduzieren, während das Tempo der MBS-Reduzierung bei 35 Milliarden US-Dollar pro Monat beibehalten wird.

Die Entscheidung wurde als leicht zurückhaltend aufgenommen, obwohl sich an den Erwartungen an Zinssenkungen nichts geändert hat. Das Währungspaar EUR/USD kletterte wieder über 1,0900. Allerdings versuchte Powell, die gemäßigte Interpretation zu neutralisieren, indem er betonte, dass die Inflationsunsicherheiten weiterhin eine Herausforderung darstellen.

Gold stieg auf historische Höchststände und näherte sich 3.050 $ pro Unze. Während Powells Äußerungen eher aggressiv waren als die Erklärung der Fed, räumte er ein, dass sich die Stimmung in den Umfragen in den letzten Wochen stark verschlechtert hat und die wirtschaftlichen Risiken gestiegen sind.

Die VPI-Inflation in der Eurozone für Februar wurde von 2,4 % auf 2,3 % im Jahresvergleich nach unten korrigiert, wobei die Inflation im Januar bei 2,5 % lag. Auf dem europäischen Aktienmarkt schnitten die Rüstungsaktien unterdurchschnittlich ab, wobei Rheinmetall (RHM.DE) um fast 5 % einbrach.

Die Bank of Japan ließ die Zinssätze unverändert, schwächte jedoch ihre Rhetorik als Reaktion auf handelsbezogene Unsicherheiten ab. Gouverneur Kazuo Ueda deutete an, dass es keine Eile für weitere Zinserhöhungen gibt, wobei Juni oder Juli als mögliche Termine für den nächsten Schritt angesehen werden. Während der Yen zunächst schwächer wurde, erholte er sich bis zum Ende des Tages gegenüber dem Dollar.

Die US-Rohöllagerbestände stiegen um 1,74 Millionen Barrel und übertrafen damit die erwarteten 1,0 Millionen Barrel, lagen jedoch unter dem von API gemeldeten Anstieg um 4,6 Millionen Barrel. Die Rohölpreise stiegen an diesem Tag um 0,5 %. Auch die Erdgaspreise stiegen, unterstützt durch die fortlaufende Vertragsaktivität und Prognosen über kältere Temperaturen in wichtigen Heizungsregionen.

Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky würdigte die positiven Entwicklungen in Bezug auf Vereinbarungen zur Beendigung von Angriffen auf kritische Energieinfrastrukturen, äußerte sich jedoch skeptisch über die Aussichten auf einen dauerhaften Waffenstillstand. Zelensky warnte, dass Russland die Verhandlungsphase nutze, um Offensiven auf wichtigen Frontpositionen vorzubereiten und die Logistik und Lieferketten zu stärken. Die Kommentare Washingtons zu den Gesprächen mit Zelensky waren zurückhaltend, während Donald Trump die Kommunikation zwischen den USA und der Ukraine als konstruktiv und hoffnungsvoll bezeichnete.

Die US-Aktienmärkte sind heute im Großen und Ganzen höher, mit Ausnahme des Pharma- und Biotechnologiesektors. Technologieaktien schneiden besser ab: Nvidia (NVDA.US) legte um über 3 % zu und Alphabet (GOOGL.US) gewann nach dem gestrigen Ausverkauf 2,5 %. Boeing (BA.US) stieg um fast 8 % und führte den Verteidigungssektor an, nachdem der Finanzvorstand des Unternehmens erklärte, dass sich der Cash-Burn in diesem Jahr deutlich verbessert habe und die Reduzierung auf mehrere hundert Millionen Dollar geschätzt werde.

