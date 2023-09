Die wichtigsten Ereignisse des Handelstages Tops & Flops and den Börsen

Aktien,¬†Indizes¬†&¬†Rohstoffe des Tages Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen An der Wall Street beobachten wir eine leichte Erholung der Indizes nach zwei Tagen mit st√§rkeren R√ľckg√§ngen. Der SP500 (US500)¬†notiert leicht im Plus, w√§hrend der Nasdaq 100 (US100) um 0,50% zulegt. Die PMI-Werte aus den USA waren uneinheitlich, wobei der PMI f√ľr das verarbeitende Gewerbe eine leichte Erholung erfuhr und √ľber den Erwartungen lag: PMI-Index f√ľr Dienstleistungen: 50,2 Prognose: 50,7 Zuvor: 50.5

PMI-Index f√ľr das verarbeitende Gewerbe: 48,9 Prognose: 48,2 Zuvor: 47.9

S&P Composite PMI Index: 50,1 Prognose: 50,4 Zuvor: 50. Heute wurden auch die PMI-Daten f√ľr die EU-L√§nder ver√∂ffentlicht. Der Markt erhielt zun√§chst schlechte Daten aus Frankreich, gefolgt von besseren Zahlen aus Deutschland, die allerdings immer noch auf eine Rezession hindeuten. Deutschland: PMI f√ľr das verarbeitende Gewerbe: 39,8 (erwartet: 39,5; zuvor: 39,1)

PMI f√ľr Dienstleistungen: 49,8 (erwartet: 47,1; zuvor: 47,3) Frankreich: PMI f√ľr das verarbeitende Gewerbe: 43,6 (erwartet: 46,1; zuvor: 46,0)

PMI f√ľr Dienstleistungen: 43,9 (erwartet: 46,0; zuvor: 46,0) EURUSD konnte einen Teil seiner zuvor erzielten Gewinne wieder aufgeben, und die Dollar-Index-Futures (USDIDX) notieren niedriger. Der Dollar gibt nach seinen j√ľngsten kr√§ftigen Zuw√§chsen wieder leicht nach. Die Anleger beginnen langsam, die Aussicht auf eine l√§ngere Beibehaltung h√∂herer Zinss√§tze als zuvor eingepreist zu akzeptieren. Diese Haltung wurde heute von Susan Collins, Leiterin der Philadelphia Fed, und Michelle Bowman best√§tigt, die betonten, dass der erwartete langsame R√ľckgang der Inflation (inmitten einer starken Wirtschaft) eine robustere Straffung der Politik erfordern k√∂nnte. Die Bank of Japan bel√§sst die Zinss√§tze unver√§ndert, und der japanische Yen (JPY) verzeichnet nach den dovishen √Ąu√üerungen der Bank moderate R√ľckg√§nge gegen√ľber anderen W√§hrungen. Auf dem Kryptow√§hrungsmarkt ist heute eine moderate Volatilit√§t zu beobachten. Bitcoin und Ethereum stabilisieren sich auf den gestrigen Tiefstst√§nden. ¬† ¬† DER DEUTSCHE LEITINDEX DURCHGEHEND¬† niedriger Zielspread von nur 0,8 Punkten in der langen Handelssession von 08 bis 22 Uhr! Viele andere Broker haben einen g√ľnstigen Spread nur von 09 bis 17:30 Uhr...

