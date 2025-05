Das war der Handelstag, 21.05.2025: Wall Street und Bitcoin geben Gewinne nach US-Staatsanleiheauktion wieder ab

Die US-Indizes gaben am späten Handelstag deutlich nach, nachdem die schwache Nachfrage bei US-Anleiheauktionen die Zuversicht der Anleger in die Weltwirtschaft erschütterte.

Der Verkauf von 20-jährigen US-Staatsanleihen deutete auf eine schwache Nachfrage hin und wird die Kurse von US-Staatsanleihen auf neue Jahrestiefststände drücken.

Gleichzeitig stieg die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen um 10 Basispunkte auf 4,582 %, während die Rendite 30-jähriger Anleihen um 10,5 Basispunkte auf 5,073 % stieg.

Der Nasdaq verliert derzeit 0,94 %, während der S&P 500 um 1,1 % und der Russell 2000 um 2,2 % nachgeben.

Der US-Dollar, repräsentiert durch den USDIDX , verliert heute 0,5 %. Erneut wird die Stimmung durch die Lage der US-Staatsfinanzen belastet. Ein steigendes Haushaltsdefizit und eine kürzlich erfolgte Herabstufung der Kreditwürdigkeit untergraben das Vertrauen in den Dollar als globale Reservewährung.

Die zunehmende Unsicherheit ist gut für Edelmetalle, die heute erneut zulegen. Der Goldpreis ist heute um 0,7 % gestiegen. Gleichzeitig legt der VIX -Angstindex (Volatilitätsindex) um 5,1 % zu.

Bitcoin erreichte heute ein Allzeithoch, überschritt 109.000 US-Dollar und erreichte fast 100.000 US-Dollar, angetrieben von einer Welle des Optimismus im Zusammenhang mit den Fortschritten bei der Gesetzgebung zu Stablecoins in den Vereinigten Staaten und der Änderung der Haltung der neuen Regierung von Präsident Donald Trump gegenüber dem Kryptowährungsmarkt. Diese Bewegungen sind jedoch inzwischen vollständig zunichte gemacht worden, und die Kryptowährung liegt wieder bei rund 106.000 US-Dollar.

Der deutsche Bundesrat Friedrich Merz hat die Abschaffung aller Zölle zwischen den USA und der EU gefordert und plant, Präsident Trump bei seinem bevorstehenden Besuch davon zu überzeugen, ein Abkommen zu schließen. Die EU bereitet einen überarbeiteten Handelsvorschlag für die USA vor, der schrittweise Zollsenkungen für nicht sensible Güter und eine Zusammenarbeit in Bereichen wie Energie, KI und digitale Konnektivität vorsieht.

