Das war der Handelstag, 19.05.2025: Märkte stabilisieren sich nach Herabstufung der USA durch Moody's

Der S&P 500 fiel um 1 %, nachdem er sich von einem frühen Rückgang von über 2 % erholt hatte, während der Nasdaq 100 um 1,5 % nachgab und der Dow Jones Industrial Average um 0,7 % schloss, da die Anleger die Herabstufung der US-Kreditwürdigkeit durch Moody's verdauten. S&P 500 Chart Daily (D1) Der US-Frühindikatorindex fiel im April um 1,0 % und lag damit unter den Erwartungen von 0,9 %, was den größten monatlichen Rückgang seit März 2023 darstellt.

Der Präsident der Federal Reserve Bank von Atlanta, Raphael Bostic, signalisierte nur eine mögliche Zinssenkung im Jahr 2025 und äußerte sich besorgt darüber, dass die Inflation nicht so schnell wie erwartet in Richtung des Ziels der Fed zurückgeht, und verwies auf die Unsicherheit über die Auswirkungen der Zölle.

JPMorgan-CEO Jamie Dimon warnte, dass eine Rezession trotz der jüngsten Senkung der Rezessionswahrscheinlichkeit durch die Ökonomen der Bank auf unter 50 % weiterhin möglich sei, und verwies dabei auf das hohe Defizit des Landes, steigende langfristige Zinsen und Inflationssorgen.

Wall-Street-Strategen wiesen die Herabstufung durch Moody's weitgehend zurück. Thomas Lee von Fundstrat bezeichnete sie als „Nicht-Ereignis“, und Michael Wilson von Morgan Stanley empfahl Anlegern, bei einer daraus resultierenden Schwäche „die Kurse zu kaufen“.

Jensen Huang, CEO von Nvidia , gab in einem Interview auf der Computex-Messe in Taipeh bekannt, dass das US-Verbot für seine H20-Chips für China Kosten in Höhe von 15 Milliarden US-Dollar verursachen werde, was er als „enorm kostspielig“ und „sehr schmerzhaft“ bezeichnete.

Microsoft stellte auf seiner jährlichen Build-Konferenz seine Vision eines „offenen agentenbasierten Webs“ vor und prognostizierte, dass Unternehmen bis 2028 1,3 Milliarden KI-Agenten einsetzen werden. Außerdem stellte das Unternehmen verschiedene Tools vor, darunter das Microsoft 365 Agents Toolkit.

Die Tesla -Aktie fiel um 3 %, nachdem der chinesische Technologieriese Xiaomi angekündigt hatte, am Donnerstag, dem 22. Mai, sein Model Y-Konkurrenzmodell, den Crossover-EV YU7, vorzustellen.

Netflix wurde von JPMorgan trotz eines höheren Kursziels von „Übergewichten“ auf „Neutral“ herabgestuft. Analyst Doug Anmuth begründete dies mit der hohen Bewertung der Aktie nach einem Kursanstieg von 30 % seit Jahresbeginn.

Gina Boswell, CEO von Bath & Body Works, trat zurück und wurde sofort durch den ehemaligen Nike-Manager Daniel Heaf ersetzt, nachdem der Einzelhändler vorläufige Ergebnisse für das erste Quartal am oberen Ende der Prognose bekannt gegeben hatte.

Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen stieg um 2 Basispunkte auf 4,50 %, wobei die Rendite 30-jähriger Anleihen angesichts wachsender Sorgen über die explodierende Schuldenlast der USA kurzzeitig über 5 % kletterte.

De r Dollar-Index fiel um 0,6 %, während der Euro um 0,8 % auf 1,1253 USD stieg und der japanische Yen gegenüber dem Dollar um 0,5 % auf 144,93 zulegte.

Bitcoin wurde über 104.000 USD gehandelt, nachdem er die wichtige Marke von 100.000 USD gehalten hatte, und stieg um 0,4 % auf 104.504 USD, während Ether um 2,5 % auf 2.453 USD zulegte.

Die Zinsen für 30-jährige Hypotheken stiegen von 6,76 % in der vergangenen Woche auf 6,81 %, blieben jedoch weiterhin unter dem Vorjahreswert von 7,02 %.

