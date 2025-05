Das war der Handelstag, 22.05.2025: Märkte zeigen trotz Anleiheproblemen erste Anzeichen einer Erholung

Der S&P 500 blieb nahezu unverändert, während der Nasdaq 100 um 0,4 % zulegte und der Dow Jones Industrial Average unverändert blieb, da Technologieaktien eine moderate Erholung von den Abverkäufen am Mittwoch anführten, die die Märkte aufgrund der Turbulenzen am Anleihemarkt einbrechen ließen.

Die Bond Vigilantes setzten die globalen Anleihemärkte weiter unter Druck, da die Republikaner im Repräsentantenhaus Trumps Steuerreform mit einer Stimme Mehrheit verabschiedeten. Die Gesetzgebung dürfte das Defizit in den nächsten zehn Jahren um 3,8 Billionen US-Dollar erhöhen.

Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen gingen nach dem Anstieg am Mittwoch um 4 Basispunkte auf 4,56 % zurück, während die Renditen 30-jähriger Anleihen mit 5,09 % weiterhin hoch blieben, da die Anleger angesichts der steigenden Schuldenlast der Regierungen höhere Renditen für Kredite verlangten.

Finanzminister Scott Bessent räumte ein, dass der Schuldenkurs der USA „nicht tragbar“ sei, und warnte vor einer möglichen „Rebellion“ der Investoren an einem unbekannten Wendepunkt, da die Schuldenquote derzeit bei rund 100 % liegt und die jährlichen Zinszahlungen mit 880 Milliarden Dollar den Verteidigungshaushalt übersteigen.

Bitcoin stieg auf ein neues Allzeithoch von über 111.000 USD und legte um 2,7 % auf 111.256 USD zu, da Investoren angesichts der fiskalischen Sorgen und der „Sell America“-Rhetorik nach der Herabstufung der Kreditwürdigkeit durch Moody's nach Alternativen zu traditionellen US-Anlagen suchten.

Die US-Konjunktur verbesserte sich, da die Handelsängste nachließen, obwohl die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf den niedrigsten Stand seit vier Wochen sanken, während die Verkäufe bestehender Häuser unerwartet auf den niedrigsten Stand seit sieben Monaten fielen.

Snowflake stieg um 10 %, nachdem das Unternehmen seinen ersten Quartalsumsatz von 1 Milliarde US-Dollar bekannt gegeben und eine starke Prognose über den Erwartungen der Wall Street abgegeben hatte, was die anhaltenden Ausgaben für Unternehmenssoftware trotz der wirtschaftlichen Unsicherheit belegt.

Target brach um 4 % ein, nachdem das Unternehmen seine Jahresumsatzprognosen gesenkt hatte und nun einen Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Bereich erwartet, was mit dem Rückgang der Konsumausgaben und den negativen Reaktionen auf die Änderungen der DEI-Richtlinien im Januar begründet wurde.

Ralph Lauren legte um 2 % zu, obwohl das Unternehmen ein verhaltenes Wachstum prognostizierte und Preiserhöhungen in Betracht zieht, um die Auswirkungen der Zölle auszugleichen, da das Unternehmen 96 % seiner Produkte aus dem Ausland bezieht, davon 12 % aus China.

Das Justizministerium leitete eine kartellrechtliche Untersuchung der KI-Partnerschaftsvereinbarungen von Google ein, während UnitedHealth und Humana aufgrund der Pläne der Trump-Regierung für erweiterte Medicare-Prüfungen privater Krankenversicherungen nachgaben.

Nike kündigte seine Rückkehr auf die Amazon-Plattform nach einem Ausstieg im Jahr 2019 im Rahmen seiner Wachstumsbemühungen an, während AT&T sich bereit erklärte, das Verbraucher-Glasfasergeschäft von Lumen für 5,75 Milliarden Dollar zu übernehmen, um seine Breitbandabdeckung auszubauen.

Die Ölpreise fielen um über 1,5 % aufgrund von Berichten über mögliche Produktionssteigerungen der OPEC+ im Juli. Der WTI fiel auf 60,84 USD und Brent auf 63,98 USD, da das Kartell eine Erhöhung der Fördermenge in Erwägung zieht.

Die PMI-Daten aus Europa fielen gemischt aus. Frankreich meldete einen Wert im Rahmen der Erwartungen, wobei alle Indikatoren unter der wichtigen 50-Punkte-Marke blieben. In Deutschland überraschte der zusammengesetzte PMI mit einem unerwarteten Rückgang auf 48,6 Punkte (gegenüber der Prognose von 50,4 Punkten).

Die IFO-Konjunkturstimmungsdaten für Deutschland zeigten eine leichte Verbesserung gegenüber dem Vormonat.

Der Lageindex stieg wie erwartet auf 87,5 Punkte (von zuvor 86,9), die Erwartungen stiegen auf 88,9 Punkte (von 87,4) und der Index der aktuellen Lage sank nur leicht um 0,3 Punkte auf 86,1.

Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA entsprachen mit 227.000 den Erwartungen und blieben damit gegenüber der Vorwoche nahezu unverändert.

Die PMI-Indizes in den USA deuteten sowohl im Dienstleistungssektor (52,3 gegenüber 50,6 im April) als auch im verarbeitenden Gewerbe (52,3 gegenüber 50,2) auf eine Belebung hin. Dieser Wert bleibt überraschend stark, insbesondere angesichts der Bedenken hinsichtlich der langfristigen Auswirkungen der Handelszölle auf die US-Wirtschaft.

