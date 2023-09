Die wichtigsten Ereignisse des Handelstages Tops & Flops and den Börsen

Die Post-FOMC-Risikoaversion drückt weiterhin auf Risikoanlagen wie Aktien. An den Aktienmärkten rund um den Globus waren heute Rückgänge zu beobachten Die Indizes an der Wall Street geben nach - S&P 500 und Russell 2000 fallen um 0,9%, Nasdaq handelt 1% niedriger und Dow Jones verliert 0,4% Die europäischen Börsenindizes notierten heute niedriger - der DAX fiel um 1,3%, der britische FTSE 100 um 0,7%, der französische CAC40 um 1,6% und der niederländische AEX um 0,9%. Das GBP gab weiter nach, nachdem die Bank of England die Zinssätze unerwartet unverändert bei 5,25% belassen hatte. Der Markt erwartete eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte. 5 von 9 MPC-Mitgliedern sprachen sich für einen solchen Schritt aus, darunter BoE-Gouverneur Bailey Der CHF fiel, nachdem die Schweizerische Nationalbank die Zinsen unverändert bei 1,75% beließ. Der Markt hatte eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf 2,00% erwartet. Die türkische Zentralbank (CBRT) erhöhte den Zinssatz um 500 Basispunkte und steigerte den einwöchigen Reposatz von 25,00 auf 30,00%. Die Riksbank erhöhte den Leitzins um 25 Basispunkte auf 4,00% und damit auf den höchsten Stand seit Ende 2008. Die Entscheidung entsprach den Erwartungen des Marktes. Die Norges Bank erhöhte den Leitzins um 25 Basispunkte auf 4,25% und damit auf den höchsten Stand seit November 2008. Die Entscheidung entsprach den Erwartungen des Marktes Nach Ansicht von EZB-Kazaks sprechen die derzeitigen Aussichten nicht für eine Zinssenkung bis Mitte 2024 Makhlouf von der EZB sagte, dass eine Zinssenkung vor März 2024 unwahrscheinlich sei Stournaras von der EZB sagte, dass seiner Meinung nach die Zinssätze ihren Höhepunkt erreicht haben und der nächste Schritt der EZB wahrscheinlich eine Zinssenkung sein wird Knot der EZB sagte, er sei mit dem derzeitigen Stand der Politik zufrieden NATGAS gab nach, nachdem der EIA-Bericht einen etwas geringer als erwartet ausgefallenen Aufbau der US-Erdgasvorräte von 64 Mrd. Fass (erwartet: 65 Mrd. Fass) zeigte US-Verkaufszahlen für bestehende Häuser im August bei 4,04 Millionen (erwartet: 4,10 Millionen) Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA lag bei 201k (erwartet: 225k) JPY und NZD entwickeln sich am besten, während CHF und GBP am meisten zurückbleiben Bei EURUSD bildet sich im Tageschart ein potenziell zinsbullisches Candlestick-Muster heraus. Sollte es den Bullen jedoch nicht gelingen, die Kontrolle über den Markt zu übernehmen und das Paar unter die Unterstützung von 1,0630 fallen, könnte sich der Rückgang in Richtung 1,0530 verstärken. Quelle: xStation5 von XTB

