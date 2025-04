Das war der Handelstag, 25.04.2025: Die Stimmung an der Wall Street verschlechtert sich aufgrund von Äußerungen Trumps | Bitcoin testet 2-Monats-Hochs

Die US-Aktienindizes steigen während der heutigen Sitzung, geben jedoch einen Teil ihrer Gewinne nach Äußerungen von US-Präsident Donald Trump wieder ab. Trump erklärte, er werde die Zölle auf China nicht senken, bis Peking den Vereinigten Staaten „etwas gibt“. Er fügte hinzu, dass eine weitere Aussetzung der Zölle unwahrscheinlich sei und dass die Menschen „gerade erst beginnen zu verstehen, wie gut Zölle sind“.

Um 20:00 Uhr stieg der Nasdaq 100 Index um 0,55 % und der S&P 500 um 0,3 %.

Die Alphabet-Aktie gab einen Teil ihrer Gewinne nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen wieder ab und notiert nun mit einem Plus von rund 1,2 %. Die besten Ergebnisse erzielten die Aktien von Nvidia und Tesla mit einem Anstieg von rund 3,5 % bzw. 9 %. Die Tesla-Aktie legte nach Berichten über eine bevorstehende Deregulierung für autonome Fahrzeuge auf dem US-Markt und eine unterstützende Haltung der US-Regierung in dieser Frage zu. Tesla Chart Die Verbraucherstimmung sank laut der University of Michigan den vierten Monat in Folge auf 52,2, wobei die Erwartungen auf 47,3 zurückgingen. Die Inflationserwartungen für die nächsten fünf Jahre blieben unverändert bei 4,4 %, während die Inflationserwartungen für das nächste Jahr von 6,8 % auf 6,5 % sanken – aber immer noch sehr hoch sind.

Der Euro Stoxx 50 Index, der die 50 größten Unternehmen Europas repräsentiert, verzeichnete mit einem Plus von 4,43 % seine bisher beste Woche in diesem Jahr. An fast allen Börsen des alten Kontinents herrschte Optimismus ( DAX : +0,8 %, CAC40 : +0,45 %, FTSE100 : +0,1 %). Die profitabelsten Sektoren waren Automobil, Rohstoffe und Technologie.

Auf dem Devisenmarkt erholt sich der US-Dollar von seinen Tiefstständen, nachdem bekannt wurde, dass China erwägt, die 125-prozentigen Zölle auf US-Medizinprodukte und einige Chemikalien auszusetzen ( USDIDX : +0,15 %). Unter den G10-Währungen verzeichneten die schwedische Krone ( USDSEK : +0,77 %) und der japanische Yen ( USDJPY : +0,6 %) die größten Korrekturen. Der EURUSD verzeichnete mit einem Rückgang von 0,1 % auf 1,1381 den geringsten Verlust.

Nach Trumps Äußerungen konnte Gold seine Verluste, die zuvor über 2 % lagen, wieder ausgleichen und notiert nun mit einem Minus von rund 1,6 %. Silber und Palladium fallen jeweils um rund 1,7 %, während Platin um 0,8 % nachgibt. Der US-Dollar (USDIDX) legt um über 0,2 % zu, während der EURUSD um 0,07 % auf 1,137 nachgibt.

Rohöl wird unverändert gehandelt, während Erdgas (NATGAS) um rund 0,5 % zulegt. Auf dem Agrarrohstoffmarkt sticht Zucker mit einem Plus von fast 1,8 % hervor, und Kakao-Futures setzen ihre Aufwärtsdynamik mit einem Anstieg von fast 3 % fort und testen die Marke von 9.400 USD pro Tonne.

Bitcoin stieg heute über 95.000 USD, gab jedoch einen Teil seiner Gewinne wieder ab, nachdem der Markt erneut durch Trumps Äußerungen zu Zöllen verunsichert wurde. SO SEHEN SIEGER AUS! Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.