Die Indizes an der Wall Street schwankten heute während des Kassageschäfts. Die wichtigsten US-Benchmarks begannen die Sitzung schwächer, legten später zu, gaben aber einen großen Teil dieser Gewinne wieder ab.

Der S&P 500 notiert 0,1% höher, der Nasdaq gewinnt 0,6%, der Dow Jones verliert 0,1% und der Russell 2000 liegt bei Redaktionsschluss 0,8% im Minus.

Der Fed-Vorsitzende Powell wiederholte heute bei seiner Anhörung vor dem Ausschuss des US-Senats, dass zwei weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr angemessen wären. Powell sagte auch, dass die Fed keine Zinssenkungen in nächster Zeit erwarte.

Aktien von US-Banken gerieten unter Druck, nachdem der Fed-Vorsitzende Powell erkl√§rt hatte, dass die Regulierungsbeh√∂rden nach den j√ľngsten Turbulenzen im Bankensektor eine Erh√∂hung der Eigenkapitalanforderungen in Betracht ziehen.

Der USD legte in der zweiten Tageshälfte zu und setzte die Edelmetalle unter Druck. Gold wird rund 1 % niedriger gehandelt und fällt auf ein Niveau, das seit Mitte März 2023 nicht mehr erreicht wurde.

Die europäischen Aktienindizes wurden heute niedriger gehandelt. Der deutsche DAX fiel um 0,2%, der französische CAC40 und der britische FTSE 100 handelten rund 0,8% niedriger, während der niederländische AEX unverändert schloss.

Die Bank of England √ľberraschte mit einer Anhebung des Leitzinses um 50 Basispunkte auf 5,00% - den h√∂chsten Stand seit September 2008 (erwartet wurden¬†4,75%). Das GBP legte in einer Kurzschlussreaktion zu, gab diese Gewinne jedoch sp√§ter wieder vollst√§ndig ab.

Morgan Stanley und Goldman Sachs gehen nun davon aus, dass die Bank of England den Leitzins auf ihrer August-Sitzung um 50 Basispunkte anheben wird.

Die t√ľrkische Zentralbank erh√∂hte den 1-Wochen-Repo-Satz um 650 Basispunkte von 8,50 auf 15,00%. Der Umfang der Anhebung war zwar gewaltig, lag aber weit unter den vom Markt erwarteten 1250 Basispunkten (21,00%).

Die T√ľrkische Lira TRY st√ľrzte auf ein neues Allzeittief gegen√ľber USD und EUR. USDTRY wird im Tagesverlauf √ľber 4% h√∂her gehandelt.

Die Schweizerische Nationalbank erh√∂hte den Leitzins um 25 Basispunkte und entsprach damit den Markterwartungen. Die SNB revidierte die Inflationsprognosen nach unten, was einen R√ľckschlag am CHF-Markt ausl√∂ste. Die SNB sagte jedoch auch, dass sie weitere Zinserh√∂hungen nicht ausschlie√üe.

Die Norges Bank √ľberraschte mit einer √ľber den Erwartungen liegenden Zinserh√∂hung, indem sie den Leitzins um 50 Basispunkte auf 3,75% (erw. 3,50%) anhob. Die Norges Bank korrigierte die Inflationsprognosen nach oben und deutete an, dass weitere Zinserh√∂hungen bevorstehen. Die NOK legte nach der Entscheidung zu.

Die Zahl der Antr√§ge auf Arbeitslosenunterst√ľtzung in den USA lag bei 264.000¬†und damit leicht √ľber der Marktsch√§tzung von 260.000. Die Daten f√ľr die Vorwoche wurden von 262.000 auf 264.000¬†nach oben korrigiert.

Natgas / Erdgas fiel, nachdem ein EIA-Bericht einen Anstieg der US-Erdgasvorr√§te um 95 Milliarden Kubikfu√ü zeigte. Der Anstieg war gr√∂√üer als die erwarteten 90 Mrd. Kubikfu√ü und lag √ľber dem 5-Jahres-Durchschnitt f√ľr diesen Zeitraum.

Der DOE-Bericht zeigte einen unerwartet starken R√ľckgang der US-√Ėlvorr√§te um 3,83 Mio. Barrel (erw. -0,4 mb) und einen geringen Anstieg der Benzin- und Destillatvorr√§te.

Der √Ėlpreis reagierte zun√§chst verhalten auf den DOE-Bericht, verst√§rkte aber sp√§ter seine t√§glichen Abschl√§ge. Brent und WTI werden im Tagesverlauf um √ľber 3% niedriger gehandelt.

GOLD fiel angesichts der aggressiven Haltung der Zentralbanken auf den niedrigsten Stand seit Mitte M√§rz. GOLD brach heute unter die untere Grenze der Overbalance-Struktur, und gem√§√ü der Overbalance-Methodik kam es zu einer r√ľckl√§ufigen Trendumkehr.¬†Quelle:¬†xStation5¬†von XTB

 

