Das war der Handelstag, 27.01.25: Märkte reagieren auf chinesische KI-Entwicklung

Die wichtigsten US-Indizes standen heute unter starkem Verkaufsdruck, wobei Technologiewerte den Rückgang anführten. Der Nasdaq 100 stürzte um 3,4 % ab, während der S&P 500 um 1,9 % fiel, da die Anleger mit den Auswirkungen des chinesischen KI-Fortschritts zu kämpfen hatten. Der technologielastige Ausverkauf wurde teilweise durch defensive Sektoren ausgeglichen, wobei Versorgungsunternehmen und Basiskonsumgüter eine relative Stärke zeigten.

Die europäischen Indizes schlossen größtenteils im Minus, wenn auch mit geringeren Verlusten als an der Wall Street. Der deutsche DAX (-0,53 %) und der französische CAC40 (-0,27 %) sind heute die größten Verlierer, der italienische FTSE MIB und der britische FTSE 100 notieren unverändert, während der Schweizer SMI um 1,05 % zulegt.

Nvidia erlebte den größten Marktwertverlust aller Zeiten, stürzte um 16,6 % ab und verlor nach der KI-Ankündigung von DeepSeek über 400 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung. Die Fähigkeit des chinesischen Start-ups, ein wettbewerbsfähiges KI-Modell für nur 6 Millionen US-Dollar zu entwickeln, löste Bedenken hinsichtlich übermäßiger Infrastrukturausgaben durch US-amerikanische Technologiegiganten aus. Der Ausverkauf breitete sich auf den gesamten Halbleitersektor aus, wobei Marvell Technology um 17,9 %, Broadcom um 18,5 % und AMD um 6,2 % fielen.

Die Apple -Aktie trotzte dem Rückgang im Technologiesektor und stieg um 3,4 %, da Investoren in Unternehmen mit maßvollen KI-Investitionen umschichteten. Der relativ konservative Ansatz des iPhone-Herstellers bei den KI-Ausgaben und der Fokus auf gerätebasierte Implementierungen schienen ihn vor dem breiteren Technologie-Ausverkauf zu schützen. Die Strategie des Unternehmens, kleinere KI-Modelle zu entwickeln, die auf seine Geräte zugeschnitten sind, wird angesichts der zunehmenden Prüfung von Investitionen in groß angelegte KI-Infrastrukturen zunehmend als umsichtig angesehen.

AT&T lieferte starke Ergebnisse für das vierte Quartal 2024, wobei die Aktien um 6,8 % stiegen, nachdem sie die Erwartungen der Analysten übertroffen hatten. Der Telekommunikationsriese meldete einen Umsatz von 32,3 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,54 US-Dollar, was auf das robuste Wachstum sowohl bei den Mobilfunkkunden (482.000 Nettozugänge) als auch bei den Glasfaser-Internetabonnenten (307.000 Nettozugänge) zurückzuführen ist. Das Management bekräftigte die Prognose für 2025 und plant, den Verkauf von DirecTV bis Mitte 2025 abzuschließen.

Auf dem Devisenmarkt übertraf der japanische Yen seine G10-Pendants deutlich und legte gegenüber dem USD um 1,05 % zu. Der Dollar-Spot-Index gab trotz positiver makroökonomischer Daten um 0,1 % nach, was auf die zunehmende Unsicherheit über die bevorstehende Sitzung der Fed zurückzuführen ist.

Aktien aus dem Bereich Energieinfrastruktur erlebten einen brutalen Ausverkauf, da das effiziente KI-Modell von DeepSeek die Aussichten für den Stromverbrauch von Rechenzentren gefährdete. Vertiv Holdings führte die Rückgänge mit einem Einbruch von 25,9 % an, während GE Vernova um 18,8 % und Vistra um 24,2 % fielen. Constellation Energy , der größte US-amerikanische Betreiber von Kernkraftwerken, stürzte um 19 % ab, da Investoren die zukünftige Energienachfrage von Rechenzentren neu einschätzten.

Der US-Immobilienmarkt zeigte sich widerstandsfähig, da die Verkäufe von Neubauten im Dezember um 3,6 % auf 698.000 Einheiten stiegen und damit die Erwartungen von 675.000 Einheiten übertrafen. Die positiven Daten signalisieren eine anhaltende Dynamik trotz steigender Hypothekenzinsen, wobei die Gesamtverkäufe im Jahr 2024 683.000 Einheiten erreichten, was einem Anstieg von 2,5 % gegenüber 2023 entspricht.

Die Märkte für Kryptowährungen versuchten sich trotz der Turbulenzen im Technologiesektor zu stabilisieren, wobei Bitcoin die psychologisch wichtige Marke von 100.000 US-Dollar verteidigte. Ethereum hatte Mühe, die Unterstützung bei 3.100 US-Dollar zu halten, während Chainlink fast 10 % verlor und Dogecoin 6 % einbüßte. Die Zuflüsse in Bitcoin-ETFs blieben am Freitag mit über 500 Millionen US-Dollar positiv, obwohl die Anleger potenzielle Abflüsse angesichts der Marktvolatilität genau beobachten.

Der Dallas Fed Manufacturing Index stieg im Januar auf 14,1 und übertraf damit die Erwartungen von 0 deutlich, was auf eine deutliche Ausweitung der Produktionsaktivitäten in Texas hindeutet. Der Produktionsindex kletterte auf 12,2, während die Auftragseingänge mit 7,7 den höchsten Stand seit April 2022 erreichten, was auf robuste Produktionsbedingungen in der Region hindeutet.

Die Erdgas-Futures gingen zurück, da die Wettervorhersagen Anfang Februar mildere Bedingungen vorhersagten, wobei der Nymex-Frontmonat-Kontrakt um 6,6 % auf 3,21 $ fiel. Der Rückgang kommt trotz des heftigen arktischen Sturms in der vergangenen Woche in den USA, der voraussichtlich zu einem erheblichen Rückgang im Lagerbestandsbericht dieser Woche führen und den Überschuss über den Fünfjahresdurchschnitt möglicherweise in ein Defizit verwandeln wird.

