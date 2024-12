Das war der Handelstag, 20.12.24: US-Aktien mt scharfen Aufschlägen im Rahmen einer FED-Squeeze 📈

US-Aktien verzeichnen zum Ende der Woche einen Anstieg, nachdem die von der Fed bevorzugte Messgröße der PCE-Inflation auf einen geringeren als befürchteten VPI-Druck in den USA hindeutete. Der Nasdaq 100 liegt zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels fast 1,5 % im Plus. Ähnliche Renditen sind auch beim S&P500 zu verzeichnen. Der Russell 2000-Index, der kleinere Unternehmen zusammenfasst, verzeichnet ebenfalls einen Anstieg von fast 1,2 %. Die europäischen Indizes beenden die Woche in einem pessimistischen Umfeld. Alle wichtigen Märkte auf dem alten Kontinent beendeten die Sitzung mit Verlusten. Der deutsche DAX fiel um 0,4 %, der französische CAC40 verlor 0,3 %, der britische FTSE 100 verlor 0,3 % und der Schweizer SMI verlor 0,3 %. Der STOXX Europe 600 verlor heute fast 0,9 %. Die Aktien von Novo Nordisk mussten heute einen starken Abschlag hinnehmen. Der dänische Arzneimittelhersteller gab enttäuschende Testergebnisse für ein neues experimentelles Medikament gegen Fettleibigkeit bekannt, die niedriger ausfielen als die früheren Prognosen des Unternehmens. Infolgedessen ist die Aktie um mehr als 20 % eingebrochen, und der aktuelle Kurs liegt auf dem niedrigsten Stand seit Juli 2023. Die Nike-Aktien machten die heutigen Verluste wieder wett, die durch die Ergebnisse des Unternehmens für das 2. Quartal 2024/25 verursacht wurden, wobei CEO Elliott Hill warnte, dass die Sanierungsbemühungen des Unternehmens die Ergebnisse kurzfristig beeinträchtigen könnten. Die PCE-Daten lagen leicht unter den Erwartungen. Das reichte jedoch aus, um eine breite Erholung an den Aktien- und Kryptowährungsmärkten zu beobachten. Nach der stark falkenfreundlichen Fed am Mittwoch sind die niedrigeren PCE-Daten eine Art Erleichterung und lassen die Anleger hoffen, dass der Inflationsdruck nicht so stark sein wird. Die Kern-PCE-Inflation lag bei 2,8 % im Jahresvergleich gegenüber den erwarteten 2,9 % im Jahresvergleich und dem vorherigen Wert von 2,8 % im Jahresvergleich. Die niedrigeren PCE-Daten haben die Aufwärtsdynamik des Dollars, die nach der Entscheidung der Fed eingesetzt hatte, heute zum Stillstand gebracht. Das Währungspaar EURUSD kehrte über 1,0440 zurück, und der Dollar selbst ist nun die G10-Währung mit der schlechtesten Performance. Die Rückgänge des US-Dollars begünstigen heute Edelmetalle. Gold legt derzeit um 1,2 % zu, während Silber im Tagesverlauf um mehr als 2 % zulegt. Erdgasverträge gewinnen fast 5 %, nachdem die neuesten Wettervorhersagen auf eine kühle Mitte Januar nächsten Jahres hindeuten. Der Kryptomarkt verzeichnet nach den Rückgängen heute Morgen, die Bitcoin unter die 93.000-Dollar-Marke gedrückt haben, eine Erholung. Heute ist die beliebte Kryptowährung jedoch wieder über 96.000 Dollar gestiegen, was zum großen Teil auf die optimistische Stimmung an der Wall Street zurückzuführen ist. 2024 KENNT EINEN SIEGER! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.