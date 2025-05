Das war der Handelstag, 26.05.2025: US-EU-Gespräche beflügeln Stimmung an europäischen Märkten

Die US-Börsen blieben heute aufgrund des Memorial Day geschlossen. Auch an der britischen Börse fand aufgrund des Spring Bank Holiday kein Trading statt.

Donald Trump kündigte an, dass die Einführung der am Montag vorgeschlagenen 50-prozentigen EU-Zölle vom 1. Juni auf den 9. Juli verschoben werde. Die Verschiebung soll der EU und den USA mehr Zeit geben, sich auf bessere Bedingungen zu einigen und Verhandlungen zu führen.

Als Reaktion auf die Verschiebung der drohenden 50-prozentigen EU-Zölle legten die europäischen Indizes heute kräftig zu und machten die Verluste vom Freitag wieder wett. Der DAX stieg um fast 1,7 %, der CAC40 um 1,2 % und der SMI um fast 1 %. Der STOXX Europe 600 stieg um 1 %.

Thyssenkrupp stieg heute um mehr als 8 %, nachdem Pläne zur Umstrukturierung des Unternehmens bekannt wurden. Das Unternehmen will sich aus den folgenden Segmenten zurückziehen: Fahrzeuge, Materialhandel und grüne Technologien.

Volvo legte heute nach der Ankündigung von Budgetkürzungen um rund 3 % zu. Das Unternehmen plant, rund 7 % seiner Mitarbeiter zu entlassen.

Am Devisenmarkt sehen wir einen anhaltenden Rückgang des US-Dollars, der gegenüber dem Währungskorb den niedrigsten Stand seit April 2022 erreicht hat (ohne den Rückgang im April nach der Ankündigung von Vergeltungszöllen).

Unter den G10-Währungen ist heute der neuseeländische Dollar mit einem Plus von über 0,23 % am stärksten. Der Euro und das britische Pfund legen ebenfalls zu und gewinnen etwas weniger als 0,2 %.

Die heutige Rede von Christine Lagarde hat die Überzeugung bestärkt, dass die EZB die Bedeutung des Euro auf der internationalen Bühne stärken will. Angesichts der Volatilität Trumps dürfte eine stabile europäische Politik die Stütze sein, die Investoren weltweit suchen. Als wichtigste strategische Ziele nannte die EZB-Präsidentin die Stärkung des EU-Handels auf der Grundlage von Win-Win-Vereinbarungen, die Entwicklung der Kapitalmärkte und den Aufbau sicherer Vermögenswerte dank einer konsequenten Finanz- und Fiskalpolitik Europas.

Geringere Bedenken hinsichtlich niedrigerer Zollrisiken zwischen der EU und den USA haben zu leichten Rückgängen bei den Edelmetall-Futures geführt. Gold ist heute um etwa 0,5 % gefallen, während Silber um etwa 0,1 % nachgab. Auch die Kryptowährungsmärkte verzeichneten heute Gewinne. Bitcoin stieg um über 1,2 % und testete die Marke von 110.000 USD, während Ethereum heute um etwa 0,4 % zulegte.

