Das war der Handelstag, 22.07.2025: Dollar-Verkaufswelle setzt sich fort, da Anleger in sichere Anlagen flüchten

An der Wall Street herrscht heute eine gemischte Stimmung, da der Technologiesektor vor der Veröffentlichung wichtiger Gewinnzahlen großer Tech-Unternehmen unter Druck steht. Obwohl einige der Eröffnungsverluste wieder aufgeholt werden konnten, verliert der Nasdaq weiterhin 0,5 % und der S&P 500 gibt um 0,05 % nach. Im Gegensatz dazu legt der Dow Jones um 0,2 % zu und der Russell 2000 gewinnt 0,4 %.

Donald Trump kritisierte erneut den Fed-Vorsitzenden Jerome Powell, deutete jedoch nicht an, ihn abzuberufen. „Er wird sowieso bald weg sein“, sagte der US-Präsident und fügte hinzu, dass die Zinsen bei 1 % liegen sollten, und warf Powell vor, sie „wahrscheinlich aus politischen Gründen“ hoch zu halten.

US-Finanzminister Scott Bessent sagte, die Gespräche mit China befänden sich auf „einer ganz neuen Ebene“ und könnten möglicherweise bis zum 12. August verlängert werden. Trump behauptete außerdem: „Wir kommen mit China gut zurecht“, was darauf hindeutet, dass sich die Spannungen aus dem Handelskrieg vom April entspannt haben. Unabhängig davon senkte Trump die Zölle auf Waren aus den Philippinen von 20 % auf 19 %.

Coca-Cola (KO.US) veröffentlichte Ergebnisse für das zweite Quartal, die trotz regulatorischen Drucks und einer schwächeren US-Verbrauchernachfrage eine Widerstandsfähigkeit zeigten. Der Gewinn pro Aktie lag leicht über den Erwartungen, aber der Umsatz blieb aufgrund der schwächeren globalen Nachfrage hinter den Erwartungen zurück. Die Aktien sind um etwa 1 % gefallen.

Die Aktien von Philip Morris (PM.US) sind um 7,3 % gefallen, nachdem das organische Umsatzwachstum im zweiten Quartal hinter den Prognosen zurückblieb und die ZYN-Verkaufszahlen in den USA die Anleger enttäuschten.

An den europäischen Märkten dominierten Verluste. Der deutsche DAX fiel um 1,09 %, der französische CAC40 um 0,69 %, während der italienische FTSE MIB und der spanische IBEX 35 unverändert blieben. Der britische FTSE 100 schloss mit einem leichten Plus von 0,12 %.

Zucker verzeichnete weitere Verluste von 1 %, nachdem Berichte bekannt wurden, dass Indien aufgrund von Prognosen für eine gute Ernte aufgrund größerer Anbauflächen und guter Niederschläge die Exporte in der Saison 2025/26 (die im Oktober beginnt) wieder aufnehmen könnte.

Auch Energie-Rohstoffe gaben nach. Brent -Rohöl verlor 0,7 %, WTI gab um 0,8 % nach und Erdgas ( NATGAS ) fiel um 2,3 %.

Gold stieg um 0,9 % und erreichte den höchsten Stand seit Mitte Juni, da die Märkte auf die wachsenden Sorgen über die von Präsident Trump angekündigten neuen Zölle reagieren, die am 1. August in Kraft treten sollen.

Devisen : Der Dollar setzte seinen Rückgang fort ( USDIDX : -0,5 %), da Geld in sichere Häfen wie den Schweizer Franken ( USDCHF : -0,6 %), den japanischen Yen ( USDJPY : -0,5 %) und den Euro ( EURUSD : +0,5 % auf 1,174) floss. Selbst die Währungen der Antipoden ( AUDUSD : +0,45 %, NZDUSD : +0,55 %) erholten sich nach anfänglichen Verlusten.

Die Risikoaversion hat auch die Kryptowährungen getroffen, wenn auch mit einigen Ausnahmen. Bitcoin, Solana und Litecoin legten um fast 1,5 % zu, während Ethereum um 2 % nachgab. Kleinere Token verzeichneten durchschnittliche Verluste von rund 3 %.

