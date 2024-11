Wall Street Index-Futures verlieren zwischen 0,5 % und 1 %. Der VIX-Volatilitätsindex steigt um 5 %, als Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach Absicherung gegen einen möglichen Anstieg der Volatilität nach der US-Sitzung (Nvidia-Ergebnisse).

USDIDX-Dollar-Index-Futures werden mit einem Plus von 0,5 % gehandelt, wobei die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen heute um 3 Basispunkte auf 4,41 % steigen; EURUSD verliert mehr als 0,5 % auf 1,054

Die Fed-Vertreterin Michelle Bowman gab an, dass die Fed bei der Lockerung der Geldpolitik vorsichtiger sein sollte, da die Auswirkungen der Inflationsbekämpfung langsam nachlassen, während das Ziel noch nicht erreicht ist, und der neutrale Zinssatz in der US-Wirtschaft nun wahrscheinlich viel höher sein wird als die einst erwarteten 2 %

Auch die Kommentare von Lisa Cook von der Fed deuteten auf Vorsicht hin, da sie deutlich machte, dass weitere Zinssenkungen nur dann gerechtfertigt wären, wenn das Basisszenario (weiterer Rückgang der Inflation) eintritt

Wir sehen einen deutlichen Rückgang bei den Halbleiteraktien. Die Analysten von Susquehanna stuften Qualcomm von zuvor 230 $ auf 210 $ herab und wiesen auf die Enttäuschung über die jüngste Pressekonferenz des Unternehmens hin

Die Aktien von Eli Lilly legten (zusammen mit Novo Nordisk) um 3 % zu, nachdem das WSJ über die Aktivitäten der Vertriebsmitarbeiter des Unternehmens berichtet hatte, die privaten Unternehmen und US-Gewerkschaften die Vorteile einer Subventionierung des GLP-1-Adipositas-Medikaments für Mitarbeiter vorstellen

Henry Hub-Erdgasverträge (NATGAS) gewinnen heute 8 %, unterstützt durch eine Änderung der US-Wettervorhersagen für Ende November/Anfang Dezember; die NOAA-Prognose deutet auf viel niedrigere Temperaturen als erwartet hin

Öl wird mit einem Minus von 0,5 % gehandelt, wobei die heutigen EIA-Daten auf einen höher als erwarteten Anstieg der US-Lagerbestände hindeuten.

Rohölbestände: 0,545 Millionen Barrel (erwartet: -0,085 Millionen Barrel; zuvor: 2,089 Millionen Barrel) Benzinbestände: 2,054 Millionen Barrel (erwartet: +0,75 Millionen Barrel; zuvor: -4,407 Millionen Barrel) Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Destillatbestände: -0,114 Millionen brk (erwartet: +0,4 Millionen brk; zuvor: -1,394 Millionen brk)

Gold gewinnt fast 0,7 % als Reaktion auf die zunehmenden politischen Spannungen und Risiken für die Weltwirtschaft, die durch die Zollpolitik der USA beeinträchtigt werden könnte.

Andererseits sind die Meinungen zu diesem Thema geteilt. Solomon, CEO von Goldman Sachs, gab an, dass Trumps Vorschläge eher das Wirtschaftswachstum ankurbeln werden. Silber hingegen wird billiger gehandelt, und auch Palladium und Platin verlieren an Boden.

Bitcoin korrigiert Gewinne, nachdem es 95.500 US-Dollar erreicht hat, und liegt derzeit bei 94.000 US-Dollar; Microstrategy-Aktien werden mit einem Plus von 13 % gehandelt, und die Volumendaten zeigen ein Rekordinteresse an der Aktie, wobei sich das Handelsvolumen in den letzten Tagen dem von Microsoft und Nvidia nähert. Laut noch unbestätigten Medienberichten erwägt Trumps Team die Schaffung der ersten Position im Weißen Haus, die sich mit Kryptowährungen befasst. Source: xStation5

